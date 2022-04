Išmanusis telefonas jaunimui: į ką būtina atkreipti dėmesį?

Nuosekliai įvertinus svarbiausias technines charakteristikas matome, jog neseniai pasirodęs „Huawei“ išmanusis telefonas „nova 9 SE“ yra prietaisas, kuris sklandžiai išpildo reikalingiausias jaunimui funkcijas.

Dalinamės svarbiausiomis išmaniojo telefono savybėmis jaunimui ir išskiriame, kaip „nova 9 SE“ jas įgyvendina.

Šiuolaikiška išvaizda

Išmanieji telefonai jau kuris laikas yra tapę kiekvieno iš mūsų kasdienybės dalimi. Norint, kad turimas prietaisas nepabostų, o jį išsitraukti būtų vienas malonumas – būtinas išmanusis su nepriekaištinga išvaizda.

Tuo pasirūpino „nova 9 SE“ kūrėjai, kurie vartotojams siūlo akį traukiantį dizainą bei ryškias spalvas. Telefono išvaizdą Lietuvoje galima rinktis iš trijų dinamiškų spalvų: juodos, kristalų mėlynos ir perlų baltos. Modernų prietaiso stilių atskleidžia ir išskirtinė galinės kameros forma, primenanti žvaigždžių orbitą. Be to, telefono nugarėlė išsiskiria nano tekstūros dizainu bei 3D stiklo apdaila, suteikiančia prabangios išvaizdos efektą.

Telefonas kurtas atsižvelgiant į jaunesnius naudotojus, todėl puikiai dera prie judraus gyvenimo būdo. Išmanusis prietaisas yra itin plonas (7,94 mm) bei turi kompaktišką 6,78 colių ekraną. Telefono svoris – vos 191 g. Dėl šių savybių „nova 9 SE“ vartotojai savo įrenginį patogiai nešios tiek kišenėje, tiek ir krepšyje, o glotni telefono nugarėlė užtikrins, jog prietaisas puikiai jausis delne.

Įsimintiniems vaizdams perteikti

Šių laikų tendencijos neleidžia išmaniojo telefono palikti namie. Kiekvienas išėjimas iš namų – tai galimybė užfiksuoti stulbinančias nuotraukas, atskleidžiančias aplinkos grožį.

Nesvarbu, ar fotografuojate panoramas, portretus, architektūrines detales ar mikroskopinio pasaulio vaizdus, su „nova 9 SE“ fiksuosite kokybiškus vaizdus. Išmaniajame įdiegta 108 MP raiškos galinė kamera bei 1/1,52 colių jutiklis, užtikrinantis aukštą skiriamąją gebą bei jautrumą šviesai. Be to, išmaniajame įdiegtas kelių kadrų suliejimo algoritmas, leidžiantis daryti optimalios kokybės kadrus, o didesnis dinaminis diapazonas pagerina tamsoje padarytų nuotraukų kokybę.

Šalia pagrindinio objektyvo yra 8 MP itin plataus kampo kamera. Raiškiai fotografuoti vos iš kelių centimetrų atstumo padės 2 MP makro kamera, o kokybišką fono suliejimą užtikrins 2 MP gylio kamera. Galiausiai, kiekvienam jaunam žmogui aktuali ir priekinė kamera. Telefono „nova 9 SE“ turėtojus nudžiugins moderni ir plataus kampo 16 MP raiškos priekinė kamera.

Jaunimo simpatijų išmanusis susilauks ir dėl sumanių programinės įrangos sprendimų. Naujasis telefonas palaiko nepertraukiamą priekinės ir galinės kameros vaizdo įrašymą. Todėl to paties įrašo metu galima keisti filmavimo kamerą – pereiti iš priekinės kameros į galinę ir atvirkščiai, be to, vienu metu filmuoti abejomis kameromis. Tokie sprendimai suteikia naujų kūrybinių galimybių, ypač praversiančių tiems, kas užsiima vaizdo tinklaraščiais ar video apžvalgomis.

Sklandžios naudojimosi patirtys

Renkantis išmanųjį telefoną, pravartu įsivertinti savo poreikius. Jei naujuoju telefonu ketinate mokytis, redaguoti vaizdo įrašus, žaisti žaidimus ar naudotis keliomis programėlėmis vienu metu – vertėtų investuoti į išmanųjį, siūlantį pajėgų procesorių.

Pavyzdžiui, išmanusis „nova 9 SE“ turi 8 GB operatyviąją darbinę atmintį, kuri veikia kartu su „Qualcomm Snapdragon 680“ procesoriumi. Todėl išmaniojo vartotojai mėgausis sparčiu ir efektyviu telefono darbu įvairaus užimtumo sąlygomis. Be to, išmanusis palaiko „EMUI 12“ operacinę sistemą, kuri išsiskiria patogiu valdymo skydeliu. Ji leidžia patogiai pasiekti garso atkūrimo, „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ funkcijas, neišeinant iš pagrindinio ekrano.

Nenuvilianti baterija

Daugelis šiandieninių išmaniųjų telefonų palaiko daug skirtingų programėlių bei funkcijų, kurios reikšmingai eikvoja bateriją. Todėl nenutrūkstamam darbui ypač svarbi patvari išmaniojo telefono baterija.

Išmanusis „nova 9 SE“ savo vartotojams gali pasiūlyti net 4000 mAh dydžio bateriją, palaikančią 66 W „Huawei Super Charge“ įkrovimą. Galinga baterija užtikrina, kad net ir didžiausių apkrovų metu prietaisas veiks patikimai. Tačiau jei telefoną pakrauti vis dėlto reikia, tai atliksite be rūpesčių. Naujasis „nova“ telefonas iki 60 proc. pakraunamas per 15 minučių, o 100 proc. – tik per 38 minutes.

Apibendrinant, išmanusis telefonas jaunimui – tai elegantiškas ir modernias funkcijas siūlantis prietaisas. Būtent toks yra ir naujasis „nova 9 SE“, į kurį atkreipti dėmesį turėtų kiekvienas jaunas žmogus, svarstantis įsigyti naują išmanųjį įrenginį.

Tekstas parengtas bendradarbiaujant su „Huawei“.