Tektoniniai lūžiai turinio platformose: ko tikėtis žiūrovui?

„Teikdama pirmojo šių metų ketvirčio finansinę ataskaitą „Netflix“ atskleidė praradusi net 200 tūkstančių prenumeratorių. Tai yra didžiausias platformos nuosmukis per pastarąjį dešimtmetį, pakurstęs analitikų kalbas apie miglotą vaizdo turinio prenumeratos paslaugų ateitį. Ir nors tai iš dalies galima paaiškinti tokiomis akivaizdžiomis priežastimis, kaip kylančiais įkainiais ir didėjančia konkurencija, akivaizdu, jog artimiausiu metu šioje rinkoje tai paskatins svarbius pokyčius“, – teigia „Telia“ televizijos atstovė Agneta Tumė.

Besikeičianti ekonominė ir politinė situacija

Anot ekspertės, prieš pradedant nagrinėti giluminius vaizdo transliuotojų patiriamus iššūkius, vertėtų atkreipti dėmesį į objektyvias nuosmukio priežastis. Viena jų – pasikeitusi politinė situacija. Šių metų kovo pradžioje, reaguodama į agresiją Ukrainoje bei reikalavimą transliuoti Rusijos propagandinius kanalus, „Netflix“ priėmė tvirtą sprendimą pasitraukti iš šios šalies rinkos. Nors tarptautinėje bendruomenėje toks žingsnis sulaukė teigiamo įvertinimo, kompanija taip prarado apie 700 tūkstančių prenumeratorių.

Vis dėlto, pašnekovės nuomone, šis nuostolis yra nedidelis, palyginus su kainų reformos pasekmėmis. Sausio mėnesį JAV, o kovą – kai kuriose Vakarų Europos šalyse „Netflix“ nusprendė maždaug 10 proc. padidinti visų savo mėnesinių planų kainas, motyvuodama siekiu prenumeratoriams pasiūlyti geresnės kokybės turinį. Šiuo pavyzdžiu netruko pasekti ir kompanijos konkurentai.

„Šie veiksmai viešojoje erdvėje buvo įvertinti ypač neigiamai ir vartotojams suteikė progą apmąstyti, ar vaizdo turinio transliacijos prenumerata jiems tikrai yra reikalinga. „Kantar“ duomenimis, vien Jungtinėje Karalystėje dėl išaugusių kainų „Netflix“, „Amazon Prime Video“, „Disney+“ ir kitas analogiškas platformas pirmąjį metų ketvirtį paliko 1,5 milijono prenumeratorių“, – atskleidžia A.Tumė. Tiesa, pašnekovė prideda, jog naujausioje „Netflix“ finansinėje ataskaitoje vartotojų praradimus Rusijoje ir Vakarų šalyse bent jau laikinai padėjo sušvelninti augantis prenumeratorių skaičius Pietų Amerikos, Afrikos ir Azijos šalyse.

Galų gale, nereikėtų ignoruoti ir pandeminės situacijos pokyčių. Pasaulio valstybėms naikinant įvairius ribojimus, žmonėms atsiveria prarastos galimybės keliauti ir socializuotis, kas lemia mažesnį prie ekrano praleidžiamo laiko kiekį bei skaitmeninių pramogų poreikį.

Didėjanti konkurencija

Bendrovės televizijos atstovės manymu, nors „Netflix“ yra vaizdo turinio transliavimo internetu pradininkė, ilgesnėje perspektyvoje išlaikyti lyderystei to nebepakaks, nes per eilę metų išaugus šių paslaugų paklausai rinkoje atsirado kitų stipirų žaidėjų. Vienas jų – pigiau kainuojantis „Disney+“, siūlantis net 24 „Emmy“ nominacijoms nominuotą „Mandalorian“ serialą, gausybę „Marvel“ herojų filmų, „Žvaigždžių karus“ ir be papildomo mokesčio visa tai leidžiantis žiūrėti 4K kokybe.

Tokias tendencijas gerai iliustruoja ir lietuvių susidomėjimas „HBO“ platforma, kurią pastaraisiais metais per įmonės išmaniąją televiziją naudojosi daugiau nei 25 tūkstančiai vartotojų.

„Kritikų teigimu, „HBO“ siūlo mažesnės apimties, bet kinematografiškai patrauklesnę biblioteką, ir todėl yra labiau tinkamas tiems, kurie filmams ir serialams gali skirti tik kelias valandas per savaitę. Tokio turinio pavyzdžiu galima laikyti daugybės puikių įvertinimų sulaukusį miniserialą „Černobylis“ ar jau klasika tapusį „Sostų žaidimą“ (angl. Game of Thrones). Tačiau pastaraisiais metais HBO taip pat stipriai keitė savo tinklelį kurdami šviesesnio ir „žiūroviškesnio“ žanro turinį. Dalis jo taip pat ateina iš atskirai veikiančios turinio platformos „HBO Max“, – pasakoja A.Tumė.

Vartotojų norą išbandyti naujas transliavimo paslaugas įrodo ir šiemet 40 proc. didesni, nei prieš pandemiją, Kino pavasario filmų žiūrėjimo per bendrovės televiziją rezultatai, kurie užfiksuoti kino teatrams jau spėjus atverti duris.

Kokių pokyčių galime tikėtis?

Specialistė įsitikinusi, jog nors 200 tūkstančių prenumeratorių praradimas „Netflix“ nesužlugdys, kompanijos vadovybė neabejotinai į šį signalą sureaguos, o jos priimtus sprendimus ilgainiui perims ir konkurentai. Tikėtina, jog daugiausia pastangų bus nukreipta į naujų platformos vartotojų pritraukimą, pristatant pigesnį planą, kurį užsisakiusiems žiūrėjimo metu bus rodomos reklamos.

Taip pat „Netflix“ paskelbė ieškosianti būdų užkirsti kelią kelių žmonių dalinimuisi viena paskyra. Dar 2013 metais pristačiusi planą šeimai, bendrovė tikėjosi, jog juo pasinaudos tik 1 proc. vartotojų. Tačiau prenumeratoriai netruko pastebėti, jog šio plano suma ir paskyra pasidalinus su draugais ar netgi nepažįstamaisiais galima nemenkai sutaupyti, o šią idėją netiesiogiai pakurstydavo ir pati kompanija.

„Deja, ilgainiui „Netflix“ tai trenkė kitu galu – skaičiuojama, kad slaptažodžiais šiuo metu dalinasi net 100 milijonų namų ūkių. Siekiant uždaryti šią landą ir padidinti piniginius srautus, keli tą patį šeimos planą naudojantys asmenys netrukus filmus ir serialus vienu metu galės žiūrėti tik būdami toje pačioje lokacijoje“, – planus atskleidžia įmonės televizijos atstovė.

A.Tumė neabejoja, jog pokyčiai atsispindės ir „Netflix“ turinyje: „Labai tikėtina, kad įtemptoje padėtyje atsidūrusi platforma, baimindamasi per mažo susidomėjimo ir blogų įvertinimų, kuriam laikui nustos kurti itin didelio biudžeto serialus ir filmus su pirmo ryškumo žvaigždėmis. Vietoje to, investicijos bus nukreiptos į didesnį vidutinio dydžio projektų skaičių ir sėkmingiausių platformos franšizių, tokių kaip „Kalmaro žaidimas“, tęsinius.“