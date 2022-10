Kaip robotai gali padėti tapti patrauklesne šalimi užsienio investuotojams?

Kas yra automatizacija?

Automatizacija yra tai, kaip šalies valstybinės organizacijos ir privatus verslas naudojasi robotais ir dirbtiniu intelektu paremtais skaitmeniniais sprendimais veiklos efektyvumui didinti. Šiandien pagal šį rodiklį pasaulyje nepatenkame net į dvidešimtuką, kuriame nemažą dalį pozicijų užima Europos valstybės, tarp jų ir ekonomiškai į mus panašios Čekija, Slovakija, Slovėnija (ataskaitos „World Robotics 2021“ duomenimis).

Kaip automatizacija padėtų tapti konkurencingesne valstybe?

Kai kalbame apie automatizaciją, daugelis įsivaizduoja, kad tai – kosminius pinigus kainuojantys technologiniai sprendimai, kuriems mes nesame pasiruošę. Ir tai yra absoliuti netiesa: didelį pokytį šalies automatizacijos lygyje padarytų ir, pavyzdžiui, platesnis pokalbių robotų (angl. chatbots) naudojimas valstybiniame ir privačiame sektoriuose. Pokalbių robotai efektyvina organizacijos veiklą, taupo kaštus ir kartu leidžia organizacijų klientams daug greičiau ir lengviau išspręsti kylančius iššūkius.

Geras to pavyzdys yra Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI), kuri prieš dvejus metus įdiegė pokalbių robotą klientų aptarnavimui: robotas dirba 24/7, reiškia, klientai gali gauti atsakymus bet kuriuo paros ir savaitės metu; robotas per dieną daugiausiai yra aptarnavęs beveik pusantro tūkstančio klientų, kas rodo, jog šis automatizacijos sprendimas VMI leido aptarnauti klientus net ir didžiausių pikų laikotarpiais. VMI pokalbių robotas šiandien gali atsakyti į klausimus net dvylikoje temų, nuspėti klausiančiojo intenciją, suprasti kontekstą, atpažinti bet kaip lietuviškai parašytą tekstą. Ir VMI klientai tuo aktyviai naudojasi: per dvejus metus 134 tūkst. žmonių rašė SIMUI (toks yra VMI pokalbių roboto vardas).

Kaip toks robotas gali padėti Lietuvai pritraukti investicijų?

Kuo daugiau tokių robotų turėsime, tuo paprasčiau mūsų šalyje vyks procesai: t. y. tuo lengviau bus valdyti bet kokius verslo procesus: steigti įmonę, rasti ir įdarbinti žmones, gauti atsakymus į bet kokius su verslo valdymu susijusius klausimus. Investuotojams iš užsienio tai yra itin svarbu: kiek šalies aplinka yra palanki ir draugiška verslui. Automatizacija yra būdas tą aplinką paversti itin tinkama naujiems investuotojams.

Kodėl vis dar nesame automatizacijos lyderiais?

Yra kelios priežastys, kodėl vis dar vangiai diegiame automatizacijos sprendimus. Visų pirma, tai nežinojimas, naudų nesupratimas, egzistuojantys mitai. Pavyzdžiui, yra baiminamasi, kad net įdiegus pokalbių robotą, klientai juo nesinaudos, nes yra įpratę skambinti. VMI atvejis rodo, kad tai yra visiškai nepagrįsta baimė: pokalbių robotu klientai naudojasi labai aktyviai, jis nuėmė dalį krūvio nuo konsultantų ir aptarnavimo procesą padarė sklandesniu taip gerinant pačios VMI įvaizdį.

Antra, istoriškai turime ne vieną atvejį, kai valstybinių institucijų bandymai skaitmenizuoti paslaugas pavirto dideliu skandalu ir reputacijos krize. Turint šį kontekstą galvoje dažnam valstybinės institucijos sprendimų priėmėjui yra nelengva imtis inovatyvių priemonių diegimo taip rizikuojant savo ir atstovaujamos organizacijos reputacija. Vis dėlto vėl galime prisiminti VMI, drąsiai priėmusios sprendimą ir tapusios pavyzdžiu kitoms organizacijoms, pavyzdį. Pasirinkus tinkamus partnerius, bet koks automatizacijos sprendimas gali būti įdiegtas sklandžiai ir veikti rezultatyviai, reikia tik drąsos ir pasiryžimo.

Trečia, manoma, kad visi technologiniai sprendimai didinantys organizacijos veiklos efektyvumą yra neįkandamai brangūs. Taip, brangių sprendimų tikrai yra, bet, pavyzdžiui, pokalbių roboto programavimas ir diegimas yra įkandamas tikrai kiekvienai valstybinei institucijai ir nereikalauja didelių biurokratinių procedūrų. Tad kodėl nepradėjus nuo nedidelių projektų tokių kaip VMI SIMAS tam, kad po truputį imtumėmės judėti automatizacijos lyderės posto link?