Ukrainos karinių oro pajėgų vadovybė socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė, kad sraigtasparniai buvo numušti sausio 24 d. naktį. Vos per 30 minučių Ukrainos gynėjams pavyko „nuleisti“ tris priešo „paukščius“, rašo „Unian“.

„2023 m. sausio 24 d. nuo 00.00 iki 00.30 val. per pusvalandį trukusį priešlėktuvinį mūšį Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų priešlėktuvinių raketinių pajėgų daliniai sunaikino tris Rusijos atakos sraigtasparnius „Ka-52“, [skridusius] rytų kryptimi“, – sakoma pranešime.

Kaip praneša „Unian“, sausio 23 d. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgos sunaikino šešis Rusijos okupantų oro taikinius – du naikintuvus „Su-25“, vieną sraigtasparnį „Ka-52“, vieną droną „Orlan-10“ir dvi valdomas raketas „Kh-59“.

Ukrainos Generalinis štabas taip pat pranešė, kad per pastarąją parą ginkluotosios pajėgos atrėmė priešo atakas prie Bachmuto ir 10 kitų Donbaso gyvenviečių. Be to, Ukrainos gynėjai sunaikino beveik 700 okupantų. Nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. sausio 24 d. Rusijos Federacijos koviniai nuostoliai jau pasiekė maždaug 122 170 kareivių.

Internete taip pat plinta informacija, kad pirmadienio dieną ukrainiečiai numušė ne vieną, bet iš viso keturis „K-52“ – tokiu atveju per 24 valandas bendras skaičius pasiektų septynis, o turint omenyje, kad vienas toks sraigtasparnis kainuoja apie 16 milijonų dolerių, bendra nuostolių suma siektų daugiau nei milijardą dolerių.

Tačiau informacija apie keturis pirmadienį numuštus „Ka-52“ dar kol kas nėra oficialiai patvirtinta, o galbūt ir nėra tiksli.

Apie „Ka-52“

Devintojo dešimtmečio pradžioje, kai buvo atliekami „Ka-50“ prototipo „V-80“ ir „Mi-28“ lyginamieji bandymai, „Kamovo“ dizaino biuro konstruktorių grupė pateikė pasiūlymą sukurti specialų sraigtasparnį, skirtą mūšio lauko žvalgybai, taikinių žymėjimui, pajėgų palaikymui iš oro ir grupinių atakos sraigtasparnių operacijų koordinavimui – ir kurti tokį sraigtasparnį remiantis „Ka-60“.

Tačiau dešimtmečio pabaigoje šalį užklupę ekonominiai sunkumai sutrukdė įgyvendinti šią programą. Tai paskatino biuro generalinį konstruktorių pasirinkti modifikuoti „Ka-50“ versiją, kurioje būtų sumontuota žvalgybos ir taikinių žymėjimo sistema.

Modifikacijoje buvo numatytas antras įgulos narys, kuris valdytų optinės ir (arba) radiolokacinės žvalgybos komplektą. Abu pilotus buvo nuspręsta įkurdinti ne vieną už kito, bet greta. Tokia dvivietė sraigtasparnio versija buvo pavadinta „Ka-52“.

Naujasis modelis turi daugiau stebėjimo sistemų, daugiau numatytų vietų ginkluotės tvirtinimui, bet siekiant išlaikyti „Ka-50“ svorį ir našumą, buvo sumažinta šarvuotė ir pabūklo dėtuvės talpa. Taip pat pablogėjo kai kurie skrydžio parametrai, tačiau dauguma problemų buvo išspręstos sumontavus naują variklį „VK-2500“.

„Ka-52“ buvo kuriamas taip, kad b8t7 tinkamas naudoti dieną, naktį ir nepalankiomis oro sąlygomis.

Pirmasis „Ka-52“ sraigtasparnis buvo pradėtas gaminti 1996 m. viduryje, o serijinė gamyba prasidėjo 2008 rudenį.

Bazinis „Ka-52“, gavęs pavadinimą „Alligator“ sulaukė ir atmainų – 2015 m. Egiptas užsisakė 46 vienetus „Ka-52“, kurie buvo pakrikštyti „Nile Crocodile“, o prancūzų gamybos „Mistralio“ klasės laivuose, kuriuos tikėjosi įsigyti Rusija, turėjo būti naudojami „Ka-52 Katran“ (pastarieji, pavyzdžiui, buvo suprojektuoti su susilankstančiais sraigtais).

Tačiau kiek galima daryti išvadas iš atvirųjų šaltinių žvalgybos duomenų. Ukrainoje kol kas pastebimi tik „Ka-52 Aligator“ sraigtasparniai.

Parengta pagal „Unian“ ir kitų šaltinių informaciją.