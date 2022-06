Tobulo garso paieškos: jei renkatės naujas ausines, atkreipkite dėmesį į šiuos parametrus

„Tele2 Inovacijų biuro“ ekspertas Arnoldas Lukošius teigia, kad ausinės yra neatsiejamas įrankis kasdienybėje – jas naudojame vaikščiodami po miestą, sportuodami ar net dirbdami, todėl geras garsas yra ypač svarbus. Specialistas dalinasi esminiais parametrais, kurie signalizuoja apie ausinių kokybę.

Stereo kokybė – geros ausinės paprastai pasižymi aukštos kokybės stereo garsu. Stereo – tai sistema, kuri sukuria erdvinio garso efektą. Jeigu klausydamiesi mono aiškiai jaučiame, iš kur sklinda garsas, tai su stereo jo šaltinių yra keli ir esame tarsi į jį panardinami. Jeigu norite įsitikinti, ar jūsų ausinės kokybiškos, klausykitės muzikos pačia aukščiausia įmanoma raiška („Apple Music“ ar „Tidal“ platformos tai leidžia daryti „HiFi“ formatu). Po to įsijunkite prastesnę raišką ir pastebėkite, ar jaučiate skirtumą.

Tono balansas – reikalingas tam, kad būtų užtikrinamas harmoningas garsas, nepriklausomai nuo dažnių. Tai vienas sudėtingiausių uždavinių inžinieriams, todėl skirtingų gamintojų ausinės turi charakteringą skambesį – vienos turi daugiau žemų dažnių, kitos skamba skaidriau. Pasirinkimas priklauso nuo žmogaus prioritetų ir labai dažnai koreliuoja su mėgstamiausiais muzikos žanrais. Elektronikos gerbėjai nori kokybiškų žemų dažnių, klausantys roko muzikos, nori aiškiai girdėti kiekvieną instrumentą. Bet kuriuo atveju svarbu, kad tonas iš tikrųjų būtų subalansuotas ir joks garso aspektas dirbtinai neužgožtų kitų. Jeigu dominuos žemi dažniai, garsas bus nešvarus, bus sunku girdėti kitus instrumentus. Jeigu norite patikrinti ausinių tono balansą – įsijunkite klasikinės muzikos, nes orkestras idealiai užpildo visą dažnių amplitudę, tad greitai pastebėsite, jei kažkas negerai.

Erdvinis efektas – kai klausotės muzikos gyvai ar per garsiakalbius, garsas pripildo visą patalpą – garso bangos atsimuša nuo sienų ir pasiekia ausis iš visų pusių. Kai muzikos klausote per ausines, erdvinį garsą pajausti yra gerokai sudėtingiau. Tačiau gamintojai stengiasi ir kuria ausines, kurios išgautų erdvės efekto iliuziją – su geros kokybės ausinėmis turėtumėte jausti, kad garsas atkeliauja ne tik iš pačių ausinių garsiakalbių, bet iš visur aplinkui. Jei norite patikrinti erdvinį efektą savo ausinėse, paklausykite kokio nors gyvo įrašo iš koncerto.

Vidutinių garso dažnių kokybė – šie dažniai yra reikalingi vokalui atkurti, tačiau čia susiduriama su papildomu keblumu – nėra dviejų vienodų balsų. Moterų vokalisčių balsui būtina pusiausvyra tarp aukštų ir žemų dažnių, o vyrai dainuodami išgauna daugiau žemų dažnių. Kokybiškos ausinės turi prisitaikyti ir gerai atkurti juos abu, kitu atveju, balsas ir instrumentai atrodo tarsi atitrūkę vienas nuo kito. Jeigu norite įsitikinti, ar jūsų ausinės kokybiškai atkuria vidutinius dažnius, įsijunkite dainą, kurioje duetu dainuoja vyras ir moteris arba yra daug skirtingo tembro balsų.

Treble kokybė – šis terminas skirtas apibūdinti aukšto dažnio garsams. Jeigu ausinės prastos kokybės, klausytis bus labai sunku – garsas bus šaižus, įkyrus ar net sukels fizinį nepatogumo jausmą. Svarbu atsiminti, kad treble yra labai subtilūs dažniai, tad jeigu neseniai įsigijote brangias ausines, duokite joms šiek tiek laiko. Ausinių programinė įranga turi susidirbti su inžineriniais sprendimais. Tikėtina, kad per kelias dienas viskas savaime susireguliuos. Aukštų dažnių atkūrimo problemas labai gerai atskleis Miles Davis kūrinys „Tutu“. Trimitas, kuris girdimas per visą kompoziciją, palaiko labai aukštą garso dažnį, kiti instrumentai taip pat skamba labai skaidriai. Su geromis ausinėmis turėtumėte viską girdėti labai kokybiškai, niekam per daug neišsišokant.