Rusai giriasi sunaikinę retą ukrainiečių tanką – tačiau dar yra neatsakytų klausimų

Naujai pasirodžiusiame vaizdo įraše matyti, kaip retas pagrindinis kovos tankas „T-84“ – vienas iš vos dešimties Ukrainoje pagamintų tankų – buvo numuštas bepiločiu „Lancet“.

Paviešinta filmuota medžiaga dar nepatikrinta, o vieta šiuo metu nepatvirtinta.

Be to, reikėtų pažymėti, kad dronų „Lancet“ techninės charakteristikos nesuteikia galimybių jiems naikinti sunkiai šarvuotų taikinių – pavyzdžiui, tankų, rašo „Defence Blog“. 5 kilogramų drono kovinė galvutė yra per silpna, kad prasiskverbtų per tankų šarvus.

„T-84“ – tai patobulintas ukrainietiškas sovietinių laikų tanko „T-80“ variantas. Labai pažangią „T-80U“ versiją Ukrainos kariuomenės užsakymu sukūrė Charkovo Morozovo mašinų konstravimo biuras. Jis buvo sukurtas kovai su antžeminiais ir žemai skrendančiais, nedideliu greičiu skriejančiais oro taikiniais, kartu užtikrinant gerą apsaugą ir didelį sausumos pajėgų mobilumą.

„T-84“ yra apsaugotas patobulintu sprogstamųjų reaktyvinių šarvų paketu „Kontakt-5“, kuris yra pirmasis tokio tipo paketas, galintis gerokai sumažinti sparnuotųjų šarvamušių (angl. armor-piercing fin-stabilized discarding sabot, APFSDS) sviedinių skvarbą.

Tanką taip pat saugo optinių-elektroninių atsakomųjų priemonių kompleksas „Štora-1“, skirtas trukdyti prieštankinėms lazerinėms ir infraraudonųjų spindulių sistemoms, kurias naudoja raketos ir prieštankiniai valdomieji ginklai. Sistemoje integruoti lazeriniai įspėjamieji jutikliai, infraraudonųjų spindulių slopintuvas ir dūmų / aerozolio ekrano paskleidimo sistema.

Pirmasis „T-84“ prototipas pasirodė 1994 m., o tais pačiais metais buvo nuspręsta sukurti dar kelias naujas kovines mašinas. Sėkmingai užbaigus plataus masto bandymų programą dešimtojo dešimtmečio pabaigoje, 1999 m. tankas „T-84“ pradėtas naudoti Ukrainos kariuomenėje.

2000 m. rugpjūčio 24 d. 10 tankų „T-84“ dalyvavo Ukrainos nepriklausomybės 10-osioms metinėms skirtame parade.

Parengta pagal „Defence Blog“.