Jūsų dėmesiui – spalio 18 dienos apžvalga.

Politinis strateginis lygmuo

Po dar vienos – šį kartą Kyjivo centre nutikusios – dronų atakos pasaulis atsigręžė į Iraną: pagrindinį jų tiekėją Rusijai. Teheranas gi teigia, kad jokių dronų Rusijai nepardavęs. Liuksemburgo užsienio reikalų ministras Jeanas Asselbornas pareiškė, kad jei bus įrodytas Teherano dalyvavimas Ukrainos kare, ES neapsiribos sankcijomis tik kai kuriems asmenims – bus taikomos priemonės visai šaliai.

Savo ruožtu Jungtinės Valstijos pareiškė, kad reikalaus Rusijos atsakomybės už „karo nusikaltimus“ ir imsis veiksmų prieš bendroves ir valstybes, bendradarbiaujančias su Irano bepiločių orlaivių programa.

Iranas – strateginis Rusijos partneris. Nuo invazijos vasario 24 d. pradžios Iranas buvo pirmoji ne post-sovietinė šalis, kurią aplankė Putleris. Šią vasarą Irano nacionalinė naftos kompanija NIOC ir Rusijos „Gazprom“ pasirašė 40 mlrd. dolerių vertės memorandumą. „Gazprom“ įsipareigojo Iranui padėti plėtoti Kišo ir Šiaurės Parso dujų telkinius, taip pat šešis naftos telkinius. Be to, „Gazprom“ dalyvaus įgyvendinant suskystintųjų gamtinių dujų projektus ir tiesiant dujų eksporto vamzdynus. Iranas turi antras pagal dydį dujų atsargas pasaulyje, po Rusijos.

Vladimiras Putinas gerai išmoko strateginių kompiuterinių žaidimų sėkmės garantą – resursų užgrobimą. Tačiau nesuprato ir nesupras kitos taisyklės – resursai dar ne viskas. Smegenys yra viskas. O jų Kremliuje nerasta.

Buvęs Rusijos diplomatas Borisas Bondariovas (Rusijos atstovas JT) įspėja, kad net pasibaigus Rusijos invazijai, šalies ateitis bus labai neaiški. Niekas nepasikeis net ir pašalinus V.Putiną, nes valstybė užkrėsta propaganda, o pagrindiniai V.Putino patarėjai ir artimiausia aplinka dirbo arba dirba saugumo tarnybose. Buvęs diplomatas teigia, kad po Putino Rusijoje „greičiausiai prasidės politinių neramumų laikotarpis. Ji gali net nugrimzti į chaosą.“

Prasideda pasaulio bauginimas Maskvos paruoštukais „kas bus, jeigu“ Rusija liks be V.Putino. Kremlius bruka (ir sėkmingai) mintį, kad V.Putino pašalinimas pavojingas Vakarams, nes dėl to gali kilti branduolinės valstybės subyrėjimo ir pilietinio karo keliamas chaosas bei pavojai. Peršama išvada, kad be V.Putino nėra kito racionalaus pasirinkimo, nes V.Putino autoritetui Rusijoje niekas neprilygsta, be V.Putino bus žymiai blogiau.

Rusija pranešė Jungtinėms Tautoms, kad Vakarų sankcijų poveikis logistikai, mokėjimams, laivybai ir draudimui neleidžia jai eksportuoti trąšų, nors šių apribojimų sušvelninimas buvo pagrindinė susitarimo, kurį liepos mėnesį sudarė Turkija ir Jungtinės Tautos, dalis. Rusija šantažuoja Vakarus, kad nuo sankcijų priklauso ir Juodosios jūros grūdų sutarties pratęsimas.

Rusija reikalauja sau teisės vienu metu ir žudyti, ir prekiauti. Priešingu atveju grasina Europai maisto krize ir pabėgėlių antplūdžiu.

ES užsienio reikalų ministrai tarsis dėl 15 000 Ukrainos karių apmokymo bei papildomo 500 mln. eurų vertės pagalbos paketo ginklų tiekimui. Kariniai mokymai prasidės lapkričio viduryje ir vyks Lenkijoje bei Vokietijoje.

Vokietijos žvalgybos agentūros pareiškė, kad Rusija Ukrainoje gali panaudoti branduolinius ginklus, nes pralaimėtas karas esą gali kelti „egzistencinę grėsmę V.Putino valdžiai“. Ukrainoje gali būti panaudoti „substrateginiai branduoliniai ginklai“, siekiant priversti Ukrainą sutikti su Maskvos primestomis taikos sąlygomis.

Vaje, kaip baisu.

Operacinis lygmuo

Rusijos dronų ataka Kyjive, Mykolajive, Sumuose pražudė ir luošino civilius, buvo apgadinta miestų infrastruktūra, sutrikdytas energijos tiekimas. Ukraina sunaikino apie 85 proc. dronų, tačiau tai – akivaizdi problema.

Rusijos armijos genštabas nutarė pakoreguotu karo taktiką ir pademonstruoti, kad ir barbarai moka valdyti technologijas – tiesa, ne savas. Valdyti droną lengvai galima išmokyti ir beždžionę, tačiau numatyti veiksmų pasekmes – ne. Civilių žudymas ir infrastruktūros griovimas dronais tik paskatins Vakarus galvoti apie priešdroninių priemonių suteikimą Ukrainai ir logistikos grandinių iš Irano į Rusiją ardymą.

Maskva taško dronus į dešinę ir į kairę, o jų gamyba ne tik užtrunka, bet jų veikimą užtikrina aukštos technologijos, kurių resursai Irane riboti. Lygiai tokiais pat mastais Kremlius „taškys“ ir gyvuosius resursus.

Kariniams veiksmams Ukrainoje vadovaujantis generolas Sergejus Surovikinas neturi jokių sentimentų nei ukrainiečiams, nei rusams. S.Surovikinas lyginamas su maršalu Gergijumi Žukovu, kuris mesdavo į mirtį didžiules mases žmonių, ir su Osama Bin Ladenu, savo teroristinių išpuolių užmačiomis. V.Putinas esą duoda nurodymus tiesiogiai S.Surovikinui, kuris uoliai juos vykdo, užkišdamas skylėtą gynybą fronte gyvąja mėsa.

Žiaurūs teroro aktai Ukrainos teritorijoje ir ne tik, beprasmiai griovimai, civilinės infrastruktūros – ypač energetinės ryšių ir komunikacinės – tai, ką artimiausiu metu greičiausiai matysime karo „scenoje“.

Jei patys rusų jenerolai „nenudaigos“ savo vado – patologinio, iškrypusio „mesijo“.

Taktinis lygmuo

Naktį iš pirmadienio į antradienį Mykolajivo srityje buvo numušti penki dronai kamikadzės. Tačiau okupantų atakos tuo nesibaigė. Mykolajivo regionas buvo apšaudomas iš laikinai okupuotos Chersono srities, mieste (kaip ir dalyje regiono) nutrūko elektros energijos tiekimas.

Pranešama, kad iki pirmadienio vakaro iš viso buvo numušta 37 iš dronai kamikadzės iš 43.

Okupantai stengiasi išlaikyti užimtas teritorijas, bandydami sulaikyti Ukrainos kariuomenės puolimą. Kai kuriuose fronto ruožuose mėginama atakuoti, tačiau nevykėliai nuspiriami atgal.

Ginkluoti vargetos apšaudo ukrainiečių kariuomenės pozicijas, vykdo aktyvią oro žvalgybą.

Praėjusią parą rusų teroristai paleido 10 raketų, surengė 58 oro smūgius, apie 60 atakų iš reaktyvinių ugnies sistemų.

Nuo priešo smūgių nukentėjo daugiau kaip 35 gyvenvietės. Labiausiai nukentėjo Kyjivo, Odesos, Myklajivo sritys.

Barbarų ordos gynybinius įtvirtinimus stato plėšdami vietinių gyventojų turtą. Blagodatnės gyvenvietėje Chersono srityje iš gyventojų namų valdų vagiamos statybinės medžiagos, metalinės konstrukcijos – visa tai gabenama inžineriniams įtvirtinimams įrengti.

Ukrainos karo aviacija praėjusią parą smogė okupantui 22 kartus, pataikyta į 18 ginkluotės ir karinės technikos sutelkimo vietų, atramos punktą, 3 priešlėktuvinių raketinių kompleksų pozicijas. Priešlėktuvinės gynybos daliniai numušė 3 kruizines raketas.

Raketiniai daliniai ir artilerija pataikė į valdymo punktą, gyvųjų jėgos susitelkimo vietą, du priešlėktuvinės gynybos ir artilerijos objektus, vieną šaudmenų sandėlį ir kitus priešo karinius objektus.

Pirmadienį rusų „SU-24“, pakilęs bombarduoti Ukrainos gyvenamųjų namų, rėžėsi į daugiabutį Jeiske, Rusijoje. Tai mažiausiai dešimtas nekovinis Rusijos karinės aviacijos nuostolis per septynis karo Ukrainoje mėnesius. Stengdamasis kuo greičiau katapultuotis pilotas nebandė nukreipti lėktuvo į negyvenamą teritoriją. Žuvo mažiausiai 13 gyventojų.

