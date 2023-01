„Telia Lietuvos“ pajamos 2022 m. augo 5,7 proc. iki 445 mln. eurų

Paskutinį 2022 metų ketvirtį „Telia“ pajamos per metus padidėjo 2,8 proc. – iki 116,4 mln. eurų. Ketvirčio EBITDA lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus augo 12,7 proc. ir siekė 36,2 mln. eurų, o grynasis pelnas mažėjo 4,1 proc. – iki 14,7 mln. eurų dėl ankstesnių rekordinių investicijų į tinklo plėtrą.

„Sėkmingai įveikėme tikrai audringus metus, kuriuos iki šiol ženklina tebesitęsiantis karas Ukrainoje, visame pasaulyje išaugusios energijos ir maisto kainos, kova su infliacija ir palūkanų augimas. Tačiau Lietuvoje tai buvo didelio technologinio proveržio ir spartaus tolesnio visuomenės skaitmeninimo metai. Griežta ir efektyvi įmonės veiklos sąnaudų kontrolė padėjo amortizuoti rekordines elektros kainas, o technologinis pranašumas ir klientų aptarnavimo kokybė padidino daugumos paslaugų pardavimą“, – sako „Telia Lietuvos“ vadovas Dan Strömberg. Jis taip pat yra ir „Telia Company“ viceprezidentas, atsakingas už „Telia“ veiklą Estijoje ir Danijoje.

Pasak „Telia Lietuvos“ vadovo, labai gera žinia yra ir tai, kad prieš Europą pradėtas energetinis karas nesustabdė Lietuvos verslų nė viename segmente. „Matome toliau augantį Lietuvos įmonių vartojimą ir iš mūsų perkamų paslaugų kiekį, tuo ypač išsiskiria smulkios ir vidutinės įmonės. Verslai aktyviai skaitmenizuojasi ir toliau stipriai didina kompiuterinės debesijos paklausą. Visi tarptautiniai ir vietiniai duomenų srautai jau yra seniai grįžę ir viršiję priešpandeminį lygį“.

Didžiausias augimas – IT ir ryšio paslaugų

Naujos IT sprendimų sutartys „Telia“ IT paslaugų pardavimus per 12 mėnesių padidino 19,7 proc., mažmeninių mobiliojo ryšio paslaugų pardavimas augo 16,6 proc., o plačiajuosčio interneto – 9,1 procento.

Per metus į „Telia“ atėjo 86 tūkst. naujų mobiliojo ryšio paslaugų klientų ir dabar „Telia“ ryšiu naudojasi 1,6 mln. abonentų. Ypač ryškus buvo išankstinio mokėjimo paslaugos „Ežys“ naujų vartotojų skaičiaus augimas – pernai per 12 mėnesių „Ežio“ klientų padaugėjo 44 tūkst. – iki 326 tūkstančių. Pajamos už „Ežio“ paslaugas tuo pačiu laikotarpiu augo 37 procentais.

Rekordinės investicijos į didžiausios Lietuvoje „Telia Play“ TV platformos plėtrą ir autorinį turinį vien per paskutinį metų ketvirtį pritraukė 2 tūkst. naujų klientų ir grąžino išmaniosios TV klientų augimą – ja dabar naudojasi 257 tūkst. namų ūkių. Šviesolaidinio interneto klientų pernai per metus augo 2,6 proc. – iki 313 tūkstančių.

Kitas reikšmingas pokytis telekomunikacijų rinkoje buvo pandemijos metų atsigavęs turizmo sektorius ir su juo susijęs tarptinklinių duomenų vartojimas. Pernai „Telia“ klientai mobiliuoju internetu užsienyje naudojosi 98 proc. aktyviau nei tuo pačiu laikotarpiu 2021 m. – vien per tris vasaros mėnesius užsienyje buvo persiųstas beveik vienas petabaitas (960 GB) duomenų. Tolesnio tarptinklinių duomenų vartojimo augimo tikimasi ir šiemet su atsigaunančia tarptautine turizmo rinka.

Reikšmingi interneto spartos ir padengimo skirtumai

Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) duomenimis, vidutinis duomenų atsisiuntimo greitis „Telia“ tinkle, 2022 m. per metus paaugo nuo 104,5 iki 159,9 megabito per sekundę (Mb/s) ir kitų dviejų operatorių vidutinę mobiliojo interneto spartą viršijo beveik dvigubai ir trigubai.

Pernai iš karto po aukcionų įjungtas „Telia“ 5G ryšys pradėjo veikti per daugiau kaip 1200 bazinių stočių ir tą pačią dieną pasiekė daugiau nei pusę šalies teritorijos ir 80 proc. gyventojų. Per 2022 metus Lietuvos keliuose ir geležinkeliuose atlikti RRT matavimai rodo, kad „Telia“ šalyje turėjo 3213 5G taškų ir kitus du operatorius savo 5G tinklo pločiu lenkė atitinkamai 8 ir 15 kartų.

Pernai gruodį „Telia“ Lietuvoje galutinai išjungė 3G ryšį visoje šalyje, o šios technologijos naudotas 900 ir 2100 megahercų (MHz) dažnių juostas perdavė 4G ir 5G ryšio plėtrai bei tinkle diegiamai LTE-M daiktų interneto (IoT) technologijai.

Didžiausią Lietuvoje telekomunikacijų tinklo infrastruktūrą valdanti „Telia“ metų gale tarptautinio interneto spartą padidino iki rekordinio 1 Tb/s. Tai leis klientams dar sklandžiau naršyti užsienio interneto svetainėse ir užtikrins Lietuvos interneto infrastruktūros atsparumą. Per „Telia“ jungtis su Stokholmu, Ryga ir Varšuva į Lietuvą atkeliauja daugiau negu pusė visų šalyje atliktų tarptautinio interneto užklausų.

„Dive Lietuva“ pernai atliktas telekomunikacijų sektoriaus slaptojo pirkėjo tyrimas parodė, kad „Telia“ vienintelė iš 3 tirtų įmonių atitiko aukščiausią aptarnavimo kokybės kategoriją ir vienintelė iš ryšio operatorių savo klientų aptarnavimo rodiklį per metus pagerino.