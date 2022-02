Stebint šiuolaikines tendencijas, dizaino ypatybės bei madingumas tampa tiek svarbūs, jog procesoriaus greitis ar vidinės atminties kiekis nueina į antrą planą.

Visgi naujausi mados vėjai pučia kaip niekad greitai, tad išsirinkti visuotinai akį traukiantį išmanųjį nėra taip paprasta. Tad kuo pasižymi gerą stilių vertinančių vartotojų mėgstami išmanieji telefonai?

Tikrai neturėtų stebinti tai, kad šiandien patraukliu dizainu bei patogiu korpuso dydžiu išsiskiriantys telefonai susilaukia vis didesnio dėmesio. Vienas naujausių telefonų, kuris puikiai tai iliustruoja – naujasis išmanusis „Huawei P50 Pocket“.

Dalinamės svarbiausiomis išmaniųjų telefonų stiliaus ypatybėmis bei išskiriame, kodėl išmanusis „P50 Pocket“ nustebins net ir mados gerbėjus:

Originalūs sprendimai

Išmaniųjų telefonų dizainas yra tai, kas pirmiausiai krenta į akis juo naudojantis, todėl telefonų gamintojai bei jų vartotojai tam skiria vis daugiau dėmesio. Būtent todėl abu naujieji „Huawei P“ serijos modeliai „P50 Pro“ bei „P50 Pocket“ pasižymi įspūdingu dizainu bei moderniais sprendimais.

Kalbant apie „P50 Pocket“, labiausiai į akis krintanti šio telefono savybė – tai išskirtinis korpusas, leidžiantis įrenginį sulenkti per pusę. Svarbu pažymėti, jog galimybė sulenkti savo išmanųjį yra ne tik nostalgiškų jausmų ar noro išsiskirti rezultatas, bet ir išmanumo reikalas. Tokius išmaniuosius kaip „P50 Pocket“ ypač patogu laikyti vienoje rankoje, ir, kai jie yra atlenkti, ir kai sulenkti. Be to, net ir atvertus moderniausius tokio tipo telefonus, jų ekranas išlieka vienodai lygus ir nesiskiria nuo įprasto išmaniojo telefono.

Prabangios spalvos

Kitas svarbus išmaniųjų įrenginių dizaino aspektas – spalvos.

Stebėdami sulankstomų telefonų plėtrą galime džiaugtis ir kartu su jais ateinančia įdomių dizainų bei ryškių spalvų įvairove. Pavyzdžiui, naujasis „Huawei P50 Pocket“ leidžia kaip niekas kitas išsiskirti iš originalumo stokojančių ir paprastu dizainu pasižyminčių telefonų modelių.

„P50 Pocket“ telefono gamintojai siūlo baltos spalvos dizainą, kuris puikiai reaguoja į šviesą ir raiškiai spindi. Be to, šio išmaniojo telefono nugarėlę puošia subtiliai išgraviruotas itin plono stiklo sluoksnis, suteikiantis nepakartojamą meniškumo įspūdį. Tokia originali korpuso išvaizda demonstruoja išskirtinį įvaizdį bei puikiai dera prie individualaus vartotojo stiliaus.

Mada turi būti patogi

Naujasis „Huawei“ telefonas „P50 Pocket“ yra ypač aktualus moderniam žmogui, kai norisi kompaktiškesnio, bet ne mažiau našaus prietaiso. „Huawei P50 Pocket“ yra minimalistinių išmatavimų (170 x 75.5 x 7.2 mm) bei lengvas – jo korpusas sveria vos 190 gramų. Be to, išmanusis išsiskiria ir patogaus vartojimo galimybėmis, kurios yra įmanomos dėl novatariško dizaino sprendimų.

To pavyzdžiai – tai sumaniai ant telefono nugarėlės išdėstyti kameros objektyvai bei ant galinės nugarėlės esantis apskritas išorinis ekranas. Šis ekranas atrodo patraukliai, be to, suteikia patogias funkcijas: jame matote visas svarbiausias naujienas, gaunamus pranešimus bei valdote reikalingiausias programėles. Šiomis savybėmis „P50 Pocket“ demonstruoja, jog sulankstomi išmanieji telefonai puikiai derina tiek stilių, tiek ir išmanumą.

Apibendrinant, norintys modernius standartus atitinkančio bei savo stilinga išvaizda išsiskiriančio išmaniojo telefono, turėtų atkreipti dėmesį į naująjį „Huawei P50 Pocket“. Šis telefonas siūlo grakštų ir spalvingą korpusą bei yra stilingas šiuolaikinis aksesuaras, kurį norisi su savimi turėti kasdien.