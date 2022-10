Negaiškite laiko siųsdami nuotraukas individualiai: maža gudrybė leis akimirksniu sukurti bendrą virtualų albumą

„Tele2 Inovacijų biuro“ ekspertas Arnoldas Lukošius pasakoja, kaip itin paprastai ir greitai susikurti virtualų nuotraukų albumą bei pritaikyti visą jo funkcionalumą.

„iOS“ nuotraukų katalogai

„Apple“ siūlo ne tik geros kokybės mobiliųjų kameras, bet ir labai patogų būdą, kaip dalintis nuotraukomis su šeimos nariais ar draugais, kurie taip pat naudojasi šio gamintojo įrenginiais. Pirmiausia, reikėtų pradėti sukuriant nuotraukų albumą. Šiam žingsniui svarbu pasirūpinti, kad telefone būtų įdiegta „iOS 16“ operacinė sistema. Atidarykite telefono nustatymus (angl. „Settings“) ir spustelėkite savo vardą, tada pasirinkite „iCloud“ > „Sync this iPhone“ bei palaukite, kol jūsų turimos nuotraukos bus perkeltos į debesį.

Kitas svarbus žingsnis – sukurti bendrą nuotraukų katalogą. Nustatymuose pasirinkite „Photos“ > „Shared Library“ > „Start Setup“. Galite iš karto pridėti ir žmones, kurie galės matyti pasidalintas nuotraukas, tačiau tai galėsite padaryti ir kiek vėliau. Spauskite „Add Participants“, įrašykite žmogaus vardą, el. pašto adresą ir telefono numerį arba paspauskite pliuso ikonėlę, kuri nukreips į jūsų adresų knygą. Pasirinkite „Continue“ ir pažymėkite nuotraukas, kurias norite perkelti į bendrą katalogą. Galite dalintis visais kadrais, užfiksuotais konkrečią dieną, arba žymėti juos po vieną. Galiausiai, dar kartą spustelėkite „Continue“.

Nuotraukų redagavimas ir dalinimasis

Prieš pasidalindami atrinktomis nuotraukomis, galite dar kartą jas visas peržiūrėti – „Preview Shared Library“. Jeigu nusprendėte, kad kažkuria nuotrauka visgi nenorite dalintis, spustelėkite „Select“ ir pasirinkę tuos kadrus bakstelėkite „Move to Personal Library“. Baigę peržiūrą dar kartą pasirinkite „Continue“. Jeigu nepadarėte to anksčiau, galite pakviesti norimus žmones į grupę: „Invite via Messages“ – kvietimais trumpąja žinute ar „Share Link“ – sugeneruota nuoroda.

Bendra „iCloud“ galerija išsiskiria ir tuo, kad nuotraukas gali koreguoti visi, turintys prieigą. Pasirinkę norimą kadrą, keletą sekundžių palaikykite ant jo pirštą ir pasirodžiusiame meniu spustelėkite norimą mygtuką. Pavyzdžiui, pasirinkę „Edit“ galėsite koreguoti nuotraukos kontrastą, ryškumą ir kitus parametrus. Jeigu esate bendro katalogo kūrėjas, galite nustatymuose pasirinkti „Photos“ > „Shared Library“ ir pridėti naujus ar ištrinti esamus grupės narius, patvirtinti kitų bandomas įkelti nuotraukas arba ištrinti katalogą.

„Google Photos“ katalogai

Jeigu naudojatės „Android“ telefonu arba prioritetą teikiate „Google“ įrankiams, taip pat turite galimybę lengvai dalintis nuotraukomis. „Google Photos“ – nepakeičiamas įrankis archyvuoti ir kataloguoti kadrus, kadangi čia veikiantis algoritmas juos sudėlioja pagal padarymo laiką, vietą ar vaizduojamus žmones.

Albumus kurti gali ne tik sistema, bet ir jūs patys – pirmiausia, atsidarykite „Google Photos“ programėlę ir spustelėkite ekrano viršuje esančią ikonėlę „Photos“, čia matysite visas turimas nuotraukas. Pasirinkę norima, spustelėkite ikonėlę „+Add to“ ir iššokusiame meniu pasirinkite „Shared Album“. Galiausiai, reikės sugalvoti albumui pavadinimą, paspausti „Share“ ir pasidalinti su norimais žmonėmis.

Sukurtame albume galite suteikti galimybę prijungtiems žmonėms patiems kelti ir redaguoti nuotraukas. Atidarykite sukurtą bendrą albumą ir spustelėkite trijų taškelių ikonėlę „More Options“ > „Options“, o tada pažymėkite varnelę prie pasirinkimo leisti kitiems pridėti nuotraukas bei vaizdo įrašus. Jeigu esate albumo savininkas, galite kitiems ne tik suteikti, bet ir panaikinti prieigą – paspauskite trijų taškelių ikonėlę ir pasirinkite „Options“. Slinkite žemyn žmonių sąrašu, kol surasite norimą pašalinti asmenį. Tada vėl paspauskite trijų taškelių ikoną ir „Remove person“.