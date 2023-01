Šios ir kitos M.Minihano pastabos įtrauktos į dviejų puslapių vidinę atmintinę, kuri išplito socialinėje žiniasklaidoje. Mobiliųjų oro pajėgų (angl. U.S. Air Force's Air Mobility Command, AMC) atstovas spaudai seržantas Zachary Boyeris „The Drive / The War Zone“ patvirtino, kad šis dokumentas iš tiesų yra autentiškas. AMC, be kitų pareigų, prižiūri didžiąją dalį JAV karinių oro pajėgų degalų papildymo ore lėktuvų – ir krovininių orlaivių.

„Tikiuosi, kad klystu. [Bet] mano nuojauta man sako, kad 2025 m. mes kovosime. [Kinijos prezidentas] Xi [Jinpingas] užsitikrino trečiąją kadenciją ir 2022 m. spalį sudarė savo karo tarybą, – rašoma M.Minihano rašte. – Taivano prezidento rinkimai vyks 2024 m. ir suteiks Xi pretekstą. JAV prezidento rinkimai vyks 2024 m. ir suteiks Xi Ameriką, kurios dėmesys bus atitrauktas. Xi komanda, tikslai ir galimybės 2025-iesiems metams yra suderintos“.

Jau kurį laiką JAV karinių oro pajėgų ir kitų tarnybų vyresnieji kariniai pareigūnai perspėja, kad maždaug 2027 m. Kinijos Liaudies Išlaisvinimo Armija (KLIA) gali būti tokioje padėtyje, kad jausis pakankamai pasitikinti savimi, jog galėtų pradėti intervenciją prieš Taivaną. Kai kurie aukščiausio rango JAV karininkai jau užsiminė, kad KLIA gali tai pradėti ir anksčiau – ir kad Amerikos pajėgos turi būti pasirengusios tokiam atvejui.

„2022 m. kūrėme pergalės pamatus, – priduria generolas. – 2023 m. praleisime žvaliai dirbdami ir remdamiesi šiais pamatais“.

Vis dėlto AMC turi „veikti greičiau, – tęsia M.Minihanas, pridurdamas, kad tai bus pirmoji iš mažiausiai aštuonių jo kasmėnesinių direktyvų. – Skatinkite mūsų ir jungtinių pajėgų pasirengimą, integraciją ir judrumą, kad atgrasytume, o prireikus – nugalėtume Kiniją“.

Kartu atmintinėje sakoma, kad „veikti reikia protingai, o ne galvotrūkčiais“. Pabrėžiama, kad „bus vadovaujamasi apskaičiuotos treniruočių rizikos principu, kas reikš mirties, sunkių sužeidimų ir A klasės žalos vengimą, kad būtų pasiekta aukštesnė parengtis, integracija ir judrumas“.

AMC vadas teigia, kad „galutinė būsena“, kurios jis siekia, yra „sustiprinta, parengta, integruota ir judri Jungtinių pajėgų manevravimo grupė, pasirengusi kovoti ir laimėti pirmosios salų grandinės viduje“. Kaip matyti iš toliau pateikto žemėlapio, teritorija, esanti „pirmosios salų grandinės“ viduje, apibrėžiama kaip teritorija tarp žemyninės Rytų Azijos dalies ir ribos, kurią sudaro įvairūs salynai rytuose.

Be to, „visas AMC personalas, turintis kvalifikaciją elgtis su ginklais, turės šaudyti iš 7 metrų į taikinius, visiškai suprasdami, kad svarbiausia – visiškas mirtinumas. Taikykite į galvą“, – rašoma atmintinėje. Toks komentaras yra akivaizdžiai agresyvus, tačiau taip pat glumina praktiniu požiūriu. Šaudymas į galvą nėra įprastos gairės įprastiniams rankinių ginklų mokymams. Šaudant į masės centrą pataikyti į taikinį tikimybė yra žymiai didesnė.

Rašte joks konkretus pratybų ginklas nenurodomas, bet kaip tik neseniai AMC viešųjų ryšių tarnyba paskelbė naujieną, kurioje atkreipiamas dėmesys į šimtus padalinio personalo narių, „iš naujo susipažįstančiu su karabinu „M4“ – nes pastaraisiais metais pasikeitė parengties reikalavimai.

„Šie greitieji praktiniai mokymai suteiks kariams žinių, kurių jiems reikia, kad jie jaustųsi patogiai, jei jiems prireiktų panaudoti šį ginklą, ypač už savo profesinės veiklos ribų“, – cituojamas 60-osios saugumo pajėgų eskadrilės logistikos kuratorius Justinas Trayloras.

Rašte atskleidžiamuose veiksmų planuose taip pat intriguoja koncepcija, kad iš degalų papildymo ore lėktuvo „KC-135“ būtų leidžiama apie 100 komercinių bepiločių orlaivių. Tačiau AMC atstovas spaudai seržantas Z.Boyeris nurodė, kad „šiuo metu“ apie KC-135 bepiločių lėktuvų paleidimo koncepcijos planus nėra ką pridurti.

Leisti būrius dronų iš „KC-135“ yra mįslingas pasirinkimas. Šiuo metu lėktuve nėra tam skirtų techninių sprendimų. Kodėl bepiločių orlaivių dislokavimo funkcijai būtų pasirinktas „KC-135“ – o ne kuris kitas iš daugybė AMC lėktuvų su dideliu krovinių skyriumi ir rampomis, skirtomis dislokuoti kovinius vienetus, o taip pat gynybines sistemas – šiuo metu yra paslaptis. Vis dėlto „KC-135“ jau anksčiau buvo naudojamas kuriant naujas pilotuojamų ir nepilotuojamų orlaivių bendradarbiavimo koncepcijas.

Bendras atmintinės tonas ir atvirumas neabejotinai yra agresyvus, tačiau nebūtinai neįprastas generolui M.Minihanui, rašo „The Drive / War Zone“.

„Nesu suinteresuotas būti geriausiose oro pajėgose planetoje. Man rūpi būti pačiose mirtiniausiose pajėgose, kokias pasaulis kada nors žinojo, – neseniai yra pareiškęs generolas. – Taigi, ketinu visus čia šiek tiek panervinti. Nesu pririštas prie scenos, nesu pririštas prie scenarijaus. Nuo šiol esu neprisirišęs. Esu čia, nes 10 metų praleidau Ramiajame vandenyne... Visa tai kartu sudėjus yra maždaug 10 metų patirtis Ramiojo vandenyno regione, nerimaujant dėl iššūkių ir tokių veikėjų kaip Šiaurės Korėja. Štai kodėl aš dirbu šį darbą. Ir prieš mane paaukštindamas [oro pajėgų štabo viršininkas] generolas [C. Q.] Brownas pasakė du žodžius. Judėk greičiau“, – kalbėjo M.Minihanas.

Generolas tikrai nėra vienintelis, išreiškiantis skubos poreikį, kai kalbama apie pasirengimą būsimam aukšto lygio konfliktui su potencialiu artimu priešininku, ypač Kinija. Naujai paskelbtame memorandume M.Minihanas atkreipia dėmesį į galimas „spragas“ vadovavimo ir kontrolės, navigacijos ir manevravimo puolimo metu srityse, kurios neabejotinai gali turėti ypač ryškų poveikį operacijoms Ramiajame vandenyne.

Pastaraisiais metais JAV Karinės oro pajėgos ir kitos šalies kariuomenės rūšys tik dar stipriau susirūpino įvairiomis problemomis, aiškiai susijusiomis su šiomis „spragomis“. Tai apima GPS trukdžių ir klastojimo pavojus, darančius įtaką navigacijai, taip pat orientavimui, bei grėsmių valdymo ir kontrolės mazgams, įskaitant kosmines sistemas.

Labai realus susirūpinimas keliais lygmenimis kyla dėl oro pajėgų gebėjimo vykdyti ir palaikyti didelio tempo operacijas.

Parengta pagal „The Drive / War Zone“.