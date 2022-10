Karo analitikai: akivaizdu, kad Kremlius žengia dar vieną žingsnį prieš lemiamą konfrontaciją

Jūsų dėmesiui – spalio 10 dienos apžvalga.

Politinis strateginis lygmuo

JAV kongresas sieks pripažinti Rusiją terorizmą remiančia valstybe. Taip pat pateiktas įstatymo projektas, kuriuo Rusijos veiksmai Ukrainoje pripažįstami genocidu.

Nors Ukraina seniai reikalauja, kad Vašingtonas pripažintų Rusijos Federaciją terorizmą remiančia šalimi, JAV prezidentas Joe Biden ne kartą yra pareiškęs, kad jo administracija neketina įtraukti Rusijos į valstybių – terorizmo rėmėjų sąrašą. Baltieji rūmai nemano, kad ši priemonė yra veiksmingiausias būdas sustabdyti Rusiją, ypač tas gali trukdyti humanitarinės pagalbos teikimui Ukrainai.

Baltieji rūmai pareiškė, kad ir toliau ginkluos Ukrainą bei nemato jokių požymių, kad Rusija ruoštųsi branduolinių ginklų panaudojimui Ukrainoje.

Komentuodamas apie Kerčės tilto sprogimą, Baltųjų rūmų atstovas Johnas Kirby neturėjo ką pasakyti. Mes irgi neturime. Sprogo ir tiek. Viena puse eismas jau vyksta, po kelių mėnesių tiltas bus visiškai suremontuotas. Todėl tikimės, kad kitas savaiminis sprogimas įvyks netrukus ir bus toks galingas, kad tilto suremontuoti nepavyks iki to laiko, kol paskutinis Rusijos ginkluotas vargeta paliks Ukrainos teritoriją.

Paskelbta, jog Lietuva planuoja įsigyti 8 vienetus HIMARS. Artilerijos sistemas ketinama turėti 2025-aisiais. JAV – ne Vokietija, viliamės, kad nesigaus taip, kaip su pėstininkų kovos mašinomis „Boxer“. Klausimas kitas – ar tai tikrai yra prioritetas?

Mums regis, kad jau ir tetai Vandai iš Klausučių aišku, kad pirmiausia reikia uždengti dangų ir apsaugoti miestus nuo smūgių iš oro.

Baltarusijos užsienio reikalų ministerija įteikė Ukrainos ambasadoriui Igoriui Kizimui diplomatinę notą, kurioje teigiama, kad Kyjivas neva planuoja smogti Baltarusijai jos teritorijoje. Nors toks ketinimas būtų beprotybė, Minskas išplatino šį Maskvos paruoštuką.

Gerai, kad išplatino, gerai, kad Kremlius savo teroro aktams, diversijoms, kariniams veiksmams suteikia oficialų pagrindą – juos įformina.

Rusijos federalinės saugumo tarnybos teigimu, Ukrainos ginkluotosios pajėgos per pastarąją savaitę daugiau kaip 100 kartų apšaudė 32 Rusijos gyvenvietes, esančias prie sienos su Ukraina. FSB duomenimis, per apšaudymą žuvo vienas gyventojas, penki žmonės, įskaitant vaiką, buvo sužeisti. Be to, buvo sugriautos dvi elektros pastotės, 11 gyvenamųjų namų ir du administraciniai pastatai, apgadinti aštuoni pasienio kontrolės punktai. Taip pat Vladimiras Putinas, Dmitrijus Medvedevas ir pagrindiniai Rusijos propagandos šunys apkaltino Ukrainos specialiąsias tarnybas susprogdinus Krymo tiltą ir pavadino tai „teroristiniu aktu“.

Kremliui reikia preteksto karo padėčiai Rusijoje įvesti ir tolesnei ginkluotos beprotybės eskalacijai.

Keista, kad reikia.

Operacinis lygmuo

Pranešama apie Rusijos federalinės saugumo tarnybos posėdį, kurio metu esą buvo sprendžiama, kada, kokiomis aplinkybėmis panaudoti branduolinį ginklą. Neturėdami tikslios informacijos, negalime to patvirtinti, nes „šaltiniai“ nėra patikimi. Tačiau iš pastarųjų Maskvos veiksmų – tai yra Kyjivo, Zaporižės ir kitų Ukrainos miestų masinio apšaudymo – akivaizdu, kad Kremlius žengia dar vieną žingsnį prieš lemiamą konfrontaciją.

V.Putino generolai, vadovaujami Sergėjaus Surovikino, mano, kad mobilizacija leis padidinti karių skaičių, atkurti profesionalią kariuomenę ir atgauti kovinį pajėgumą bei dvasią. Mums tai panašu į visišką desperaciją. Jei profesionali armija nesugebėjo išlaikyti fronto, to nieku gyvu negalės padaryti iš Rusijos pakampių suvaryti kalėjimų prižiūrėtojai, sofos generolai, karo mėgėjai ir apie unitazus svajojantys skurdžiai.

Be to, aktyviems kariniams veiksmams Kremlius turi mažai laiko. Lapkritį keičiasi orai, ir jie tikrai apsunkins ginkluotų rusų varguolių judėjimą pirmyn. Todėl Kremliaus sprendimas „perlaužti“ padėtį fronte labai tikėtina taps tik pralaimėjimų virtinės atidėjimu ateičiai.

Liūdna ir pikta, tačiau, regisi, matysime dar vienas skerdynes, primenančias „Žiemos karą“ Suomijoje. Ukrainos laukia nuožmūs mūšiai ir daug aukų.

Taktinis lygmuo

Pirmadienį 8 val. ryto Rusija atakavo Kyjivą, mieste nugriaudėjo keli sprogimai Ševčenkovskio rajone – pačiame Ukrainos sostinės centre. Viena raketų nukrito prie paminklo Mychailui Gruševskiui Volodymyro gatvėje. Yra žuvusiųjų ir sužeistųjų.

Nakties raketų atakos Zaporižėje metu nužudytas vyras, penki žmonės, įskaitant vaiką, sužeisti.

Šį rytą sprogimai griaudėjo ir Dnipro mieste. Pataikyta į gyvenamąjį rajoną. Aukų skaičius kol kas nežinomas. Rusų teroristai raketomis, „uraganais“ ir „gradais“ bei sunkiąja artilerija smogė keturiems Dnipro srities miestams.

Nikopolyje buvo apgadinta daugiau kaip 30 daugiaaukščių ir privačių namų, ūkiniai pastatai, transporto priemonės, dujotiekiai ir elektros tinklai. Dėl apšaudymo daugiau kaip 2 tūkst. Nikopolio gyventojų liko be elektros energijos.

Naktį okupantai apšaudė Slovjansko centrą, keturi žmonės žuvo ir du buvo sužeisti. Dėl smūgių nukentėjo privatūs namai. Viename iš jų gyveno šeima. Tiesioginio pataikymo metu žuvo trys suaugusieji, dvylikametį berniuką sprogimo banga išsviedė iš namo.

Lvive dėl rusų išpuolio sutriko mobilusis ryšys, dalis gyventojų neturi elektros energijos.

Ukrainos kariuomenė tęsia puolimą šalies šiaurės rytuose ir pietuose.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos regione išlaisvino septynias gyvenvietes Luhansko srityje.

Visoje Ukrainoje išlieka aviacijos ir raketų smūgių grėsmė.

Per praėjusią parą okupantai surengė 10 raketų, 19 oro bei 90 atakų iš salvinių ugnies paleidimo sistemų. Nukentėjo daugiau kaip 30 gyvenviečių infrastruktūra ir civiliai gyventojai.

Pranešama apie sudėtingą padėtį Rusijos 127 šaulių pulke, 1 armijos korpuse, kuris buvo neseniai suformuotas ir perkeltas į priešakinę ugnies liniją Chersono ir Mykolajivo srityse. Mobilizuotų karių artimieji parengė kreipimąsi į Rusijos Federacijos teisėsaugos institucijas dėl didelių nuostolių ir karinės vadovybės neveiklumo. Mobilizuoti kariai neturi vandens, trūksta maisto, ginklų ir drabužių.

Ukrainos karo aviacija praėjusią parą surengė 24 smūgius. Smogta į 20 ginklų ir karinės įrangos sukaupimo vietų, 4 priešo priešlėktuvinių raketų kompleksams.

Ukrainos priešlėktuvinės gynybos daliniai numušė 1 priešo lėktuvą „Su-25“, 3 bepiločius orlaivius ir 3 valdomas raketas „X-59“.

Komentaras

Oro gynybos sistemos yra gyvybiškai svarbios Ukrainai. Ir mums. Tą rodo šios nakties smūgiai Kyjivui ir kitiems miestams. Vakarai privalo reaguoti – visų pirma, įvesdami pajėgas, užtikrinančias priešraketinę gynybą virš kritinės infrastruktūros. Siaubinga, kai raketos krenta Kyjivo ir kitų miestų vaikų darželiuose, žudydamos civilius, naikindamos infrastruktūrą.

Tačiau raketų kruša į Zaporižės AE būtų ne tik siaubinga, bet ir katastrofiška.

Vakarai privalo suvokti, kad Kremliaus režimas nesustos nė vienu atveju – tiek pralaimėjimo, tiek pergalės. Ir kuo greičiau NATO bei JAV supras, kad tiesioginis konfliktas su Maskva neišvengiamas ir elgsis, vadovaujantis šia logika bei nustos reikšti „protestus ir pasipitinimus“ dėl ukrainiečių žudynių, tuo greičiau švęsime pergalę ir išvengsime ne tik Ukrainos žmonių mirčių.

Mes privalome suvokti, kad Maskva, padariusi rokiruotes Rusijos kariuomenės vadovybėje, pradeda dar vieną puolimo Ukrainoje etapą, kurio galimi tikslai yra šie:

Sunaikinti Ukrainos oro gynybos sistemą ir užtikrinti dominavimą ore;

Sunaikinti logistikos kelius, kuriais Ukrainos kariuomenei tiekiami ginklai;

Demoralizuoti Ukrainos vadovybę ir visuomenę smogiant strateginiams valstybės objektams ir sprendimų priėmimo centrams;

Suardyti Ukrainos energetikos sistemą, siekiant šalį palikti žiemą be elektros energijos, dujų ir naftos degalų;

Sustabdyti Ukrainos puolimą ir stabilizuoti fronto liniją;

Pradėti puolimą panaudojant naujas, mobilizuotas pajėgas, užimti visas keturias aneksuotas sritis iki jų teritorinių ribų;

Sudaryti paliaubas ir ruoštis tolimesnei Ukrainos okupacijai.

Maskva nesustos. Jai nesvarbios aukos ir Vakarų protestai, nes režimo supratimu prieita „visiško susinaikinimo“ riba.

Vadinasi, Maskvą reikia sustabdyti.

Jėga.

A.Navys ir M.Sėjūnas dėkoja visiems, kurie finansiškai remia analitikų įkurtą VšĮ „Visuomenės informacinio saugumo agentūra“. Jie pabrėžia, kad nors jų tekstus perpublikuoja žiniasklaidos priemonės, patys šio turinio kūrėjai yra visiškai nepriklausomi ir savo veiklą tęsia tik privačių rėmėjų dėka.