Savo „Telegram“ kanale jis pažymėjo, kad raketos smūgis jam padarė stiprų įspūdį, nes niekada anksčiau nebuvo matęs nieko panašaus. R.Saponkovas teigė, kad matė, kaip kelios HIMARS raketos pataikė į taikinį tokiu tikslumu, kokio rusiškos MLRS raketos nesugeba pasiekti.

„Taip jau atsitiko, kad vakar stebėjau HIMARS smūgį Čornobajevkoje, Chersone, tai buvo praktiškai prieš mano akis. Daug kartų esu buvęs apšaudomas, bet mane pribloškė tai, kad visas paketas, penkios ar šešios raketos, pataikė praktiškai tobulai. Įprastai MLRS yra lygiašaudės, o esant maksimaliam nuotoliui jos išsiskleidžia. Žinoma, tai sudaro neblogą įspūdį, dėl to nekyla jokių abejonių“, – sakė jis.

Be to, Rusijos propagandistas prisipažino, kad po kelių valandų jis matė rusiškų raketų „Uragan“ salvę, kurios buvo paskleistos didelėje teritorijoje, jų tikslumas buvo mažas, o kai kurios raketos apskritai nesprogo.

„Po amerikiečių tai neatrodo rimta. Tada desantas buvo apdorotas haubicomis, kurios taip pat nebuvo taiklios“, – sakė jis, komentuodamas Rusijos kariuomenės atsaką.

R.Saponkovas pastebi tikrą paniką Rusijos socialiniuose tinkluose ir pripažįsta, kad pastarosiomis dienomis Ukrainos pajėgų raketų smūgiai iš HIMARS yra tik pradžia. Jo prognozėmis, Ukrainos kariuomenė netrukus pradės sistemingai naikinti Rusijos karinius objektus, apie kuriuos informacija buvo renkama pastaruosius kelis mėnesius.

Kitas Rusijos karo propagandistas Aleksandras Sladkovas patvirtino, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos sudavė skaudžius raketų ir artilerijos smūgius Rusijos kariuomenės sprendimų priėmimo centrams.

Be to, vadinamasis „karo korespondentas“ paskelbė aliarmą ir pareikalavo, kad Rusijos kariuomenės konstruktoriai sukurtų ginklus, kurie savo stiprumu ir tikslumu prilygtų Ukrainos kariuomenės turimiems ginklams.

Savo „Telegram“ kanale jis teigė, kad Ukrainos ginkluotųjų pajėgų raketų ir artilerijos daliniai sistemingai smogė svarbiems Rusijos kariuomenės valdymo objektams. Jis atsisakė nurodyti tikslias sunaikintų taikinių koordinates, taip pat Rusijos nuostolių dydį motyvuodamas karine paslaptimi – tačiau leido suprasti, kad jie buvo nemaži.

Be to, Sladkovas piktinasi sistemingais raketų ir artilerijos smūgiais, per kuriuos žūsta Rusijos kariuomenės karininkai ir personalas, o okupantai patiria didelę žalą.

Gavę iš Jungtinių Valstijų tolimojo nuotolio raketinę artileriją, Ukrainos kariuomenės daliniai iš didelio nuotolio ėmė aktyviai taikytis į okupantus ir jų štabus. Pasak liudininkų ir karinių šaltinių, naikinami degalų ir šaudmenų sandėliai, taip pat priešo karių dislokacijos vietos.