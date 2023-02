Sėkmingai klaidinti ir stebėti priešą ukrainiečiams padeda Lietuvoje kuriami dronai

„Pagal grįžtamąjį ryšį iš karo lauko matome, jog rezultatai yra tikrai geri. Mūsų dronų pagalba minėtuose regionuose efektyviai fiksuojamas priešiškų pajėgų judėjimas, nustatomos ir atsakingoms struktūroms perduodamos jų koordinatės, priešas yra klaidinamas, verčiamas išsiduoti. Mūsų gaminami dronai buvo sukurti tiesiogiai karo laukui, todėl, bendraudami su kariais, nuolat juos tobuliname ir ieškome visų įmanomų būdų, kaip jie galėtų padėti spręsti iškylančias problemas realiomis karo sąlygomis“, – sako „Unmanned defense systems“ produkto vystymo vadovas Povilas Karalkevičius.

Įmonės atstovas pažymi, kad jų kuriami bei gaminami dronai efektyviai prisidėjo ir klaidinant priešų priešlėktuvines gynybos sistemas Ukrainos Gyvačių saloje bei nustatant jų pozicijas.

Sulaukė prašymo iš Ukrainos

Įmonės istorija prasidėjo dar pernai, kai į Vilniaus Gedimino technikos universitete veikiančią aeronautikos laboratoriją kreipėsi viena Ukrainos organizacija, kurios pavadinimas negali būti atskleistas. Organizacija paprašė sukurti sistemą, galinčią pridengti aukštos vertės bepilotį orlaivį. Buvo paprašyta sukurti droną, kuris priešo radare būtų matomas kaip rimtas ir grėsmingas orlaivis, pavyzdžiui, „Bayraktar TB2“, o realybėje būtų mažesnės vertės dronas-taikinys.

„Kadangi buvau šios laboratorijos darbuotojas ir nuo vaikystės orlaivius konstruojantis žmogus, be to, labai norėjosi prisidėti padedant Ukrainai kare, visi kartu su komanda nedvejodami kibome į darbą. Per gana trumpą laiką sukūrėme eskizą, prototipą, jį išbandėme ir išsiuntėme pirmąją dronų partiją“, – pasakoja P. Karalkevičius.

Pirmieji į Ukrainą iškeliavę dronai buvo neišvaizdūs eksperimentiniai orlaiviai, tačiau reikiamas funkcijas jie atliko. Išbandyti karo lauke, patobulinti ir sulaukę daugybės gerų atsiliepimų iš Ukrainos kariuomenės, dronų prototipai tapo pilnai išvystytu produktu. Tuo metu laboratorijos kolegos bei partneriai įsteigė startuolį „Unmanned Defense Systems“, įkūrė dronų gamyklą bei ėmėsi komercializuoti dronus tarptautiniu mastu.

Iki šiol į Ukrainą yra išsiųsta bemaž 40 įmonės gaminamų dronų, o per šiuos metus šalį turėtų pasiekti dar per 150 jų.

Keičia vakarietišką karo doktriną

Lietuvoje karinius dronus gaminančios įmonės tikslas – tapti viena lyderiaujančių kompanijų pasaulyje, kuriančių ir tiekiančių autonomines gynybos sistemas nepilotuojamų orlaivių pagrindu. Tuo metu šiuolaikiniai kariniai konfliktai pasaulyje, pasak P. Karalkevičiaus, jau parodė, kad tokie ir panašūs dronai yra efektyvi karybos priemonė, kurios vaidmuo šalių karinės technikos rezervuose turėtų augti.

„Drono arba roboto panaudojimas taikomas vis plačiau, o šią technologiją pilnai adaptavusios šalys įgyja reikšmingą savo gynybos pranašumą. Taip yra saugiau žmogui, efektyviau, tiksliau, mažesnės klaidos tikimybės. Šiuo metu tai vienareikšmiškai keičia vakarietišką karo doktriną. Mums kaip įmonei šiuolaikinė elektronika ir komandos patirtis leidžia suintegruoti gana pažangią įrangą ir sąlyginai mažą orlaivį“, – pažymi P. Karalkevičius.

Jo teigimu, tokio orlaivio privalumas yra tai, kad jis yra paleidžiamas ranka, labai lengvai aptarnaujamas, turi savybių efektyviai, tyliai ir greitai atlikti savo užduotis. Dronas lengvai ir greitai pagaminamas, perkonfigūruojamas, o modulinė konstrukcija leidžia nesunkiai pakeisti specialią įrangą, naudojamą skirtingoms misijoms.

„Tokiu būdu mes galime sukurti plataus panaudojimo sistemą, lengvai replikuojamą, plečiamą ir konfigūruojamą, už sąlyginai žemą kainą lyginant su kitomis karybos sistemomis. Galiausiai, toks produktas yra tinkamas ne tik žvalgybai ar klaidinimui karo lauke, tačiau ir kariuomenės mokymams, skirtiems apsisaugojimui nuo bepiločių orlaivių“, – kalba jis.