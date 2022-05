„SME Finance“ su „SME Bank“ steigia bendrą IT centrą: sukurs bent 50 darbo vietų

„Šiuo metu turime 130 darbuotojų, tačiau dėl spartaus augimo Lietuvoje Latvijoje ir Estijoje bei plėtros į Suomijos, Nyderlandų, Ispanijos ir kitas Europos rinkas, planuojame, kad jų skaičius šiemet didės greičiau nei bet kada anksčiau. Jau dabar ieškome daugiau nei 30 naujų komandos narių, o per 2022-uosius vien IT skyriuje ketiname sukurti bent 50 darbo vietų“, – sako „SME Finance“ personalo vadovė Sandra Karaliūnė.

Naujam IT paslaugų centrui bus ieškomas platus spektras IT specialistų iš viso pasaulio: nuo jaunesniųjų programinės įrangos inžinierių iki skaitmeninės bankininkystės produktų ar mobiliųjų programėlių vadovų. Nors reikalinga patirtis ir gebėjimai skirsis priklausomai nuo konkrečios pozicijos, tačiau tikimasi, kad visi kandidatai pasižymės augimo mąstysena, domėsis bankinių paslaugų naujovėmis ir gebės kokybiškai komunikuoti.

„Vienoje ekosistemoje veikiančiose „SME Finance“ ir „SME Bank“ iki šiol dirbo tik su konkrečios įmonės užduotimis dirbantys specialistai. Įkūrus vidinį centrą, jo darbuotojai dirbs visoms ekosistemos įmonėms. Tai leis dar sparčiau integruoti įmonių siūlomas paslaugas tarpusavyje, o klientai bus dar geriau visapusiškai aptarnaujami „vieno langelio“ principu“, – sako „SME Finance“ personalo vadovė.

Patys kurs technologijas

„SME Finance“ ir „SME Bank“ IT vadovas Aras Valiukas pabrėžia, kad IT centro lūkestis – pritraukti talentus dirbti per nuotolį ar biure visoje Europoje. Prie IT centro prisijungę specialistai ne tik atliks jiems patikėtas užduotis, bet, matydami platesnį kuriamo IT paslaugų centro darbą, patys kurs naujus technologinius sprendimus, taip reikšmingai prisidėdami prie ekosistemos tobulinimo bei savo pačių profesinio augimo.

„Skirtingai nuo kitų sričių, IT specialistai vaidina pagrindinį vaidmenį visose „fintech“ įmonių verslo procesų srityse. Todėl veržliems ir nebijantiems imtis atsakomybės specialistams galimybės augti ir tobulėti šioje srityje yra neribotos. Pavyzdžiui, praėjusiais metais „SME Finance“ ekosistemoje sukūrėme unikalią, dirbtiniu intelektu paremtą mokumo vertinimo sistemą. Mes itin skatiname ambicingus ir kūrybiškus IT specialistus tapti ne tik esamų paslaugų prižiūrėtojais, bet savo darbo šeimininkais“, – teigia „SME Finance“ ir „SME Bank“ ekosistemos IT vadovas.