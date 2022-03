Arktiniai vėjai Ukrainoje „pavers rusų transporto priemones 40 tonų sveriančiais šaldytuvais“

Prognozuojama, kad per Rusiją ir Ukrainą judantis arktinis oras kartu su rytų vėju lems, kad trečiadienį temperatūra nukris iki -20 laipsnių šalčio.

Tikimasi, kad Rusijos kariams šios sąlygos bus sunkios, nes jie tebėra įstrigę maždaug už 30 kilometrų nuo Ukrainos sostinės esančioje 65 km ilgio kolonoje, kuri nuo praėjusios savaitės beveik nejuda.

„Metalinis tankas – naktį tai šaldytuvas, jei neveikia variklis“, – sakė Baltijos saugumo fondo vyresnysis gynybos ekspertas Glenas Grantas, konsultavęs Ukrainą karinės reformos klausimais.

„Šaltas oras dar labiau demoralizuos karius ir sukurs dar daugiau „šaldytuvų“, – sakė jis „Newsweek“.“

G.Grantas teigė, kad orai prisidės prie logistikos problemų, su kuriomis jau dabar susiduria Rusijos kariai – ir jis tikisi, kad daugelis jų paprasčiausiai paliks savo transporto priemones.

„Berniukai nelauks. Jie išlips, pradės eiti pėsčiomis į mišką ir pasiduos, – sakė jis. – Negalite sėdėti ir laukti, nes jei esate transporto priemonėje, laukiate, kol būsite nužudytas. Jie nėra kvaili“.

65 kilometrų ilgio kolona kurioje yra apie 15 000 karių, pirmiausia sukėlė nerimą tuo, kad artėja Ukrainos sostinės puolimas. Buvo spėliojama, kad kolonoje esanti technika gali apsupti Kijevą ir pradėti miesto apgultį.

Tačiau Didžiosios Britanijos gynybos ministerija teigė, kad dėl mechaninių problemų ir „tvirto Ukrainos pasipriešinimo“ konvojus sustojo.

G.Grantas sakė, kad klaidų, padarytų aprūpinant konvojų degalais, ištaisyti neįmanoma.

„Visa kovinės grupės koncepcijos esmė yra ta, kad tiekimas turėtų būti neatsiejama kovinės grupės dalis. Kitaip tariant, jei paimsite ratuotą kovinę grupę ir ji turės savo degalų, tuomet ji gali nuvažiuoti ilgą ilgą kelią, iki atsargų papildymo“.

„Tačiau atrodo, kad šie vaikinai kirto sieną be degalų, skirtų kovinei grupei“, – sakė specialistas ir pridūrė, kad visi degalų sunkvežimiai buvo sutelkti konvojaus gale.

„Jie sustatyti vienas priešais kitą, todėl nėra kur trauktis. Jie negali nuvažiuoti nuo kelių. Jei visus sunkvežimius sutelkėte gale, o kelias užblokuotas – viskas, niekaip negalite jų perkelti į priekį“, – kalbėjo jis.

„Ten ir taip buvo palyginti šalta, todėl jie laikė įjungtus transporto priemonių variklius, kad sušiltų“, – sakė G.Grantas. Anot jo, krentanti temperatūra ir prasta tiekimo linija dar labiau išsekins degalus, o Rusijos kariai taps labai motyvuotų Ukrainos karių ir teritorinių pajėgų taikiniais.

Šaltasis frontas, per kurį, pasak „AccuWeather“, nuo ketvirtadienio iki šeštadienio temperatūra nukris itin žemai, gali sudaryti nepalankias sąlygas rusų konvojui – tačiau taip pat padidins sunkumus iš konflikto besitraukiantis pabėgėliams.

Be to, dėl Maskvos vadovaujamų išpuolių daugiau nei 900 Ukrainos bendruomenių liko be elektros, vandens ir klausos, pranešė „Reuters“. Ukrainos energetikos ministerija pranešė, kad 646 tūkst. žmonių neturi elektros energijos, o 130 tūkst. – dujų.

„Newsweek“ rašo, kad atrodo, jog vasario 24 d. prezidento Vladimiro Putino paskelbtame kare Rusija žengia į priekį lėtai, tačiau pajėgos užėmė Chersoną pietuose ir veržiasi toliau į vakarus, daugiausia dėmesio skirdamos Mariupoliui.

Tačiau pirmadienį Ukraina pranešė, kad iš Rusijos karių atkovojo Čiuchovo miestą.

