Sunaikinti svarbūs rusų objektai – okupantų puolimo kumštis prarado amuniciją

Apie tai sekmadienį socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė karo ekspertas Konstantinas Mašovecas.

„Ukrainos ginkluotųjų pajėgų patikrinimas Rusijos okupacinių pajėgų logistikos užnugario objektuose tęsiasi“, – rašė ekspertas.

Jo duomenimis, Ukrainos artilerija „tikrino“ Rusijos ginkluotųjų pajėgų amunicijos sandėlius Popasnoje ir Rovenskuose. Be to, buvo „apžiūrėti“ okupantų objektai Jasinuvatoje: degalų ir tepalų saugykla, tiekimo sandėliai ir geležinkelio mazgas, per kurį buvo aprūpinamos Rusijos ginkluotosios pajėgos.

Ypač pabrėžta operacija Popasnoje. Sprendžiant iš milžiniškos sprogimo galios, buvo sunaikinta labai didelė Rusijos ginkluotųjų pajėgų amunicijos sankaupa. Būtent per šią gyvenvietę buvo aprūpinamos rusų smogiamosios pajėgos prie Severodonecko – Lysyčansko. Tai karščiausia fronto dalis. Dabar okupantų pajėgos ten labai susilpnėjo.

„Komisija tęsia darbą... Nustatyta daugybė trūkumų, vadovybė vietoje rengia planus, kaip juos pašalinti“, – ironizavo Mašovecas, komentuodamas Ukrainos pajėgų operacijas.