„Bitė“ įjungė 5G ryšį: viskas, ką reikia žinoti apie naujos kartos internetą

„5G ryšio atsiradimas yra milžiniškas technologinis žingsnis į priekį. Mano akimis, tai didžiausias interneto augimo proveržis per visą istoriją. Dažniausiai 5G ryšio greitis bus net 10 kartų didesnis lyginant su 4G. Galime pamiršti net sekundės laukimą kol pasileis 4K kokybės filmas. O stipriai sumažėjusi delsa ilgainiui leis per atstumą atlikti medicinines operacijas ar vairuoti automobilius per atstumą. Tad visai netolimoje ateityje naujoji technologija atvers daugybę galimybių“, – sako „Bitės Profas“ Andrius Archangelskis.

Kuo skiriasi 5G ir 4G ryšys?

5G ryšys naudoja kitokią tinklo infrastruktūrą – dėl šios priežasties 5G greitis gali būti net iki 10 kartų didesnis nei 4G ryšio. O tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, būnant visai netoli bazinės stoties, šis skirtumas gali būti ir dar didesnis. Beje, 5G ryšį palaikantys įrenginiai vienu metu gali jungtis ir prie 4G ir 5G stočių bei išnaudoti abiejų ryšių greitį vienu metu.

Ekspertas priduria, kad 5G, dėl bene dvigubai mažesnės delsos (angl. Ping) nei 4G ryšio, itin patiks žaidimų fanams – mažesnį atsilikimą, itin didelį greitį įvertins mėgstantys žaisti internetines šaudykles ar kitus žaidimus.

Koks bus 5G interneto greitis?

Realiomis sąlygomis matuojant 4G ir 5G, greitį paveikti gali ne vienas faktorius: vietovė, oro sąlygos, jei naudojame viduje – kokios medžiagos buvo naudojamos pastatui statyti.

„Įprastai geromis sąlygomis 4G ryšio greitis gali siekti virš 100 Mbps, tuo metu 5G ryšys gali siekti net ir 1000 Mbps ar daugiau. Tai reiškia ne tik sutaupytą laiką atsisiunčiant didelius žaidimus ar failus, bet ir didesnį greitį kai prie vieno tinklo yra prisijungę daug žmonių. Taip pat padidės ne tik atsisiuntimo, bet ir įkėlimo greitis. Tad tie, kurie į internetą kelia daug aukštos raiškos vaizdo įrašų, tikrai nudžiugs“, – pasakoja A. Archangelskis.

Ar 5G greičio užteks visai šeimai?

Trumpai atsakant – taip. Apskritai 5G greitis – stebina. Gyventojai galės džiaugtis itin sparčiu iki 1000 Mbps, o kai kur net ir greitesniu mobiliuoju internetu. Ir tokiam greičiui pasiekti nereikia jokių laidų – internetą galite lengvai turėti jums patogioje vietoje.

5G ryšio technologijos sparta leis vienu metu visai šeimai sklandžiai naudotis internetu. Jei esate pastebėję, kad internetas sulėtėja, nes, pavyzdžiui, naudodamasis tuo pačiu „Wi-Fi“ ryšiu šeimos narys žiūrėjo filmą, kitas žaidė žaidimus, o trečias tuo metu siuntėsi nuotraukas – turime jums gerų žinių! 5G interneto greičio užteks visiems jūsų įrenginiams. Tiesa, prie sklandaus namų interneto veikimo prisideda ir naujesnės kartos interneto maršrutizatoriai.

Taip pat vietovėse kur yra tankus žmonių kiekis viename kvadratiniame kilometre – mažiau jausis greičio sulėtėjimas. Dalinant itin didelį greitį ant daug žmonių – kiekvienas žmogus gauna gerą porciją greičio.

Kokia 5G ryšio ateitis?

Didesni greičiai, sumažinta delsa, spartus internetas ten, kur jo niekada nebūdavo – tik pradžia. 5G ryšio padengimas didėja ir tai atveria naujas ateities galimybes.

„5G ryšys veikia itin greitai, be atsilikimų. Tai būtina autonominių automobilių infrastruktūros vystymui – automobilis gali itin greitai analizuoti matomą vaizdą ir visada priimti saugiausią sprendimą“, – pasakoja A. Archangelskis.

Didelis greitis su maža delsa (angl. Ping) ateityje gali leisti vis dažniau atlikti nuotolines medicinines operacijas. Itin patikimas 5G ryšys gali leisti robotui atkartoti gydytoju judesius nuotoliniu būdu, tą pačią akimirką kaip ir gydytojas, esantis už daugybės kilometrų. Tai tik keli pavyzdžiai, kaip ateityje 5G ryšys gali pagerinti mūsų visų gyvenimus.

