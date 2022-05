Kas žinoma apie Bučos žudikų vadą? Išsiaiškino net tai, kokio dydžio sodo namelį turi

64-osios motorizuotosios šaulių brigados, kurios kariai žudė Ukrainos civilius gyventojus Bučoje, vadas pulkininkas Azatbekas Omurbekovas turi 75 m2 ploto sodo namelį Čebarkulio miestelyje ir butą Čeliabinske, kurio adresas žinomas. Jis vairuoja automobilį „Chevrolet Niva“, kurio valstybinis numeris taip pat yra žinomas. Turi nesumokėtų baudų už greičio viršijimą ir kelio ženklų nesilaikymą.

Yra žinoma, kad prieš išvykdamas į karą, jis gavo asmenišką Chabarovsko arkivyskupo palaiminimą. Pulkininko žmona Jekaterina taip pat tarnauja kariuomenėje. Sutuoktinių pasų numeriai jau žinomi – todėl britai juos įtraukė į sankcijų sąrašą.

Tai tik dalis duomenų, kuriuos nustatė bendruomenės „InformNapalm“ nariai, ištyrę duomenis apie brigados vadą ir daugiau kaip šimtą Rusijos kareivių, atsakingų už nusikaltimus miestuose netoli Ukrainos sostinės Kijevo. Buvo paskelbti pirmųjų penkiasdešimties asmenų identifikaciniai duomenys.

Tokių detalių sužinoti nebūtų buvę įmanoma be netikėtos seržanto Petro Zacharovo (Omurbekovo pavaldinio) „dovanos“ – jis Bučoje pametė savo telefoną. Telefone buvo 13 gigabaitų nuotraukų, vaizdo įrašų ir įvairių dokumentų.

Informacija iš telefono ir jo atmintyje esantys dokumentai patvirtina kitą iš viešų šaltinių surinktą informaciją. „Šios nuotraukos padėjo „InformNapalm“ patvirtinti vado duomenis, nustatyti daugiau nei 100 seržanto Zacharovo bendražygių, kurie 2022 m. kovą veikė Ukrainos Kijevo srityje ir yra aiškiai susiję su karo nusikaltimais, įvykdytais Bučoje, Hostomelyje ir Irpine“, – komentare naujienų portalui „Wirtualna Polska“ teigė vienas iš bendruomenės „InformNapalm“ lyderių Iraklijus Komaksidzė.

I.Komaksidzė papasakojo, kaip buvo susektas rusų dalinio vadas. „Iš pradžių iš Ukrainos žvalgybos gavome tik netoli Kijevo veikiančių dalinių sąrašą. Nežinojome, kas iš tikrųjų vadovauja 64-ajai brigadai. Įkalčius radome, kai 2021 m. gegužės 9 d. pergalės parado Chabarovske reportaže radau užuominą. Diktorius paminėjo Omurbekovo, kuris tuo metu buvo naujai paskirtas vadas, pavardę. Antikarinis aktyvistas iš Chabarovsko, neseniai tarnavęs 64-ojoje brigadoje, mums labai padėjo“, – pasakojo Komaksidzė.

„Dabar turime net Omurbekovo ir jo žmonos, taip pat daugelio kitų brigados karių pasų numerius. Pulkininko telefono numeris yra žinomas. [...] Žinau, kad 64-oji brigada jau perkelta į Donbasą, tačiau pulkininko telefonas balandžio mėnesį buvo prisijungęs prie tinklo. Aš neskambinau. Neturėčiau ką jam pasakyti. Šiaip ar taip, jis jau žino, kad išgarsėjo visame pasaulyje, ir tikriausiai neatsilieps“, – pridūrė „Wirtualna Polska“ pašnekovas.

„InformNapalm“ pabandė paskambinti pulkininkui, tačiau jis neatsiliepė. Jo žmona užblokavo galimybę siųsti žinutes per „VK messenger“. Į „InformNapalm“ žinutę, kurioje buvo klausiama, ar žino, kad jis yra traktuojamas kaip nusikaltėlis, ir ar nebijo ukrainiečių karių keršto, vadas nesureagavo.

I.Komaksidzė pabrėžė, kad Rusijos žvalgybos tarnybos jau žino apie „InformNapalm“ veiklą. Jos skuba panaikinti įvairias vietines Chabarovsko publikacijas ir kareivių paskyras socialiniuose tinkluose, iš kurių būtų galima nustatyti jų pavardes ir nuotraukas. Pavyzdžiui, iš interneto buvo ištrinti kapitono Dmitrijaus Degočio (64-oji brigada, žvalgyba) duomenys. Tačiau „InformNapalm“ tyrėjai išsaugojo archyvus. Jie sako, kad „kapitonui rengia staigmeną“.

Todėl vertingu šaltiniu tapo pamestas 30-mečio seržanto Petro Zacharovo telefonas. Jame yra nuotraukų, ataskaitų ir dokumentų, patvirtinančių pasirengimą invazijai ir pirmąsias jos dienas. Beje, duomenys daug pasako apie tipiško rusų kareivio mentalitetą.

Namuose Zacharovas mėgo išgerti su savo uošve. Vėliau jie linksmai dainuodavo ir šokdavo virtuvėje. Be to, savo telefone jis turėjo nemažai vaizdo įrašų, kuriuose užfiksuotas seksas su žmona. Savo ruožtu pernai per pratybas užfiksuotas vaizdo įrašas įrodo, kad seržantas mušdavo savo pavaldinius kareivius, kurie pranešdavo apie įvairias problemas.

Tai paaiškina žemą Rusijos kariuomenės moralę. Čia nėra brolybės, viskas paremta prievarta, baime ir žeminimu. Todėl rusų kareiviai, pasitaikius progai, palieka savo techniką, pasiduoda arba bėga iš mūšio lauko, apibendrino I.Komaksidzė.

„InformNapalm“ skelbia, kad prieš pat „pratybas Baltarusijoje“ paskelbta Rusijos karių, kurie pasirašė kontraktinę tarnybą, duomenų bazė. Jie tikriausiai jau žinojo „pratybų“ tikslą.