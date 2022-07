Kas geriau – išmanusis laikrodis ar apyrankė? Ekspertas atsako į dažniausius klausimus

Prekybos centro internete „Varlė.lt“ produkto vadybininkas Martynas Plyčiuraitis Plyčius atsako į dažniausiai užduodamus klausimus.

Kuo skiriasi apyrankė nuo laikrodžio?

Išmanusis laikrodis siūlo daugiau funkcijų. Kaip pavyzdys galėtų būti integruotų sporto režimų, realiojo laiko ištvermės duomenys („Stamina“), kelių palydovų tinklo palaikymas (GPS, GLONASS ir „Galileo“), integruota jutiklių gausa. Be to, laikrodžiu galima fotografuoti per nuotolį, atitinkamai transporto priemonei jis gali būti kaip automobilio raktas, taigi laikrodis gali tikrai daugiau nei išmanioji apyrankė.

Kas yra įdomu, išmaniųjų apyrankių gamintojai nuolat tobulina savo gaminius, todėl juose jau galima rasti integruotus „protingus pagalbininkus“, pavyzdžiui, automatinio veiklos aptikimo režimą: bėgimas lauke, vaikščiojimas, bėgimo takelis, irklavimo treniruoklis, elipsinis treniruoklis ir pan.

Paprastai išmaniosios apyrankės yra vadinamos fizinio pasirengimo stebėjimo apyrankėmis („Fitness tracker“), kuomet patogu fiksuoti ir sekti savo rezultatus.

Kokie dar išskirtinumai?

Išmanusis laikrodis paprastai sveria daugiau nei išmanioji apyrankė.

Išmaniojo laikrodžio ekranas yra žymiai atsparesnis įbrėžimams, įskilimams, nes naudojamas specialus „Gorilla Glass“ stiklas, o kai kuriuose – ir safyrinis stiklas.

Išmaniojo laikrodžio ekranas yra didesnis nei išmaniosios apyrankės.

Išmanusis laikrodis daugeliu atvejų kainuoja brangiau nei išmanioji apyrankė.

Išmanusis laikrodis yra ne tik jūsų fizinio aktyvumo pagalbininkas, bet ir atrodo kaip klasikinis laikrodis, su kuriuo drąsiai galite keliauti į oficialų priėmimą.

Ką gali laikrodžiai, o negali apyrankė?

Išmaniajam laikrodyje rasite žemėlapius, gausite visus pranešimus (SMS, programėlių pranešimus), netgi galėsite žaisti žaidimus. O išmanioji apyrankė buvo sukurta tam, kad sektų jūsų fizinį aktyvumą ir kauptų informaciją apie jūsų pasiekimus treniruočių salėje ar užsiimant joga grynam ore.

Naujausi išmanieji laikrodžiai leidžia ne tik atsiliepti į skambučius, bet jais galima ir paskambinti, atsiskaityti už pirkinius (beje, rinkoje jau yra ir išmaniųjų apyrankių su NFC funkcija), taip pat gauti el. laiškus, tekstines žinutes ir įspėjimus tiesiai į laikrodį.

Susiejus laikrodį ir telefoną, jūsų buvimo vietą galima tiesiogiai išsiųsti kontaktams: rankiniu būdu arba – užsiimant veikla lauke – automatiškai, pasinaudojant integruotu incidentų aptikimu. Išmanioji apyrankė jums praneš apie įeinantį skambutį, o atsiliepti reikės jau telefonu.

Ar funkcijų gausa sutrumpina laikrodžio baterijos veikimo laiką, jei lygintume su apyranke?

Išmaniojo laikrodžio baterija laiko trumpiau nei išmaniosios apyrankės. Tačiau pasitaiko išimčių. Dėl nuolat tobulėjančių technologijų (tarkim, saulės energijos stiklelis išmaniuosiuose laikrodžiuose leidžia naudoti saulės energiją, kad įrenginys ilgesnį laiką galėtų veikti be papildomų įkrovimų) išmaniojo laikrodžio nereikia krauti ir iki mėnesio ar net ilgiau, jeigu atsisakoma GPS ryšio signalo, Wi-Fi ir kitų funkcijų, kurios veikia baterijos išsikrovimo laiką.

Koks indeksas svarbus, kai ieškome atsparaus vandeniui laikrodžio? Ar tai reiškia, kad drąsiai galima nerti ežeran, ar visgi reikėtų pasaugoti?

Išmaniojo įrenginio atsparumui vandeniui indeksas svarbus, kai užsiimame aktyvia veikla gamtoje lyjant, sningant, kai plaukiojame ežere ar baseine, gaudome bangas jūroje su banglente, būriuojame vandenyne. Išmaniuosiuose laikrodžiuose dažniausiai matome indeksą „IP68 klasė“.

Taip pat rinkoje yra išmaniųjų laikrodžių, su kuriais galima drąsiai nerti net iki 100 m gylį. Jeigu planuojate nerti į povandeninį pasaulį su išmaniuoju laikrodžiu, būtina atkreipti dėmesį į pralaidumo vandeniui skalę – rimtesni laikrodžiai atlaiko iki 5 ATM (atmosferų spaudimą), o yra ir atlaikančių iki 10 ATM (galima tyrinėti gelmių pasaulį iki 100 m gylyje su nardymo žemėlapiais).

Su išmaniąja apyranke drąsiai galite maudytis, plaukioti, nardyti, tačiau atminkite: išmanioji apyrankė skirta tikrai ne giluminiam nardymui. Naujausios kartos apyrankė atlaiko iki 5 ATM, ir būtinai patikrinkite, ar yra atsparumui vandeniui indeksas, ar gamintojas nurodo, jog galima su ja plaukioti.

Magnetinis įkroviklis: kuo pranašesnis?

Magnetinis įkroviklis pranašesnis už standartinį (dažniausiai USB) įkrovimo greičiu, užima mažiau vietos bei yra lengvesnis.

Kiek vidutiniškai kainuoja išmanioji apyrankė ir laikrodis?

Rinkoje galime rasti įvairiausio kainų lygio išmaniųjų apyrankių (forma, dydis, funkcionalumų gausa ir t. t.), todėl jos gali kainuoti nuo kelių dešimčių eurų iki kelių šimtų. Populiariausios kainuoja 25–50 eurų.

Išmanieji laikrodžiai kainuoja nuo kelių dešimčių iki 1000 eurų ir daugiau. Kainą lemia ekrano dydis, ar jis AMOLED, ar liečiamas ekranas, taip pat korpuso medžiaga (išmaniojo laikrodžio korpusai dažniausiai gaminami iš plieno, bet rasime ir titano, padengtų auksu, keraminių ir pan.), įdiegtos technologijos (GPS, NFC, koks atsparumo vandeniui lygis, funkcijų gausa), prekių ženklo atsakomybė prieš klientą (garantijos, serviso lygis, aptarnavimo centro darbo draugiškumas).

Beje, rinkoje vis daugiau pasirodo išmaniųjų apyrankių su AMOLED ekranais, kurie ryškesni ir žaismingesni, matome daugiau spalvų.

Kokios išvados? Vieno atsakymo, ką pirkti geriau – apyrankę ar laikrodį, nėra, tai asmeninis pasirinkimas, nes tai du skirtingi produktai. Pasirinkimas priklauso nuo jūsų gyvenimo būdo ir poreikių.