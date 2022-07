Ukrainos saugumo tarnyba perėmė Rusijos kario ir jo motinos pokalbį, kurio metu okupantas kalbėjo apie Rusijos kariuomenės naikinimą Charkivo srityje.

Be to, pašnekovai pripažįsta, kad nepatogi tiesa fronte smarkiai skiriasi nuo to, ką rusams pasakoja federaliniai Rusijos televizijos kanalai.

Apie tai praneša naujienų agentūros, paskelbusios Ukrainos perimto pokalbio fragmentą.

„Mums daromas spaudimas, kol kas pralaimime. Per televiziją mus piešia tokiomis spalvomis. Iš tikrųjų čia viskas yra visai kitaip. Jie to nerodo per televiziją ir niekada nepasakys tiesos. Mes pralaimime... Jie mus triuškina, tiesiog triuškina. Mums beliko tik špyga“, – sako okupantas.

Rusijos kariškis pripažino, kad jo pulke yra likę tik 14 tankų iš 90, o rusų tankų įgulų ir artileristų parengimo lygis yra labai žemas. Mokymai trunka tik dvi dienas, po kurių naujokai išleidžiami į kovą. Žemą mokymo lygį atspindi prasta artilerijos ugnies kokybė: „Jie negali nieko pataikyti, tai tiesiog neįmanoma, gėda.“

Tuo pat metu rusų artilerija yra „tokia kreiva, kad prašovimus galima matuoti kilometrais“, – sako jis.

„Viskas tiesiog liūdna“, – pareiškė rusų okupantas.