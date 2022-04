Kodėl šį pavasarį kiekvienas bėgikas turėtų įsigyti išmanųjį laikrodį?

Paprasčiausias būdas pasiekti savo tikslų, tai įsigyti išmanųjį laikrodį, leidžiantį bėgimo metu stebėti atliekamą progresą. Vienas iš patraukliausių ir pažangiausių laikrodžių rinkoje – ką tik pasirodęs specialiai bėgimui pritaikytas laikrodis „Huawei Watch GT Runner“.

Nieko nelaukiant dalinamės naudingomis išmaniojo laikrodžio funkcijomis ir paaiškiname, kodėl išmanusis laikrodis pravers kiekvienam bėgikui:

Patikimos stebėjimo funkcijos

Tiksli vietos padėtis ir sveikatos stebėjimas yra svarbūs kiekvienam bėgikui. Vietos nustatymas leidžia išmatuoti nubėgtą atstumą ir laiką, o išmanus sveikatos stebėjimas padeda ilgiau išlaikyti sportinę formą.

Todėl specialiai bėgikams skirtas išmanusis laikrodis „Huawei Watch GT Runner“ buvimo vietai nustatyti naudoja net penkias palydovines sistemas. Jos užtikrina tikslų vietos nustatymą įvairiose vietovėse: ne tik gatvėse ar sporto aikštelėse, bet ir parkuose, miškuose ar kalnuose.

Kitas svarbus rodiklis, kurį nuolat stebėti turėtų kiekvienas bėgikas – tai širdies susitraukimų dažnis. Rekomenduotina, jog prieš pradedant aktyvias treniruotes, kiekvienas bėgikas išsiaiškintų optimalų savo širdies susitraukimų dažnį ir tuo remiantis atliktų treniruotes. To nesilaikant, treniruotės gali prisidėti prie nuovargio ar kraujotakos problemų.

Dėl to naujasis „GT Runner“ palaiko pažangiausią „TruSeen 5.0+“ stebėjimo sistemą, kuri užtikrina tikslų ir informatyvų sveikatos sekimą visą parą. Laikrodis stebi ne tik širdies ritmą, bet ir kraujo prisotinimą deguonimi („SpO2“). Be to, jis vienodai pravartus ir poilsio metu: laikrodis įvertina miego kokybę ir atsistatymo laiką, tad sportininkai gauna svarbiausią informaciją ir po treniruotės.

Treniruotes pakelti į aukštesnį lygį

Kita svarbi modernių išmaniųjų laikrodžių funkcija – tai pagalba sportuojant.

„Huawei Watch GT Runner“ palaiko „Running Coach“ funkciją, kuri moksliškai analizuoja treniruočių duomenis ir automatiškai koreguoja bėgimo tvarkaraštį. Laikrodis sudaro treniruočių planą, kuris pagrįstas individualiais vartotojo duomenimis. Išmanusis laikrodis atsižvelgia į naudotojo fizinį pasirengimą ir kūno poreikius, taip užtikrindamas efektyvias treniruotes. Todėl tiek pradedantieji, tiek ir profesionalūs bėgikai džiaugsis laikrodžiu, kuris realiu laiku pateikia informaciją bei patarimus kiekvienos treniruotės metu.

Pirmiausia – patogumas

Išmanieji laikrodžiai kuriami tam, jog būtų patogūs kiekvienam vartotojui. Todėl kiekvienas laikrodis turėtų būti pakankamai lengvas, patogus nešioti.

Šias funkcijas išpildo ir pažangusis „GT Runner“: jis yra ypač lengvas, sveria vos 38,5 gramus. Be to, laikrodis turi antibakterinę ir pralaidžią orui silikoninę apyrankę, kuri yra itin draugiška bet kuriam odos tipui. Laikrodis taip pat užtikrina prakaitavimo suvaldymą, o keraminė laikrodžio nugarėlė yra patvari bei nevargina riešo.

Patikimas palydovas visai dienai

Kad neatsiliktų nuo spartaus gyvenimo būdo, išmaniuosiuose laikrodžiuose gausu funkcijų, siūlančių ne tik judesio stebėjimą, bet ir galimybę skambinti, siųsti žinutes, sekti pranešimus ar klausytis muzikos. Todėl išmaniojo laikrodžio baterijos veikimo laikas ir galingumas yra ypač svarbus.

Naujasis „Huawei“ išmanusis laikrodis įjungus energijos taupymo režimą be papildomo įkrovimo veikia net iki 2 savaičių, o naudojant intensyviai – iki 7 dienų. Be to, šis laikrodis pasižymi ne tik ilgaamže baterija, bet ir patogiu bei greitu įkrovimu.

Taigi, nors bėgimui pakanka vien tik patogių bėgimo batelių, tačiau papildomas pagalbininkas – išmanusis laikrodis – sportininkams treniruotes padaro patogesnes ir malonesnes. Todėl kiekvienas, ieškantis pažangiausių sprendimų išmaniųjų technologijų srityje, turėtų atkreipti dėmesį į modernųjį „Huawei Watch GT Runner“.

Tekstas parengtas bendradarbiaujant su „Huawei“.