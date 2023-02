Organizacijos „Women Go Tech“ bendraįkūrėja Žydrūnė Vitaitė šį trečiadienį vykusioje spaudos konferencijoje pristatė specialią tarptautinę programą, skirtą Centrinės ir Rytų Europos šalių moterims.

„Lietuva kaip ir visas Centrinės ir Rytų Europos regionas dėl ekonominės bei sociokultūrinės raidos turi neišnaudotą moterų potencialą įsitraukti į technologijų sektorių. Esame dėkingi „Google.org“ už pasitikėjimą ir skirtą solidžią finansinę paramą, kuri šiandien leidžia mums žengti į visiškai naują etapą. Tai leis sukurti dar daugiau pokyčio istorijų, kurios keičia ne tik nusistovėjusius socialinius lyčių stereotipus, bet ir kuria realų pokytį moterų gyvenimuose“, – pabrėžė Ž. Vitaitė.

Ji pažymi, kad Centrinės ir Rytų Europos regiono šalys yra daugiausiai priėmusios karo pabėgėlių iš Ukrainos, todėl išskirtinis ir papildomas dėmesys bus skiriamas ukrainiečių integracijai darbo rinkoje didinti. Iš viso tikimasi, kad organizacijos programose dalyvaus 25 tūkst. moterų iš Lenkijos, Čekijos, Latvijos, Estijos, Ukrainos bei, kaip ir kiekvienais metais, iš Lietuvos.

„Women Go Tech“ plėtrą į Centrinės ir Rytų Europos šalis paskatino „Google.org“ skirta parama. „Google.org“ jau nepirmąkart remia organizacijos programas. Šiais metais skiriama 800 tūkst. JAV dolerių dotacija, kad technologijų pažinimo ir mentorystės moterims programos apimtų Centrinės ir Rytų Europos regioną.

„Norime sudaryti sąlygas moterims iš įvairios socialinės aplinkos tobulėti technologijų sektoriuje, todėl remiame programas, kurios padės sudaryti sąlygas moterų skaitmeninei integracijai. Po įspūdingos „Discover Tech“ programos sėkmės ir padaryto poveikio, „Google.org“ džiaugiasi galėdama tęsti paramą „Women Go Tech“ Lietuvoje ir skirti 800 000 JAV dolerių, kad padėtų išplėsti programą Vidurio ir Rytų Europoje siekiant padėti moterims persikvalifikuoti ir atrasti save IT ir inžinerijos srityse“, – pabrėžė Liza Belozerova, „Google.org“ vadovė EMEA regionui.

Lietuvos nevyriausybinio sektoriaus organizacijai iš „Google.org“ skirtos investicijos tarptautinei plėtrai, pasak ekonomikos ir inovacijų ministrės Aušrinės Armonaitės, yra įvertinimas visai šaliai.

„Šiandien išsiųsta stipri žinutė tarptautinei bendruomenei, kad mūsų šalies nevyriausybinis sektorius reikšmingai gali prisidėti prie pažangios Europos ekonomikos ekosistemos kūrimo. Džiaugiuosi, kad „Women Go Tech“ ėmėsi lyderystės ir per moterų įtraukties į technologijų sektorių didinimą kartu padės ir Ukrainai bei jos moterims. Linkiu nesustoti ir tapti pirmuoju NVO vienaragiu“, – kalbėjo A. Armonaitė.

Šiais metais „Women Go Tech“ pristato profesinę mentorystės programą „Acceleration Program“ bei nuotolinių sesijų ciklą „Discovery Program“, kuris vyks pasirinktinai ukrainiečių, lenkų, čekų ir anglų kalbomis. Programose kviečiamos dalyvauti moterys iš Centrinės ir Rytų Europos šalių. Registracija į programas vykdoma iki kovo 22 d. organizacijos interneto svetainėje.

Per pastaruosius šešerius metus „Women Go Tech“ programose yra sudalyvavę apie 11 tūkst. Lietuvos moterų. Daugiau nei 600 moterų, dalyvavusių programose, pradėjo savo karjerą IT ar inžinerijos srityse. Organizacija „Women Go Tech“ glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio technologijų įmonėmis.