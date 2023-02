Naujame sankcijų Rusijai pakete – ir aukštosios technologijos, ir klozetai

Pagrindinė prekybos embargo, kurio vertė papildomi 11 mlrd. eurų per metus, esmė – sustabdyti aukštųjų technologijų prekių, kurios gali būti naudojamos Rusijos ginklų sistemose, pardavimą.

Tai nauja elektronika, lazeriai, radijo įranga, programinė įranga, avionika, jūrinės kameros ir retosios iškasenos, teigiama dokumentuose, kuriuos matė „EU Observer“.

Sąraše išsamiai nurodytos tokios prekės kaip „molekulinio pluošto epitaksinio augimo įranga“ (naudojama nanotechnologijose) ir „4-anilino-N-fenetilpiperidinas“ (naudojamas nervų toksinams gaminti).

Sąraše taip pat pirmą kartą nurodoma, kad aštuonioms Irano įmonėms, kurios tiekia Rusijai bepiločius orlaivius, turi būti taikomas dvejopo naudojimo prekių eksporto draudimas.

Šios bendrovės yra Islamo revoliucijos gvardijos korpuso aerokosminės pajėgos, „Islamo revoliucijos gvardijos korpuso moksliniai tyrimai“, „Savarankiško džihado organizacija“, bendrovė „Oje Parvaz Mado Nafar“, bendrovė „Paravar Pars“, „Qods Aviation Industries“, „Shahed Aviation Industries“ ir koncernas „Morinformsystem-Agat“.

Kita ES prekybos draudimo dalis skirta plačiau paveikti Rusijos pramonės pajėgumus.

Į šį įvairų sąrašą įtrauktos „bidė, klozetai, praustuvai ir panašios santechnikos prekės“, taip pat šviesos diodai, kanapių verpalai, šakiniai krautuvai, pašto rūšiavimo mašinos, kaminų antgaliai, plytos, padangos ir net „parkerių plunksnos bei rašiklių antgaliai“.

Tualetai buvo vieni iš praėjusiais metais pirmą kartą uždraustų daiktų, kurie dabar įtraukti į atnaujintą sąrašą, turintį įsigalioti iki vasario 24 d.

Tualetai tapo simboliu to, kad 24 metus trunkantis Rusijos prezidento Vladimiro Putino valdymas nepadarė nieko, kad pagerintų Rusijos žmonių gyvenimą. Rusų kareiviai pradėjo vogti klozetus iš pradžių 2008 m. Gruzijoje, o dabar Ukrainoje – nes kas penktame Rusijos name jų vis dar nėra.

„Tegul pasiima klozetus – jų jiems prireiks kelyje – ir tesugrįžta namo“, – sausio mėnesį sakydamas kalbą kalbėjo Ukrainos prezidentas Volodymiras Zelenskis.

„Žinote, anksčiau jie [rusai] kalbėjo apie savo didžiausią svajonę – pamatyti Paryžių ir mirti... Dabar jų svajonė – pavogti klozetą ir mirti“, – sakė jis pernai balandį.

Tačiau nepaisant visos ironijos, simbolinių daiktų ir miglotų technologijų įtraukimo į sankcijas, Rusijos deimantų ir branduolinė pramonė vėl paliekama nuošalyje. Be to, kyla klausimas, kodėl per pastaruosius 12 karo mėnesių ES ir toliau eksportavo potencialių ginklų komponentus, rašo „EU Observer“.

Atmetus Rusijos pramonę, ES taip pat planuoja draudimą transliuoti „RT“ kanalą arabų kalba ir „Sputnik arabic“. Iš „Swift“ tarptautinių mokėjimų tinklo išbraukiami dar keturis Rusijos bankai, įskaitant „Alfa-Bank“, „Tinkoff“ ir „Rosbank“.

Dar apie 130-čiai Rusijos piliečių uždraudžiama išduoti vizas ir įšaldomas jų turtas. Taip pat pirmą kartą uždraudžiama Rusijos piliečiams eiti vadovaujančias pareigas „ypatingos svarbos infrastruktūros“ įmonėse – pavyzdžiui, dujų saugyklose.

Be to, planuojama skirti naujas baudas bankams ir atskiriems bankininkams, kurie padeda rusams slėpti savo turtą ES.

ES diplomatų teigimu, nauji asmenys, kurie bus įtraukti į juodąjį sąrašą, daugiausia apima Rusijos „propagandistus“, taip pat politikus, kariuomenės vadus ir valstybės tarnautojus, kurių pavardės bus žinomos tik Rusijos ekspertams – nes visos didžiosios asmenybės, įskaitant patį V. Putiną, jau seniai įtrauktos į sąrašą.

ES siekia, kad bankams, kurie nevykdo savo įsipareigojimų, būtų skirtos baudos, „neviršijančios 10 proc. visos pasaulinės metinės apyvartos“. Tačiau siekiama, kad baudos atskiriems bankininkams būtų ne didesnės kaip 50 000 eurų iš viso arba 5 000 eurų už kiekvieną dieną, kai nesilaikoma reikalavimų – o šiame sektoriuje metinės premijos (jau nekalbant apie atlyginimus) dažnai būna gerokai didesnės nei tokios sumos, pastebi „EU Observer“.