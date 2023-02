„Meta“ pradeda „Facebook“ mokamų paskyrų bandymus

„Šią savaitę pradedame diegti „Meta Verified“ – prenumeratos paslaugą, kuri leidžia su valstybiniu tapatybės dokumentu patvirtinti savo paskyrą, gauti mėlyną ženkliuką – papildomą apsaugą nuo paskyrų, pretenduojančių apsimesti vartotoju, ir tiesioginę prieigą prie klientų aptarnavimo, – rašo M.Zuckerbergas. – Ši nauja funkcija skirta autentiškumo ir saugumo didinimui visose mūsų paslaugose“.

Norėdami užsiregistruoti ir gauti „Meta Verified“, vartotojai turės atitikti minimalius aktyvumo reikalavimus, būti ne jaunesniais nei 18 metų ir pateikti valstybinį asmens tapatybės dokumentą, kuris atitiktų jo vardą ir nuotrauką „Facebook“ arba „Instagram“. Naujasis pasiūlymas skamba labai panašiai kaip Elono Musko 8 dolerių per mėnesį kainuojanti „Twitter Blue“ versija – tačiau „Meta“ pažymi, kad nedarys jokių pakeitimų paskyroms, kurios buvo patvirtintos taikant ankstesnius bendrovės reikalavimus, įskaitant žinomumą ir autentiškumą.

Be to, paslaugą užsisakę naudotojai gaus išskirtinių virtualių lipdukų „Stories“ ir „Reels“, taip pat per mėnesį nemokamai gaus 100 žvaigždučių – skaitmeninę valiutą, kurią galės naudoti kaip arbatpinigius kitiems turinio kūrėjams „Facebook“ platformoje. Bendrovė „Meta“ pažymi, kad įmonės dar negali teikti paraiškų „Meta Verified“ ženkleliui gauti – ir kad negalima keisti profilio vardo, vartotojo vardo, gimtadienio ar profilio nuotraukos nepereinant tikrinimo proceso iš naujo.

„Ilgainiui norime sukurti prenumeratos pasiūlymą, kuris būtų vertingas visiems, įskaitant kūrėjus, įmones ir visą mūsų bendruomenę“, – rašoma „Meta“ tinklaraščio pranešime. „Įgyvendindami šią viziją, plėtojame patvirtinimo ženkliuko reikšmę, kad galėtume išplėsti patikrinimo prieigą ir daugiau žmonių galėtų pasitikėti, kad paskyros, su kuriomis jie bendrauja, yra autentiškos“.

Didesne kaina mobiliosiose platformose sistemose greičiausiai siekiama kompensuoti komisinius mokesčius, kuriuos „Apple“ ir „Google“ ima už pirkimus programėlėse.

Gandai apie šią paslaugą pirmą kartą pasirodė šio mėnesio pradžioje, kai „TechCrunch“ pranešime buvo pasidalinta nuorodomis į mokamą patvirtinimą „Instagram“ programiniame kode. Vėliau socialinės žiniasklaidos konsultantas Matt Navarra paskelbė, kaip atrodo mokamo patvirtinimo paslaugos puslapis Australijoje arba Naujojoje Zelandijoje veikiančioje „Instagram“ versijoje.

Turint tai omenyje, sunku ignoruoti paraleles tarp „Meta“ naujosios patvirtinimo prenumeratos ir „Twitter Blue“, kurią E.Muskas atnaujino tik prieš kelis mėnesius. Tačiau atrodo, kad „Meta“ į paskyros autentiškumą žiūri šiek tiek rimčiau – nes vis dar reikalauja, kad vartotojai pateiktų valstybinius asmens tapatybės dokumentus (kaip ir senajame „Twitter“ patvirtinimo procese), ir tariamai siūlo papildomas apsaugos priemones nuo netikrų paskyrų – nors vis dar nežinoma, kokios jos bus. Belieka tikėtis, kad tai nesukels fiktyvių patvirtintų paskyrų antplūdžio, koks praėjusių metų pabaigoje nutiko „Twitter“, rašo „The Verge“.