Naujoje Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgybos ataskaitoje teigiama, kad dezertyrų šaudymo taktika gali rodyti žemą karinio parengimo lygį, menką Rusijos karių moralę ir nedisciplinuotumą.

„Dėl žemos moralės ir nenoro kovoti Rusijos kariai tikriausiai pradėjo dislokuoti „užkardos“ arba „blokuojančius dalinius“. Šie daliniai grasina nušauti savo pačių atsitraukiančius karius“, – rašoma pareiškime.

Be to, žvalgybos duomenimis, neseniai Rusijos generolai pageidavo, kad jų vadai panaudotų ginklus prieš tuos, kurie nenori kariauti. Be to, dezertyrus buvo leidžiama nužudyti, įspėjus juos apie neleistinumą trauktis. Rusijos generolai nori, kad kariškiai laikytųsi savo pozicijų, grasindami mirtimi.

Rusijos Federacijos kariuomenės problemos

Paaiškėjo, kad Rusija turi problemų ir su sunkiosios karinės įrangos tiekimu. Britų žvalgyba nustatė, kad spalio viduryje šalis agresorė per dieną prarasdavo daugiau nei 40 vienetų šarvuočių. Be to, Rusijoje ir toliau vyksta slapta mobilizacija, kuri kelia piliečių nepasitenkinimą.

Ukrainos Generalinis štabas taip pat pranešė, kad ketvirtadienio parą ginkluotosios pajėgos atrėmė okupantų atakas prie 6 gyvenviečių ir 21 kartą smogė priešui, į 20 ginkluotės ir karinės technikos koncentracijos vietų, taip pat priešo priešlėktuvinės gynybos pozicijas.