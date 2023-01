„Microsoft“ debesijoje nuo sausio 1 d. laikomasi „ES duomenų ribos“

„Microsoft“ nuolatinis įsipareigojimas Europai

„Microsoft“ toliau laikosi tvirto įsipareigojimo remti Europos skaitmeninius poreikius ir priėmė penkis Europos debesijos principus, kuriais vadovaujasi savo debesijos versle visoje Europoje. „Microsoft“ pasiūlė daugiau vietų duomenims saugoti ir apdoroti nei bet kuris kitas debesies paslaugų teikėjas, suteikdama galimybes pasirinkti vietą, kurioje būtų galima laikyti ir apdoroti visą „Microsoft Cloud“ interneto paslaugų rinkinį, įskaitant „Microsoft 365“, „Dynamics 365“, „Power Platform“ ir „Azure“.

„Microsoft Cloud“ paslaugos klientams teikiamos beveik visose pasaulio šalyse. Siekdama patenkinti klientų poreikius visoje ES ir ELPA, bendrovė jau atidarė ir toliau stato duomenų centrus daugiau nei 17 regioninių duomenų centrų Europoje. 2020 m. buvo paskelbta apie planus statyti devynis naujus regioninius duomenų centrus ir per pastaruosius dvejus metus investuota daugiau kaip 12 mlrd. USD. Tokiu būdu „Microsoft“ išlieka viena didžiausių kapitalo investuotojų, kuriančių Europos skaitmeninę ateitį.

„Microsoft Cloud“ pradėjo laipsniškai taikyti „ES duomenų ribą“

Nuo 2023 m. sausio 1 d. „Microsoft“ pradėjo laikytis „ES duomenų ribos“ ir siūlyti klientams galimybę saugoti ir apdoroti klientų duomenis naudojantis „Microsoft 365“, „Azure“, „Power Platform“ ir „Dynamics 365“ paslaugomis. Tokiu būdu „Microsoft“ plečia įsipareigojimus saugoti ir apdoroti duomenis ES ribose, reikšmingai sumažindama duomenų srautus iš Europos ir plėsdama rinkoje pirmaujančių duomenų saugojimo sprendimų taikymą.

Kituose „ES duomenų ribos“ taikymo etapuose „Microsoft“ išplės ES duomenų ribos sprendimą, kuris apims papildomų asmens duomenų kategorijų saugojimą ir tvarkymą, įskaitant duomenis, pateiktus gaunant techninę pagalbą.

IT korporacijos vertinimu, „Microsoft“ debesijos paslaugos jau atitinka ir net viršija ES reikalavimus, o „ES duomenų riba“ toliau leis viešojo sektoriaus ir komerciniams klientams ES ir ELPA šalyse apdoroti ir saugoti savo duomenis Europos regione. Be to, pradėjus visiškai taikyti „ES duomenų ribą“, „Microsoft“ paskelbs naują duomenų srauto dokumentaciją naujame ES Duomenų ribos patikimumo centro tinklapyje, kad paslaugomis Europoje besinaudojantiems klientams būtų teikiamos skaidrios duomenų tvarkymo įžvalgos.

„Microsoft“ ES duomenų riba sukurta remiantis dabartiniais duomenų saugojimo ir tvarkymo vietos sprendimais ir siūlo aukštesnę duomenų kontrolę bei didesnį skaidrumą. Be „ES duomenų ribos“, „Microsoft“ ir toliau siūlys platų sprendimų spektrą, pagrįstą bendrovės ilgalaikiais įsipareigojimais patenkinti įvairius suverenumo poreikius – nuo esamų duomenų saugojimo galimybių „Azure“, „Dynamics“ ir „Power Platform“ iki būsimų „Microsoft Cloud for Sovereignty“ ir „Microsoft 365“ naujai išplėsto duomenų saugojimo.

Bendradarbiaudami ir pasirinkdami „Microsoft“ sprendimus, komercinio ir viešojo sektoriaus klientai turi galimybę rinktis ir lanksčiai naudotis itin plataus spektro inovatyviausiais produktais, atitinkančiais reguliavimo reikalavimus ir nustatytus standartus.

Pateiks ateities veiksmų planus ir naujo skaidrumo lygio dokumentaciją

„ES duomenų riba“ yra pirmaujantis rinkoje duomenų saugojimo sprendimas. Atsižvelgdama į klientų atsiliepimus ir įžvalgas, taip pat – per pastaruosius metus įgytą patirtį laikantis geografinių ribų, „Microsoft“ pakoregavo duomenų lokalizavimo terminus ir papildė asmens duomenų kategorijas bei duomenis, gaunamus teikiant techninę pagalbą. Užtikrindama tolesnį pasaulinio lygio sprendimo tiekimą, atitinkantį bendrus paslaugų teikimo stabilumo, klientų aptarnavimo kokybės ir saugumo lūkesčius, „Microsoft“ toliau etapais įgyvendins nuolatinius patobulinimus. Siekiant padėti klientams planuoti savo veiksmus, „Microsoft“ Patikimumo centre yra paskelbtas išsamus „Microsoft“ ES duomenų ribos veiksmų planas.

Daugiau informacijos apie „Microsoft“ taikomą „ES duomenų ribą“ galima rasti ES Duomenų ribos patikimumo centro tinklapyje.