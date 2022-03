Rusija legalizuoja intelektinio turinio piratavimą

Rusijos ekonominės plėtros ministerija šią savaitę pasiūlė sušvelninti piratavimo teisės aktus, kad būtų išvengta sankcijų.

„Svarstoma galimybė panaikinti apribojimus naudoti intelektinę nuosavybę, esančią tam tikrose prekėse, kurių tiekimas į Rusiją yra ribotas, – teigė ministerija. – Tai sušvelnins tiekimo grandinių nutrūkimo poveikį rinkai, taip pat prekių ir paslaugų trūkumą, atsiradusį dėl naujų Vakarų šalių sankcijų“.

Kaip praneša Rusijos vietos žiniasklaida (apie tai pranešė „City A.M.“), vyriausybė paskelbė, kad Rusijos bendrovės neprivalo mokėti patentų turėtojams už naudojimąsi intelektine nuosavybe iš bet kurios šalies, kuri yra paskelbusi sankcijas šiai šaliai. Tai iš esmės įteisino piratavimą visoje šalyje.

Valstybinis laikraštis „Rossijskaja gazeta“ praneša, kad naujieji įstatymai leidžia Rusijos įmonėms naudotis nedraugiškų šalių inovacijomis nemokant už naudojimąsi jų intelektine nuosavybe.

Kalbant apie Holivudo filmus, atrodo, kad Rusijos gyventojai galės laisvai juos piratauti, o Rusijos politikas Dmitrijus Joninas net pasiūlė, kad šalis galėtų atblokuoti torrentų rinkinį „RuTracker“, kad padėtų rusams piratauti Holivudo filmus.

„Kadangi daugelis Vakarų studijų atsisakė leisti naujus filmus Rusijoje, parlamentaras mano, kad naudodamiesi torrentais vartotojai galės žiūrėti Holivudo filmus“, – praneša „Gazeta“.

Šis žingsnis žengtas praėjus vos kelioms dienoms po to, kai „Twitch“ sustabdė mokėjimus Rusijos transliuotojams. Be to, buvo įvestos naujos taisyklės, kuriomis siekiama sustabdyti dezinformacijos sklaidą, todėl „Twitch“ gali imtis veiksmų prieš paskyras, kurios, kaip manoma, skleidžia melagingą informaciją – pavyzdžiui, filmuotą vaizdo žaidimų medžiagą pateikia kaip realaus karo filmuotą medžiagą.

Be to, „Microsoft“, „Sony“ ir daugelis kitų žaidimų ir pramogų bendrovių sustabdė žaidimų ir techninės įrangos pardavimą Rusijoje. Taip bendrovės atsiliepė į Ukrainos ministro pirmininko pavaduotojo raginimą, kuris paprašė „visų žaidimų kūrėjų“ laikinai nutraukti pardavimus Rusijoje ir Baltarusijoje.

Parengta pagal IGN.