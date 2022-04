„Telia“ augino mobiliojo ryšio ir IT paslaugų pardavimus

Bendrovės pajamos iš IT paslaugų pardavimo per metus išaugo 13,6 proc., mažmeniniai mobiliojo ryšio pardavimai padidėjo 13,2 proc., interneto paslaugų – 9,1 procento. Per pirmus tris šių metų mėnesius, į bendrovės mobilųjį tinklą atėjo 14 tūkst. naujų klientų, plačiajuosčio interneto klientų skaičius išaugo 1 tūkstančiu, o „Telia TV“ klientų skaičius išliko beveik nepakitęs ir siekė 254 tūkstančius.

Telekomunikacijų kompanija Lietuvoje išlaiko stiprius EBITDA ir pardavimų rezultatus, nepaisant 80 proc. išaugusių išlaidų elektrai ir infliacinio spaudimo. Didesnės nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, išaugęs pelno mokestis turėjo neigiamos įtakos pirmojo ketvirčio pelningumo rodikliams. Tačiau dviženklis IT ir ypač mobiliojo ryšio paslaugų augimas toliau rodo didelę paklausą kokybei ir naujos kartos sprendimams“, – sakė įmonės vadovas Danas Strombergas.

Bendrovė pirmąjį ketvirtį dešimtadaliu iki 13,3 mln. eurų padidino investicijas, iš jų daugiau nei 4,2 mln. skirtos mobiliojo ryšio tinklo atnaujinimui ir aktyviam pasirengimui po dažnių aukcionų pradėti teikti komercines 5G ryšio paslaugas. Iki šiol telekomunikacijų bendrovė visoje Lietuvoje jau įdiegė daugiau nei 650 5G ryšį palaikančių naujos kartos „Ericsson“ bazinių stočių. Nuo sausio bendrovė pirmoji Lietuvoje komercinį 5G ryšį Vilniuje teikia panaudojusi turimus 2100 MHz dažnius.

„2022-ieji prasidėjo su viltimi, kad COVID-19 sukelta pandemija atsitraukia ir mes grįšime prie įprastos veiklos. Tačiau vasario pabaigoje Rusija pradėjo neįsivaizduojamą dalyką – karą Ukrainoje, kuris iš esmės gali pakeisti ne tik Europos, bet ir pasaulio santvarką. Tai – didelių iššūkių metas visiems, tačiau pirmiausiai Ukrainai ir jos žmonėms, kuriuos palaikome ir remiame“, – sakė D.Strombergas.

Nuo pat pirmosios karo dienos piniginė „Telia Lietuvos“ parama Ukrainai jau viršijo 300 tūkst. eurų. Įmonė visiems ukrainiečių pabėgėliams Lietuvoje suteikė neribotą kiekį išankstinio mokėjimo paslaugos „Ežys“ SIM kortelių, visi bendrovės klientai Lietuvoje gali skambinti ir siųsti SMS žinutes į Ukrainą su 80 procentų nuolaida, o Ukrainoje esantys įmonės klientai iš ten gali skambinti, susirašinėti SMS bei naršyti internete nemokamai. Ukrainos verslui, persikeliančiam į Lietuvą, suteikiami specialūs bendrovės pasiūlymai ir bei nemokamos IT konsultacijos. Įmonės internetu ir televizoriais aprūpino visus pabėgėlių centrus Lietuvoje ir už daugiau kaip 50 tūkst. eurų nupirko specialių telefonų ukrainiečiams.

Nacionaliniuose atsakingo verslo apdovanojimuose (NAVA) bendrovė išrinkta aplinkai draugiškiausia įmone didelių įmonių kategorijoje. Bendrovė įvertinta už tvarius veiklos sprendimus ir atsakingą tiekimo grandinės formavimą.

Pirmąjį šių metų ketvirtį Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) atlikti mobiliojo interneto spartos matavimai rytinėje Lietuvos dalyje pateikė naują šalies rekordą: įmonės tinkle vidutinė sparta siekė 131,4 Mb/s ir buvo atitinkamai 50 proc. bei 102 proc. didesnė nei kitų dviejų mobiliojo ryšio operatorių.

Bendrovės valdyba šią savaitę vyksiančiam visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlo priimti sprendimą už 2021 metus skirti 0,10 euro vienai akcijai siekiančius dividendus, iš viso 58,3 mln. eurų.