Karo analitikai: patys užauginome drakoną, patys turime ir persmeigti jo šėtono užvaldytą širdį

Jūsų dėmesiui – liepos 10 dienos apžvalga.

Politinis strateginis lygmuo

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atleido savo ambasadorių Vokietijoje – praėjus savaitei po to, kai diplomatas davė interviu, kuriame gynė Antrojo pasaulinio karo ukrainiečių lyderį Stepaną Banderą sakydamas, kad nėra jokių šio prieštaringai vertinamo politinio veikėjo bendradarbiavimo su naciais įrodymų. Andrijus Melnikas, Ukrainos ambasadorius Berlyne nuo 2014 m., buvo vienas iš labiausiai atpažįstamų ukrainiečių veidų Vokietijoje, niekada nevengęs aštriai kritikuoti, daugelio nuomone, lėto Vokietijos atsako į Rusijos invaziją ir dažnai užsitraukdavęs šalies politinio elito rūstybę.

Ukrainiečiams suvienyti reikia ryškios asmenybės, lyderio, istorinio simbolio ir Stepanas Bandera neabejotinai galėtų būti vienas tokių istorinių veikėjų. Tačiau tiek rusų, tiek lenkų istorikų pastangomis „įrodyta“, kad Bandera yra su naciais kolaboravęs fašistas. Matyt turint galvoje sudėtingą istorinį ir geopolitinį Ukrainos ir Lenkijos kontekstą bei pagaliau atšilusius santykius tarp abiejų valstybių, faktines istorines Stepano Banderos veiklos aplinkybes derėtų aptarinėti istorikams, visuomenės veikėjams, bet ne diplomatams, juo labiau – ambasadoriams.

Ukrainos ir Kanados kongresas pasmerkė Kanados vyriausybės sprendimą grąžinti Vokietijai suremontuotą Rusijos turbiną „Nord Stream 1“ dujotiekiui. Ukrainos Kanados kongreso nacionalinė prezidentė Aleksandra Čyčij pareiškime sakė: „Mūsų bendruomenė yra labai nusivylusi Kanados vyriausybės sprendimu nusileisti Rusijos šantažui“. Pasak jos, Kanada kuria „pavojingą precedentą, dėl kurio susilpnės Rusijai įvestas sankcijų režimas“. Kaip visada, Vakarai žaidžia dešine ranka prieš kairę, nes vis dar kažkodėl mano, kad Ukrainos kovoje prieš agresorių ir teroristą galimos išlygos ir nuolaidos. Klaida. Klaida, kaip koks grėblys ant kurio nuolat lipama ir už kurią reikės mokėti.

Jungtinių Valstijų valstybės sekretorius Antony Blinkenas sakė, kad su Kinijos užsienio reikalų ministru Wang Yi aptarė Rusijos invaziją į Ukrainą ir išreiškė susirūpinimą dėl Pekino suartėjimo su Maskva. Abu diplomatai šeštadienį vykusius asmeninius pokalbius, kurie truko penkias valandas, apibūdino kaip „nuoširdžius“, o jų susitikimas įvyko kitą dieną po to, kai jie dalyvavo Indonezijos saloje Balyje vykusiame Didžiojo dvidešimtuko (G20) užsienio reikalų ministrų susitikime.

Abu diplomatai įvardino, kad JAV ir Kinijos santykiai ir gebėjimas laikytis konstruktyvumo yra reikšmingi ne tik abiem šalims, bet ir viso pasaulio geopolitiniam tvarumui.

Jungtinių Tautų žmogaus teisių biuro (OHCHR) duomenimis, iki birželio 26 d. Rusijos orda Ukrainoje nužudė mažiausiai 10 631 civilį, tačiau manoma, kad tikrasis žuvusiųjų kare skaičius yra gerokai didesnis. Daugiau nei ketvirtadalis ukrainiečių – 12 mln. gyventojų – buvo priversti palikti savo namus. Apie septynis milijonus iš jų yra šalies viduje perkeltieji asmenys, o penki milijonai paprašė prieglobsčio kaimyninėse Europos šalyse, teigia JTŽTB. Vis skaičiuojame ir skaičiuojame. Jungtinės Tautos jau senai tapo susirūpinusių statistų susirinkimu, o gal, tiesą pasakius, niekuo kitu niekada ir nebuvo.

Maskva, esant įtemptiems santykiams su Vilniumi po to, kai buvo uždraustas kai kurių prekių tranzitas per Lietuvos teritoriją į Kaliningradą, norėtų suduoti smūgį šiai Baltijos šaliai, bet negali to padaryti. Tokią nuomonę Ukrainos 24-ajam kanalui išsakė ekspertas nevyriausybinės politologų asociacijos vadovas Dmytro Sinčenko.

Na taip. Tik santykiai su Maskolija mūsų įtempti dar nuo to laiko, kai Sofija Vytautaitė pasimirė ir Vytauto savo dukrai ruoštoje kunigaikštystėje reikalai pakrypo neplanuota linkme. Patys užauginom drakoną, patys turim ir persmeigti jo šėtono užvaldytą širdį.

Operacinis lygmuo

Okupantas permeta pajėgas į Severodonecko rajoną ir siekia suspausti į kumštį ties Bilohorivka, maždaug pusiaukelėje tarp Lysičiansko ir Siverskio. Ruošiamasi kitam smūgiui, kuris, greičiausiai, kaip ir sakėme, bus nukreiptas į Siverskį tam, kad galėtų būti tęsiamas puolimas Slovjansko ir Kramatorsko kryptimi.

Rusija iš visų pakampių traukia rezervistus ir driskių šutvę su praeito amžiaus 6–ojo dešimtmečio technika, permeta link Ukrainos – Rusijos sienos į šiaurės rytus ir vakarus nuo Charkivo. Įvairių žvalgybų duomenimis, Kremlius nori per artimiausias savaites surinkti apie 20 000 trogloditų, pasirengusių mirti Ukrainos žemėje.

Ukrainos pagrindinis uždavinys – išlaikyti ordos spaudimą vakarų kryptimi ir neleisti judėti per sieną link Charkivo.

Taktinis lygmuo

Šiaurės rytuose, iš Rusijos teritorijos, Kremliaus vadovaujami teroristai apšaudė Sumų ir Černihivo rajonus.

Okupantas Smerč raketinės artilerijos sistemomis apšaudė Radušnoje gyvenvietę Kryvyj Riho rajone. Nuo trijų iki septynių raketų pataikė į pramoninį kompleksą, mažiausiai du žmonės žuvo.

Charkivo gyvenamieji rajonai apšaudyti artilerija, sugriautas gyvenamasis namas ir mokymo įstaiga. Yra sužeistų.

Slovjansko rajone naudodamas Antrojo pasaulinio karo taktiką okupantas vykdė žvalgybą mūšiu ties Dolina, bet buvo sustabdytas ir sunaikintas.

Pietuose, Olgino rajone, priešo diversinė grupė bandė prasiveržti į ukrainiečių jungtinių pajėgų užnugarį, bet buvo pastebėta ir sunaikinta.

Ukrainiečiai šeštadienį surengė virš 30 atakų HIMARS sistemomis, du kartus apšaudyta okupuota Čiornobajivka. Naikinti logistikos punktai, okupantų vadavietės, ant žemės stovintys orlaiviai.

Okupantas iš Mariupolio į Berdianską permeta driskių vienetus ir sunkiąją techniką. Matyt, bandys išlaikyti užimtas teritorijas ir stabdyti ukrainiečių puolimą Chersono apylinkėse.

Turime VBS patvirtintų duomenų, kad pirmadienį partizanai susprogdins Krymo tiltą. Tą patvirtino ir žymus astrologas Olehas Hrodnovas.

