Meilė per atstumą ir nauji išbandymai: kaip mūsų santykius pakeitė internetas?

„Modernių technologijų vystymosi aušroje nemažai skeptikų skelbė, kad jos sunaikins visą meilės reiškinio grožį ir žmogišką ryšį. Visgi internetą į įvairias mūsų gyvenimo sritis įliejęs praėjęs dešimtmetis įrodė priešingai. Skaitmena sugriovė kone visas meilei trukdančias sienas – atstumo, kultūrų skirtumų ir netgi drovumo, tad šiandien susirasti idealią antrą pusę ir puoselėti esamus santykius yra lengviau, nei bet kada anksčiau. Nors tai ir atnešė tam tikrų naujų iššūkių, gyvas žmogiškas poros ryšys niekur nedingo, o technologijų suteikiamos galimybės jį tik sėkmingai papildo“, – teigia „Telia“ išmaniųjų įrenginių ekspertas Simonas Tilindis.

Atsitiktinumus pakeitė kryptingos paieškos

Iki interneto išpopuliarėjimo simpatijos gimimą įsivaizduodavome lyg Holivudo filmo scenarijų. Būsimą idealią antrąją pusę tikėdavomės sutikti mėgstamoje kavinėje, lifte arba vieną dieną gatvėje atsitiktinai atsitrenkę į nepažįstamąjį. Kad ir kokios romantiškos būtų šios istorijos, akivaizdu, jog tokia sėkmė aplankydavo toli gražu ne visus, tad jos nepatyrusiems tekdavo paminti savo norus ir lūkesčius, į partnerius imant tą, kurį jiems suteikė likimas.

„2012 metais gimusi „Tinder“ ir paskui ją dygti pradėjusios modernios pažinčių programėlės santykių paieškas iš likimo leido perimti į savo rankas. Jos suteikė galimybę partnerį rinktis pagal bendrus interesus ar net išvaizdos bruožus bei meilės ieškojimą kultūriškai transformavo iš šiek tiek gėdingo į visiškai priimtiną ir netgi savaime suprantamą žmogaus poreikį. Šioms aplikacijoms daugelis galėtų padėkoti ir už įveiktą pirmojo pasimatymo baimę. Juk kone kiekvienas turime istoriją apie dėl drovumo nesusiklosčiusią pažintį, kai akis į akį susitikę savo simpatiją prarasdavome amą ir nebeišdrįsdavome pakviesti kavos ar vakarienės“, – aiškina S.Tilindis.

Kita vertus, pašnekovas prieštarauja, kad internetas kaip nors pakenkė tradiciniam pažinties vystymuisi. Pernai metų pabaigoje vykdytos apklausos duomenimis, net 93 proc. lietuvių „Myliu“ ištaria gyvai, o telefonu ir virtualia žinute tai daro atitinkamai tik trečdalis ir penktadalis apklaustųjų. Tai rodo, jog modernios technologijos labiau veikia kaip pažinties katalizatorius, o ne ją transformuojantis veiksnys.

Santykių puoselėjimo priemonė

Populiarėjant socialiniams tinklams ir pokalbių programėlėms taip pat sklandė nemažai pasvarstymų, ar jie netaps santykiams kenkiančiu ir poras išskiriančiu veiksniu. Juk kiekvienas po kitų žmonių įrašais impulsyviai padėtas patiktukas partnerio gali būti suprastas netinkamai, o lengvai pasiekiamas kontaktas su kitais asmenimis gali nuvesti netgi iki nepagrįstos antrosios pusės paranojos.

„Visgi „Telia“ surinkta statistika rodo priešingas tendencijas. Beveik pusė apklaustųjų telefoną laiko meilę išreikšti padedančia priemone, o su tuo nesutinka vos trečdalis respondentų. Tokius rezultatus paaiškinti ganėtinai nesunku. Iki modernių technologijų atsiradimo santykiai egzistuoti galėjo tik fiziškai, o šiandien milijonai žmonių sveikinimo Valentino dienos proga sulauks virtualiu būdu, kas padės sėkmingai ištverti vienatvę ir sulaukti kitame mieste ar užsienyje esančio partnerio grįžimo“, – svarsto išmaniųjų įrenginių ekspertas.

Be to, nuolat besivystančios technologijos suteikia būdų ne tik bendrauti, bet ir kokybiškai praleisti laiką per atstumą. Pavyzdžiui, nesant galimybės šiandien išeiti į pasimatymą, poros gali nuotoliniu būdu kartu pažiūrėti filmą. „Apple“ įrenginių savininkai tai gali padaryti paskambinę „FaceTime“ skambučiu, brūkštelėjimu iš ekrano apačios pasirinkę „SharePlay“ funkcijos palaikomą turinio transliavimo programėlę ir norimą filmą, bei spustelėję „Play“ mygtuką. „Android“ naudotojai panašiu funkcionalumu pasinaudoti gali atsisiuntę „Rave“ programėlę.

Nauji iššūkiai

Deja, už daugybę meilei pasitarnaujančių technologijų privalumų tenka sumokėti ir tam tikrą kainą. Virtualioms pažintims tapus visuotiniu reiškiniu, pastaraisiais metais teko sukurti ir „Romantinių apgavysčių“ terminą – naują klasifikaciją su tuo susijusiems nusikaltimams.

Pažinčių programėlėms ir toliau pralaimint kovą su netikrais profiliais, analitikai skaičiuoja, jog už kas dešimtos paskyros slepiasi nusikaltėlis, o Valentino dienos išvakarėse šis skaičius gali būti netgi smarkiai didesnis. Jį išpučia žmogų imituojančios automatiškai veikiančios kompiuterinės programos, vadinamos „botais“, kurios vartotojus siekia nukreipti į tam tikrus galimai kenkėjiškus internetinius puslapius ar parduotuves ir už tai iš jų kūrėjų gauti tam tikrą atlygį.

Taip pat iš „Tinder“ ir kitų pažinčių programėlių niekur nedingsta pinigus pasisavinti norintys sukčiai, kurie, Lietuvos banko duomenimis, pernai iš tautiečių išviliojo daugiau kaip 640 tūkst. Eurų.

„Dalis jų – labai nesunkiai demaskuojami. Tai įvairūs pasakoms prilygstančias istorijas apie paveldėtus turtus laužyta kalba sekantys ir atvykti kviečiantys užsieniečiai, liaudyje praminti „Afrikos princais“. Kita sukčių grupė kur kas sunkiau pastebima, kadangi savo profiliuose naudoja vogtas kitų profilių nuotraukas bei pirmąsias dienas būna linkę romantiškai bendrauti ir patraukliai flirtuoti. Raudona lemputė galvoje turėtų užsidegti tada, kai vos kelias dienas ar savaites pažįstamas asmuo, neva patekęs į bėdą, prašo padėti finansiškai, ar duoti pinigų kelionei į pasimatymą“, – pataria S.Tilindis.