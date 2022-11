E. Musko eksperimentai gąsdina „Twitter“ bendruomenę: 4 alternatyvūs socialiniai tinklai nusprendusiems „pabėgti“

„Twitter“ pagal vartotojų skaičių galbūt ir nefigūruoja tarp didžiausių socialinių tinklų, tačiau jo daroma įtaka smarkiai lenkia jo dydį. Šią platformą pamėgę politikai, krašto apsaugos ekspertai bei įtakingiausi visuomenės veikėjai čia pirmiausia pasidalina visam pasauliui aktualiomis naujienomis, o iki 280 simbolių apribotas žinutės ilgis leidžia greitai gauti koncentruotą informaciją ir įsitraukti į itin dinamiškas diskusijas. Visgi jo sėkmės elementus ir trūkumus sėkmingai išnaudoja ir tokie mažiau žinomi konkurentai, kaip „Mastodon“, siūlantis ilgesnes žinutes ir geresnį privatumą, su dezinformacija ir interneto troliais kovojantis „CounterSocial“, naujienų srautą koreguoti leidžiantis „Tribel Social“ bei net trečdaliu per pastaruosius metus paaugęs „Reddit“, – teigia „Telia“ išmaniųjų įrenginių ekspertas Simonas Tilindis.

„Mastodon“ – decentralizuotasis „Twitter“

„Mastodon“ turbūt yra tas socialinis tinklas, į kurį suplūdo daugiausia keistomis permainomis pasibaisėjusių „Twitter“ vartotojų. Jis ypatingas tuo, jog neturi vienos taisykles nustatančios struktūros ir yra paremtas skirtingomis bendruomenėmis – kiekviena jų gali susikurti savas turinio publikavimo normas ir turėti nuosavus moderatorius.

„Didžiausi šios platformos pranašumai yra reklamų nebuvimas, chronologiškai, o ne pagal įvairius algoritmus išdėstyta naujienų juosta bei beveik dvigubai didesnis 500 simbolių žinutėje limitas. „Mastodon“ taip pat labai daug dėmesio skiria vartotojo privatumui ir saugumui, todėl žmonėms leidžiama pasirinkti, su kuo jie nori dalintis turiniu, ir rodomi įspėjimai apie galimai kenksmingas nuotraukas bei kitą jautrią informaciją. Panašu, jog šie „Mastodon“ ypatumai išties pasiteisino – socialinio tinklo bendruomenės dydis neseniai priartėjo prie 6 milijonų paskyrų ribos“, – mano pašnekovas.

„CounterSocial“ – objektyviausias socialinis tinklas

Pagrindinis argumentas, kuriuo E. Muskas prieš kelis mėnesius siekė pateisinti savo bandymą pasitraukti iš „Twitter“ įsigijimo sandorio, buvo didelis netikrų anketų ir interneto „trolių“ skaičius, kurio mažinimą verslininkas laiko vienu pagrindinių savo tikslų. „CounterSocial“ save vadina naujos kartos socialiniu tinklu ir giriasi šią problemą sugebėję išspręsti.

Pasak „Telia“ atstovo, „CounterSocial“ vartotojus džiugina reklamų nebuvimu ir priešnuodžiais melagienoms. Platforma labai sėkmingai kovoja su dezinformacijos kampanijomis bei pasitelkdama pažangias technologijas geba aptikti „botus“ – vartotojus imituojančias kompiuterines programas. Be to, socialinis tinklas naujienų nuorodas žymi skirtingomis spalvomis pagal jų patikimumą, todėl vartotojas nesunkiai gali pasirinkti skaityti tik objektyviausias žinias. Taip pat „Twitter“ senbuviams turėtų patikti populiarų „Twitter“ paskyrų valdymo įrankį „TweetDeck“ primenantis dizainas bei, kaip ir „Mastodon“ atveju, iki 500 simbolių padidintas įrašo ilgio limitas.

„Tribel Social“ – kova už moralę socialinėse medijose

Ne paslaptis, kad tiek „Facebook“, tiek „TikTok“, tiek šiuo metu garsiai aptarinėjamas „Twitter“ naujienas vartotojams rodo ne chronologine tvarka ir ne vien iš jų sekamų šaltinių, o pasitelkdami išmanius algoritmus. Pastarieji didžiausiu prioritetu laiko didesnes platformos pajamas iš reklamos lemiantį paspaudimų skaičių, todėl žmogaus naujienų sraute dažnai atsiduria kontraversiškai sensacingas ir užgaulus turinys.

„Tribel Social“ svarbiausia savo misija laiko moralės ir tiesos išlaikymą, todėl vartotojams suteikiama galimybė visiškai valdyti rodomas naujienas bei garantuojama, kad į jų srautą neįsiterps rasistinis turinys ar sensacingomis antraštėmis padabintos geltonųjų puslapių žinios. Papildomai „Tribel Social“ leidžia labai tiksliai nustatyti, kam ir kaip rodyti savo skelbiamus įrašus, o kokybiškiausią turinį kuriantys bendruomenės nariai platformoje netgi apdovanojami specialia žvaigždute“, – pasakoja ekspertas.

„Reddit“ – atgimstanti forumų dvasia

„Telia“ išmaniųjų įrenginių ekspertas „Twitterio pabėgėliams“ taip pat rekomenduoja atkreipti dėmesį į sparčiai populiarėjantį „Reddit“. Daug kam gali būti staigmena, jog šis labiau forumą primenantis socialinis tinklas turi daugiau registruotų vartotojų negu „Twitter“ ir per praėjusius metus sugebėjo paaugti beveik trečdaliu. Prie to prisidėjo po ilgų metų pristatytas dizaino atnaujinimas, gyvos vaizdo ir garso transliacijos, mažas reklamos kiekis bei kokybe kitas platformas lenkiantis turinys.

„Svarbiausia „Reddit“ sėkmės priežastis – bendruomene paremtas veikimo modelis. Vartotojams leidžiama anonimiškai burtis į privačias grupes, susikurti nuosavas taisykles ir jos moderavimą patikėti savanoriui. Tokios galimybės atriša rankas žmonėms dalintis juodo humoro memais, laisviau diskutuoti ir lengviau atsidurti tarp bendraminčių. Be to, platformoje gausu IT ir kitų sričių specialistų, todėl konsultaciją sugedus kompiuteriui ar net santykių klausimais galima gauti greičiau, nei kituose socialiniuose tinkluose.“ – „Reddit“ privalumus vardina S. Tilindis.