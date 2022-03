Lietuvos fintech įmonė: ukrainiečių pabėgėliai galės atsidaryti sąskaitą turėdami tik ukrainietišką pasą

Kaip teigia Lietuvoje registruotos fintech įmonės „myTU“ vienas įkūrėjų ir technologijų vadovas Tomas Navickas, iki šiol norint atsidaryti sąskaitą ir naudotis mokėjimų paslaugomis buvo būtina turėti Europos ekonominei erdvei priklausančios šalies pasą arba leidimą gyventi. Atsižvelgiant į sudėtingą Ukrainos situaciją ir siekiant palaikyti prieglobsčio užsienyje dabar masiškai ieškančias ukrainiečių šeimas, šio reikalavimo Ukrainos pabėgėliams nutarta netaikyti.

„Karas yra traumuojanti ir likimus griaunanti patirtis, todėl visa pagalba, galinti padėti žmonėms kuo greičiau atsitiesti ir grįžti prie įprastesnio gyvenimo, yra labai svarbi. Galimybė atsidaryti sąskaitą ir integruotis į Europos mokėjimų sistemą yra svarbus elementas tęsiant gyvenimą naujoje šalyje, gaunant paramą ar darbo pajamas. Todėl adaptavome ir šiandien paleidome technologinį sprendimą, kuris leidžia tinkamai identifikuoti ukrainiečių pabėgėlius, jiems atidarant sąskaitas nuotoliniu būdu. Taip atveriame galimybę pabėgėliams nemokamai atsidaryti sąskaitą tik su ukrainietišku pasu“, – teigė T. Navickas.

Jis pridūrė, kad turėdami galimybę mobiliuoju telefonu atsidaryti sąskaitą ES ekonominėje erdvėje, nepriklausomai nuo to, kurioje ES šalyje jie įsikurs, ukrainiečiai taip pat galės kur kas patogiau ir paprasčiau priimti jiems skiriamą geranorišką finansinę paramą. Šiuo metu atliekami mokėjimai į jų sąskaitas Ukrainos bankuose yra komplikuoti, be to, tokiems pervedimams gali būti taikomi papildomi mokesčiai, tuo tarpu į „myTU“ finansų įstaigoje atidarytą sąskaitą pervesta parama gavėjus pasieks akimirksniu ir be papildomų mokesčių.

Kaip informuoja įmonė, siekiant sukurti aiškų registracijos procesą ir palengvinti naudojimąsi paslaugomis, jų mobilioji programėlė jau išversta į ukrainiečių kalbą, šiuo metu atliekami ir interneto svetainės vertimo į ukrainiečių kalbą darbai.