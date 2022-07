Karo analitikai: Rusijos terorizmo ir melo reikalų ministras paskelbė, kad keičiasi „geografiniai tikslai“

Jūsų dėmesiui – liepos 21 dienos apžvalga.

Politinis strateginis lygmuo

Putleris Maskvoje vykusiame forume „Stiprios idėjos naujiems laikams“ tvirtino, kad Vakarų sankcijos turėtų padėti Rusijai įveikti „technologinę priklausomybę“, o raginimus taupyti vandenį ir elektrą Vakaruose jis pavadino „beprotybe“. Karo nusikaltėlis teigė, kad neseniai jam buvo parodyta nuotrauka, platinama Europoje, kurioje žmonėms patariama praustis tik keturiose kūno vietose, kad „supykdytų Putiną“. Baigdamas savo pezalus, kaip jau įprasta, „didingos valstybės vladyka“ apkaltino Vakarų šalis „neokolonializmu ir rasizmu“ bei užsiminė, kad „artėja naujas pasaulio istorijos etapas“.

Dėl naujo pasaulio etapo neabejojame ir mes – jame rusofašistų valdomai Rusijai vietos nebus. Arba ji pasikeis, pripažins nusikaltimus ir per atgailą taps bent jau pusiau demokratine, tačiau nekeliančia grėsmės kaimynams, arba dar kurį laiką kartu su Šėkorėja bus nenaudojama pasaulio išviete.

JAV Centrinės žvalgybos valdybos vadovo vertinimais, nuo tada, kai Maskva vasario mėnesį kartu su Baltarusija pradėjo plataus masto karinę invaziją į Ukrainą, Rusijos pusėje jau žuvo apie 15 000 karių, o sužeista maždaug tris kartus daugiau, per saugumo konferenciją JAV Aspeno mieste sakė CŽV direktorius Williamas Burnsas. Kremlius oficialiai neatskleidė jokių skaičių apie ordos nuostolius, tuo tarpu Ukrainos generalinis štabas teigia, kad žuvusių rusų karių skaičius artėja prie 40 tūkstančių.

Vokietijos nacionaliniai geležinkeliai „Deutsche Bahn“ (DB) planuoja pradėti teikti krovininių traukinių paslaugas, kad galėtų vežti Ukrainos eksportuojamus grūdus į Vokietijos uostus ir pakrauti į laivus, pranešė DB. Grūdai geležinkeliu bus gabenami į Vokietijos uostus, įskaitant Rostoko, Hamburgo ir Brako uostus, teigė DB. Išsamesnės informacijos apie pajėgumus nepateikta, tačiau planuojama, kad keli traukiniai per savaitę Ukrainos grūdus veš iš Rumunijos. Ukrainos žemės ūkio produktų eksportas birželio mėnesį sudarė apie 2,5 mln. tonų palyginus su 6 mln. tonų grūdų per mėnesį iki Rusijos invazijos vasario 24 d.

Operatorius pranešė, kad po 10 dienų trukusio techninio aptarnavimo sustabdymo pagrindiniu dujotiekiu iš Rusijos į Europą „Nord Stream 1“ pradėjo tekėti gamtinės dujos, jų srautas yra gerokai mažesnis nei turimas pajėgumas.

Dujotiekis į Vokietiją buvo uždarytas nuo liepos 11 d. dėl kasmetinių techninės priežiūros darbų. Operatorius „Nord Stream AG“ pranešė, kad ketvirtadienio rytą dujos vėl pradėjo tekėti, tačiau prireiks šiek tiek laiko srautui padidinti, tikimasi panašaus dujų kiekio, koks buvo iki techninės priežiūros. Tačiau Rusijos „Gazprom“ pranešė, kad ketvirtadienį bus tiekiama tik apie 30 proc. dujotiekio pajėgumų – 10 proc. mažiau nei iki techninio aptarnavimo pradžios.

Atrodo, varlę puode Kremlius nusprendė virti ant mažos ugnies ir labai lėtai. Sakoma, kad tokiu būdu į šaltą vandenį panardinus šaltakraujį gyvūną jis taip ir išverda, nesupratęs, kad jau senai laikas buvo iš puodo iššokti. Suprantama, kad tai mitas, ir varlė realybėje iš tokio puodo iššoka nelaukdama savo paties galo. Apie kai kurias Vakarų valstybes, deja, mes negalime to pasakyti – jų savivokos lygmuo, deja, bet atrodo, žemesnis nei žaliaskūrės kvaksės.

Rusijos terorizmo ir melo reikalų ministras Sergejus Lavrovas paskelbė, kad keičiasi „geografiniai tikslai“, kurių siekiama vykdant plataus masto invaziją į Ukrainą. Dabar, pasak Putlerio šuns, Rusija ketina „išvaduoti“ Chersoną, Zaporižę ir kelis kitus regionus. „Kai vyko derybininkų susitikimas Stambule, buvo viena geografinė padėtis, ir mūsų noras priimti Ukrainos pasiūlymą buvo pagrįstas šia geografine padėtimi, 2022 m. kovo pabaigos geografine padėtimi. Dabar geografija yra kitokia. Tai ne tik DLR ir LLR, bet ir Chersono sritis, Zaporižės sritis ir daug kitų teritorijų“, – sakė S. Lavrovas. Įžūlus melagis pagrasino, kad jei Vakarai aprūpins Kyjivą tolimojo nuotolio ginklais, „specialiosios operacijos“ Ukrainoje geografinės užduotys bus dar labiau nutolintos.

Niekas nepasikeitė – Rusijos ir Putlerio tikslas yra ant kelių parklupdyti, apsiašaroję ir apsiseilėję, su ištiesta ranka, nusižeminę jarlyko maldaujantys Vakarai. Ukraina yra tik primas žingsnis siekiant Kremliaus didybės. Blogiausia, kad bunkeriniams nusikaltėliams atrodo, kad Vakarai jau pradeda šniurkščioti ir tuoj paleis dūdas. Atrodo, ar taip yra iš tiesų? Štai kur klausimas.

Operacinis lygmuo

Be pakitimų. Okupantai daugiausia pastangų deda bandydami žengti Siversko ir Bachmuto kryptimis, taip pat vėl suintensyvėjo puolimas Vuhlehirsko kryptimi. Norima užimti šiluminę elektrinę ir per elektros energijos gamybą kontroliuoti regioną, be to, per šį miestą eina logistine prasme svarbus greitkelis Kyjivas – Luhanskas.

Taktinis lygmuo

Ketvirtadienio rytą masiškai ašaudžius Charkivą, du žmonės žuvo ir mažiausiai 19 buvo sužeista.

Enerhodare rusų okupacinės pajėgos gyventojams dalina Rusijos Federacijos pasus. Melitopolyje rusiškų pasų dalyboms talkina ir Maskvos patriarchato šventikai.

Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį raketomis ir vėl smogta Mykolajivui. Sunaikinti humanitarinės pagalbos sandėliai.

Rytuose ties Ivano Darjivka vyksta žiaurūs mūšiai, rusai veržiasi į gyvenvietę su tolimesniu tikslu judėti link Siversko iš pietryčių pusės, taip apglėbiant pastarąjį miestuką iš dviejų pusių. Išilgai fronto linijos pastarąją parą netilo artilerijos apšaudymai.

Ukrainiečių jungtinės pajėgos pietuose, nežiūrint visos orkų propagandos, kuri bando paneigti sėkmingai naudojamų HIMARS sistemų pranašumą prieš sovietinius „Smerč“, ruošiasi užbaigti sėkmingai pradėtą tilto per Dniprą griovimą ir sudaryti sąlygas galimam kontrpuolimui Chersono link per artimiausias savaites.

Lenkija pažadėjo Ukrainai netrukus perduoti tankus „PT-91 Twardy“, vietoje kurių iš JAV gaus tankus „Abrams“. Lenkų tankai iš esmės yra niekas kitas kaip gerokai modernizuoti sovietų „T-72“.

A.Navys ir M.Sėjūnas dėkoja visiems, kurie finansiškai remia analitikų įkurtą VšĮ „Visuomenės informacinio saugumo agentūra“. Jie pabrėžia, kad nors jų tekstus perpublikuoja žiniasklaidos priemonės, patys šio turinio kūrėjai yra visiškai nepriklausomi ir savo veiklą tęsia tik privačių rėmėjų dėka.