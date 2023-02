Tyrimas: beveik pusė Lietuvos gyventojų nespjauna į kitų naudotus prietaisus

Nenaują telefoną naudojo 28 proc. tyrimo dalyvių

„Visame pasaulyje sparčiai augant elektronikos atliekų kiekiams, pirmoji užduotis yra tinkamai šias atliekas sutvarkyti, skatinti gyventojus rūšiuoti, atsakingai išmesti ar perduoti šias atliekas įgaliotiems tvarkytojams. Pastarieji pasirūpina, kad seni, nebenaudojami, nebepataisomi elektronikos prietaisai būtų perdirbti, o iš jų išgautos naudingos medžiagos būtų sugrąžintos atgal į gamybą. Lygia greta turime visais būdais skatinti atsakingą vartojimą, kurio vienas iš principų – perduoti dar tinkamą naudoti prietaisą į antras rankas“, – sako EPA projektų vadovė Laura Jurevičienė.

Ją džiugina tai, kad net 48 proc. mūsų šalies gyventojų 2018–2022 metais savo reikmėms įsigijo kitų asmenų panaudotus prietaisus.

Kaip parodė asociacijos inicijuotas tyrimas, nenaują telefoną per pastaruosius penkerius metus įsigijo net 28 proc. respondentų, o kompiuterį iš antrų rankų pasirinko 17 proc. tyrimo dalyvių. Po 13 proc. respondentų naudojosi įsigytais nenaujais televizoriais ar skalbimo mašinomis, 13 proc. – nenaujomis elektrinėmis viryklėmis, kaitlentėmis ar orkaitėmis ir 14 proc. – kitais elektronikos prietaisais. Taip pat išaiškėjo, kad naudotus, o ne naujus kompiuterius dažniau rinkosi įsigyti vyrai.

Rasdavo skelbimų internete

Dauguma – 26 proc. – respondentų nenaują prietaisą pirko pagal skelbimą internete, 21 proc. tokį daiktą gavo iš šeimos nario, giminaičio ar pažįstamo žmogaus, 5 proc. gavo už dyką pagal internete rastą skelbimą, 3 proc. rado atiduotuvėje ir tik 0,3 proc. jo sulaukė per labdaros įstaigą. Pirkę pagal skelbimą internete dažniau nurodė vyrai ir jaunesni apklaustieji.

„Remiantis tyrimu, motyvai renkantis įsigyti nenaują prietaisą gali būti labai įvairūs. Malonu žinoti, kad nauda aplinkosaugai ir planetai taip pat yra vieni tokių motyvų. Net 26 proc. respondentų nurodė, kad įsigydami nenaujus prietaisus mažiname gamybą ir klimato kaitą, 25 proc. – kad taip elgdamiesi mažiname vartojimą ir elektronikos atliekų susidarymą“, – pastebi EPA projektų vadovė L. Jurevičienė.

Apklausos duomenimis, pagrindinis motyvas rinktis nenaują prietaisą 33 proc. respondentų buvo tai, kad tokį daiktą įsigyti yra pigiau ar netgi nieko nekainuoja. Be to, beveik ketvirtadalis buvo įsitikinę, kad seniau pagaminti prietaisai yra patvaresni už naujai pagamintus. Vis dėlto net 32 procentams tyrimo dalyvių nenaujas prietaisas atrodo mažiau patikimas, jį esą gali tekti taisyti, dėl to pasirenkamas naujas. Kita priežastis rinktis naują (16 proc. respondentų) buvo įsitikinimas, kad seniau pagaminti prietaisai yra neekonomiški.

Nelaikykite spintose – įdarbinkite

„Anksčiau mūsų asociacijos inicijuotas tyrimas atskleidė, kad šalies gyventojai spintose ar sandėliukuose laiko labai daug nenaudojamų prietaisų. Todėl atkreipiame dėmesį, kad tokių nenaudojamų prietaisų vertė su metais mažėja, o tikimybė, kad jie taip ir nebus panaudoti bei taps elektronikos atliekomis, didėja. Dėl to kviestume gyventojus dažniau pagalvoti apie galimybę naudotą daiktą parduoti, padovanoti tiems, kuriems jo tikrai reikia arba tiesiog įvertinti, kad tai – nebe funkcionalus daiktas, o elektronikos atlieka, ir išmesti tokį daiktą į specialų konteinerį ar perduoti tvarkytojams“, – aiškina L. Jurevičienė.

Ji taip pat primena, kad šalyje yra sukurta gerai išvystyta elektronikos atliekų surinkimo sistema. Elektronikos atliekoms skirtą konteinerį galima rasti kuriame nors prekybos centre, bibliotekoje ar kitoje įstaigoje. Stambiagabaritės elektronikos atliekas derėtų atiduoti įgaliotiems atliekų surinkėjams, o EPA šias atliekas iš namų išveža nemokamai, tereikia paskambinti arba registruotis interneto svetainėje – čia galima rasti ir elektronikos atliekų surinkimo vietų sąrašą.

Asociacijos inicijuotą apklausią atliko rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija „Spinter tyrimai“. Spalio mėnesį atlikto tyrimo metu buvo apklausta 1011 respondentų, kurių amžius 18–75 metai.