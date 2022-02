Naujausias programinės įrangos paketas „MegaMatcher On Card“ yra skirtas kurti galutinius sprendimus išmaniosioms kortelėms, kurios pačios galėtų palyginti kelis skirtingus biometrinius duomenis. Taikant tokį sprendimą, asmens verifikacijos procesas tampa saugesnis, todėl lanksčiau pritaikomas tose srityse, kur naudojant išmaniąsias korteles neužtenka vien PIN kodo patikrinimo.

„Skaitmeninių saugumo sprendimų rinka šiandien visame pasaulyje rodo milžinišką potencialą. Tai aktualu stambiems valstybiniams projektams, kurie vykdomi Azijoje, Afrikoje ir Pietų Amerikoje. Vis daugiau tokių sprendimų savo veikloje pritaiko ir verslo įmonės, kurios nori suteikti prieigą prie saugomų patalpų ar duomenų tik konkretiems asmenims“, – teigia bendrovės verslo plėtros vadovas Antonello Mincone. Anot jo, savo algoritmą įmonė tobulino beveik 15 metų, o šiandien pasaulyje yra išleista apie 150 mln. kortelių ir saugumo elementų, kurie naudoja įmonės sukurtą „MegaMatcher On Card“ programinę įrangą.

Galimybė naudoti saugesnį tapatybės nustatymo metodą apsaugo asmens duomenis nuo trečiųjų šalių ir padeda verslui bei institucijoms sumažinti vartotojų piktnaudžiavimo riziką. Finansų srityje toks sprendimas ženkliai sumažina sukčiavimo tikimybę, kai pasisavinus vartotojų PIN kodus dingsta pinigai iš banko sąskaitų. Biometrinių technologijų sprendimai užtikrina, kad tik patvirtintas asmuo pasinaudos bankine kortele.

Klientų aptarnavimo operatoriams toks sprendimas suteikia galimybę greitai ir saugiai įsitikinti, kad tik patvirtintas asmuo naudojasi paslaugomis. Vartotojams ši technologija suteikia lankstumo ir privatumo, nes visiškai užtikrina duomenų apsaugą. Išmanioji kortelė saugo šifruotus biometrinius duomenis ir pati atlieka tapatybės verifikaciją, todėl asmens duomenys neperduodami į jokį išorinį įrenginį.

„MegaMatcher on Card“ įdiegtas naujausias bendrovės sukurtas veido atpažinimo algoritmas, kurio biometrinių duomenų šablono dydis yra mažesnis nei 256 baitai. Tai padidina verifikacijos greitį ir leidžia integruoti veido atpažinimo programų modelius į išmaniąsias korteles, kurios ligi šiol atpažindavo tik pirštų atspaudus. Be to, programinės įrangos atnaujinimas turi pirštų atspaudų bibliotekos plėtinį, kuris leidžia užregistruoti ir automatiškai atpažinti kelis pirštų atspaudus. Toks sprendimas patogesnis ir galutiniams vartotojams, ir programinės įrangos kūrėjams, kurie sutaupys laiko programuodami sprendimus, reikalingus konkretaus piršto atspaudo patvirtinimui.

„Neurotechnology“ yra algoritmų ir programinės įrangos kūrėja, įsteigta 1990 metais Vilniuje. Per daugiau kaip 30 metų ji sukūrė virš 200 naujų produktų ir jų atnaujinimų, o 2021-ųjų pabaigoje buvo tituluota „Lietuvos metų dirbtinio intelekto (AI) įmone“. Įmonės sukurti algoritmai pasiekė aukščiausius rezultatus įvairiuose nepriklausomuose technologijų vertinimuose ir konkursuose. Mokslinių tyrimų ir ilgametės patirties dėka, įmonė nuolat tobulina savo produktus ir toliau vysto inovatyvias idėjas.