Karybos ekspertai: ukrainiečių taip laukta parama ginkluote ir technika gali pakišti jiems koją

Jūsų dėmesiui – gegužės 24 dienos padėties apžvalga.

Politinis strateginis lygmuo

JAV prezidentas Joe Bidenas pirmadienį pareiškė, kad JAV įsikiš kariniu būdu, jei Kinija bandys jėga užimti Taivaną. Tai jau trečias kartas per pastaruosius mėnesius, kai J.Bidenas teigia, kad JAV gins Taivaną nuo Kinijos puolimo. Taivano krizės eskalavimas gali būti Pekino ir Maskvos susitarimas, siekiant išskaidyti JAV bei Vakarų pastangas, talkinant Ukrainai kare prieš Rusiją.

Veiksmingos prevencinės sankcijos sustabdytų agresorių nuo įsiveržimo (gilyn) į Ukrainą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tai pasakė kalbėdamas Davose vykstančiame Pasaulio ekonomikos forume. „Sukūrėme istorinį drąsos precedentą neklausydami tų, kurie sakė, kad mūsų gynyba truks ne ilgiau nei kelias dienas. Sustabdėme Rusijos kariuomenę, kuri buvo vadinama antrąja pasaulyje. Sunkių kovų ir tūkstančių gyvybių kaina mes pamažu išstumiame okupantus iš savo žemės“. Liūdna, tačiau didžiąja dalimi Vakarų valstybės – tikėkime, kad dėl inercijos – vadovaujasi ne vertybiniu, o realpolitik principu.

Iš pareigų pasitraukė Rusijos diplomatas Borisas Bondarevas, dirbęs patarėju Rusijos nuolatinėje atstovybėje prie JT Ženevoje. Diplomatas išsiuntė kolegoms pareiškimą, kuriame kritikuoja Rusijos prezidento Vladimiro Putino „agresyvų karą“ Ukrainoje. Šaunu, tik kad jis vienas iš tūkstančių. Rusijos diplomatija pasižymi tuo, kad atstovybėse triūsia tūkstančiai SVR, GRU ir FSB agentų, kuriuos derėtų vadinti ne diplomatais, bet diversantais. Teigiama, kad prasidėjus invazijai, Kremlius diplomatinį rangą suteikė daugiau nei 3000 žvalgybos ir saugumo etatuose dirbančių asmenų.

Pentagono vadovas Lloydas Austinas (Ramsteino karinė bazė) padėkojo Danijai, kuri šiandien paskelbė apie „Harpoon“ paleidimo įrenginių ir raketų perdavimą Ukrainai, siekiant padėti jai ginti savo pakrantes. Dar 20 šalių paskelbė apie naujus pagalbos paketus, daugelis jau suteikė itin reikalingos ginkluotės – artilerijos, tankų ir kitos šarvuotos technikos.

Tuo tarpu V.Zelenskis pareiškė, kad Rusijos kariai Donbase turi 20 kartų daugiau transporto priemonių nei Ukrainos ginkluotosios pajėgos ir paragino Vakarų partnerius perduoti Ukrainai daugiau modernios ginkluotės.

Operacinis lygmuo

Rusijos užpuolikai deda visas pastangas, kad užimtų Luhansko sritį. Čia sutelktos 25 bataliono taktinės grupės. Jose gali būti daugiau nei 12 000 rusų kareivių. Toliau bombarduojamas ir griaunamas Severodoneckas. Pastarasis ir jo miestas dvynys Lysyčianskas – atraminiai rytinės Ukrainos kontroliuojamos „kišenės“ miestai, kuriuos Rusija bando užimti nuo balandžio vidurio. Ukraina kaltina Rusiją šioje vietovėje naudojant „išdegintos žemės“ taktiką.

Rusijos okupacinės pajėgos praėjusią parą toliau intensyvino aviacijos ir artilerijos ugnį visame rytų fronte. Manome, kad taip siekiama išsklaidyti Ukrainos pajėgas, priverčiant permesti dalį jų iš pietų ašies, kur ir toliau vykdomas pasirengimas pulti (spėjame) Kryvij Rihą.

Ukrainiečių karių taip laukta parama sunkiąja technika ir ginkluote, paradoksalu, gali jiems pakišti koją. Nenorėjome prikarksėti anksčiau laiko, bet po truputį ima ryškėti psichologinis perdegimas. Tiek politinė ir strateginė, tiek operacinė vadovybė, regisi, per daug sureikšmino vakarietiškos ginkluotės tiekimą ir sudarė sąlygas pernelyg dideliam ukrainiečių karių pasitikėjimui savimi sukurti. Pati technika, deja, dar tik mažesnioji dalis darbo: ją reikia mokėti naudoti sąveikoje su kitais pajėgumais, ir tą daryti sumaniai.

Taktinis lygmuo

Okupantai per parą pajudėjo apie 10 km pietų kryptimi nuo Popasnės. Tai pirmas nerimo signalas dėl ukrainiečių pajėgų gebėjimo sulaikyti ordos puolimą rytuose.

Priešas iš oro smogė Ukrainos karių pozicijoms netoli Belopolės gyvenvietės, Sumų regione.

Charkivo kryptimi priešas vykdo puolimo veiksmus, siekdamas įsitvirtinti vakariniame ir šiauriniame Ternovos gyvenvietės pakraštyje.

Bachmuto kryptimi priešas pagerino savo taktines pozicijas netoli Vasiljevkos kaimo. Avdijivkos, Kurachovės ir Novopavlovsko kryptimis priešas puolė naudodamas artileriją bei aviaciją.

Per pastarąją parą Donecko ir Luhansko srityse buvo atremta šešiolika priešo atakų, sunaikinti aštuoni tankai, dvidešimt du šarvuočiai ir viena priešo transporto priemonė.

Marjinkoje naudoti padegamoji amunicija.

Rusijos pajėgos pasistūmėjo į priekį Donecko srityje ir užėmė Mironovskio kaimą (apie 15 km į pietus nuo Popasnos).

Taktinė pozicija per pastarąsias 48 valandas aiškiai pasikeitė orkų naudai. Aleksandro Dvornikovo ir jo dešiniosios rankos Aleksandro Žuravliovo patirtis Sirijoje aiškiai duoda Kremliui reikalingų rezultatų. Reikšminga ir tai, kad, atrodo, šiems generolams duodama valia operaciniame lygmenyje veikti patiems. Be to, pasirodė duomenų, kad Rusija ketina naudoti vadinamas statinės tipo bombas – pigiai pagaminama, statinės formos sprogmenų ir metalo atraižų savadarbė bomba, kurią galima numesti iš sraigtasparnio. Kitaip sakant, žymiai padidintas, tūkstančius kartų pavojingesnis šachido diržas.

A.Dvornikovas ir A.Žuravliovas aiškiai ketina pritaikyti savo Sirijos patirtį, kai tokiu visiškai teroristiniu būdu naikino Asado režimo opoziciją gyvenamuosiuose kvartaluose.

Komentaras

2022 m. balandžio 1–30 d. Rusija iš Juodosios ir Azovo jūrų uostų eksportavo ne mažiau kaip 10,9 mln. tonų žalios naftos ir jos produktų į 31 jūros uostą. 142 tanklaiviai (arba 78 proc.) naftos produktus atplukdė į NATO ir ES šalių uostus.

Tarp Rusijos naftą importuojančių šalių lyderiai yra: Turkija – jos uostai priėmė 56 tanklaivius, arba beveik 31 proc. visų – ir Graikija: 42 tanklaiviai (daugiau nei 23 proc. visų). Toliau rikiuojasi Italija – 18, Indija – 9, Egiptas – 8, Malta – 6, Prancūzija ir kt. šalys. Tarp tanklaivių savininkų yra įmonės iš 22 šalių. Iš viso 98 tanklaiviai (arba 54 proc. visų jų) priklauso ES ir NATO laivų savininkams.

Rusijos Novorosijsko uostas eksportuoja ne tik Rusijos, bet ir Kazachstano naftą – kas suteikia galimybių apeiti ES sankcijas.

Neįtikėtina, bet Vakarai vienu metu bando tarnauti ir Dievui, ir mamonai. Padarius išlygą dėl tam tikrų neva būtinų ekonominių santykių su nusikaltėliais, kurie vadovaujasi principu „grobk, plėšk, žudyk, prievartauk“, ją padariusieji atsiduria toje pačioje, pusę milijardo eurų kainuojančioje, Rusijos oligarchų, besimaudančių ukrainiečių vaikų kraujyje, valdomoje jachtoje. Belieka pasikartoti, kad kuo ilgiau tęsis kruvinas biznis su nusikalstamu Rusijos režimu, tuo didesnė tikimybė, kad Putleris pasieks savo tikslą – sužlugdys Vakarų politinę, o vėliau ir ekonominę sistemą.

Abiejų jų pagrindas turėtų būti aiškios moralinės vertybės, kurių syvus baigia iščiulpti Rusijos aštuonkojis, dujomis, nafta, grūdais, spalvotais metalais, korupcija ir kruvinais pinigais apglėbęs sengalvėlę Europą. Tai ką darysime, anuomet klausė José Ortega y Gaset?

Tą akimirką, kai imame aukoti moralines vertybes vardan savo gerbūvio, dvasinių valkatų minia užima vietas pirmose visuomenės eilėse. Toliau – vienareikšmiškai – anksčiau ar vėliau, seka civilizacijos griūtis. Hunų, mongolų ar rusofašistų pavidalu.

A.Navys ir M.Sėjūnas dėkoja visiems, kurie finansiškai remia analitikų įkurtą VšĮ „Visuomenės informacinio saugumo agentūra“. Jie pabrėžia, kad nors jų tekstus perpublikuoja žiniasklaidos priemonės, patys šio turinio kūrėjai yra visiškai nepriklausomi ir savo veiklą tęsia tik privačių rėmėjų dėka.