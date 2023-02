SAM: e.sveikatos monitoringo sistema leis aptikti ir šalinti nesklandumus

„E.sveikatos sistema yra didžiulio tinklo branduolys – ji yra sujungta su gydymo įstaigų, vaistinių ir įvairių institucijų informacinėmis sistemomis. Tarp jų vykstant duomenų mainams, kartais neišvengiame sutrikimų, kai susidaro duomenų „kamščiai“, duomenys neteisingai pateikiami ir pan. Tokiais atvejais turime iš karto matyti, kurioje sistemoje arba kurioje jos dalyje atsirado problema, kad kuo greičiau galėtume ją išspręsti. Todėl šiemet planuojame įdiegti monitoringo sistemą, kuri realiu laiku stebės e. sveikatos darbą ir jos sąveiką su kitais duomenų mainų dalyviais, ir nedelsiant informuos apie nesklandumus“, – sako e.sveikatos valdybos pirmininkas, sveikatos apsaugos viceministras Aurimas Pečkauskas.

„Didžioji dalis sveikatos priežiūros įstaigų dirba savo vidinėse informacinėse sistemose ir duomenis į e. sveikatos sistemą teikia per integracines sąsajas. Neretai įvykus techninėms problemoms lokalioje sistemoje, kaltinama e. sveikata, nors ji tuo metu veikia be priekaištų. Viešai visiems prieinama informacija apie sutrikimus padės greičiau identifikuoti ir spręsti problemas. Medikams taip pat svarbu turėti aiškią ir prieinamą informaciją apie sistemų veikimą, kad jos nereikėtų ieškoti viešojoje erdvėje“, – teigia Registrų centro paslaugų valdymo direktorė Diana Vilytė.

Šių metų viduryje e.sveikatos tinklapyje planuojama pradėti skelbti, ar sklandžiai vyksta duomenų mainai su pagrindiniais mainų dalyviais – informacinėmis sistemomis, kurios teikia duomenis, susijusius su Draustumu privalomuoju sveikatos draudimu, Vaistinių preparatų kainynu, medicininių pagalbos priemonių kainynu, prisirašymo prie gydymo įstaigos ir kita informacija. Taip pat www.esveikata.lt bus atvaizduojama esama sistemos apkrova „šviesoforo“ principu, pažymima pranešime.

Didėjant duomenų apimtims ir vartotojų skaičiui, taip pat auga e. sveikatos sistemos pajėgumai ir efektyvumas. Šiais metais planuojama užbaigti du didelius sistemos atnaujinimo projektus, kurie užtikrins dar greitesnį ir saugesnį duomenų perdavimą bei apdorojimą, suteiks vartotojams daugiau galimybių perduodant, kaupiant ir sisteminant informaciją.

Iki šių metų pabaigos e.sveikatos pagrindinis tvarkytojas VĮ Registrų centras ketina atnaujinti sistemos infrastruktūrą, kuri padidins informacinės sistemos greitaveiką ir pasiekiamumą. Kitų metų pradžioje planuojama įgyvendinti e.sveikatos sistemos plėtros projektą, kurio metu bus atnaujinama programinė įranga ir diegiami nauji arba tobulinami esami funkcionalumai.

Ilgesnėje perspektyvoje planuojamas didesnis e.sveikatos sistemos pertvarkymas – informacinės sistemos duomenų bazių dekomponavimas į atskirus komponentus (duomenų saugykla, pacientų, gydytojų ir farmacijos specialistų portalai, pacientų registracijos sistema ir kt.).

„Komponentai sąveikaus tarpusavyje, tačiau kiekvienas savarankiškai atliks savo funkcijas, todėl informacijos apdorojimas taps greitesnis, o pakeitimus viename komponente bus galima atlikti netrikdant kitų komponentų darbo“, – rašoma pranešime.

Šiuo metu e. sveikatos sistema aptarnauja per 4 tūkst. unikalių techninių integracijų, per valandą yra gaunama užklausų iš daugiau kaip 2 tūkst. unikalių IP adresų. Per mėnesį e.sveikatoje yra sugeneruojama daugiau kaip 10 mln. dokumentų. E.sveikatos duomenų bazės dydis siekia beveik 250 terabaitų.

Informacinės sistemos plėtros, modernizavimo, priežiūros ir valdymo klausimus sprendžia e.sveikatos valdyba, kurią sudaro Vyriausybės ir kitų institucijų, ligoninių, gydytojų, pacientų, vaistininkų ir informacinių ryšių technologijų asociacijų atstovai.