Rusijos tarpžemyninės balistinės raketos „Sarmat“ skrenda 5 kartus blogiau nei Šiaurės Korėjos raketos

Net jei sankcijos neužkerta kelio įsigyti elementų, kurie būtini raketų gamybai, vis tiek reikia kompetentingų inžinierių – o tai Rusijai kelia problemų, rašo „Defense Express“.

Vakarų žiniasklaidoje pasklido informacija, kad 2023 m. vasario 24 d. per Vladimiro Putino kalbą rusai išbandė tarpžemyninės balistinės raketos „Sarmat“ prototipą.

Bandymo metu Kremliaus vadovas turėjo paskelbti apie dalyvavimo naujajame branduolinio nusiginklavimo „START“ susitarime sustabdymą, kad pademostruotų savo poziciją užsienio politikos klausimu – tačiau bandymas nepavyko.

Per praėjusius metus Rusija atliko tik du raketos „Sarmat“ bandymus – iš jų tik vienas buvo sėkmingas. Tuo pat metu Šiaurės Korėja per tą patį laikotarpį iš eilės atliko bent penkis sėkmingus savo tarpžemyninių raketų bandomuosius paleidimus (raketos „Hwasong-15“ – 2022 m. lapkritį ir 2023 m. sausį, o raketos „Hwasong-17“ – 2022 m. kovą ir lapkritį). Ekspertų teigimu, Šiaurės Korėjos ir Rusijos raketos yra to paties technologinio lygio.

Šiaurės Korėja per pastaruosius metus ne tik sėkmingai išbandė ICBM, bet ir sėkmingai atliko 37 bandymus, kurių metu buvo paleistos 95 įvairių tipų raketos, įskaitant balistines raketas „KN-23“(rusiškos raketos „9М723“ kopijas sistemai „Iskander“), taip pat taktines raketas „KN-25“, kurių šaudymo nuotolis siekia iki 400 km.

Atviri šaltiniai rodo, kad Šiaurės Korėja gali turėti 5–12 kovinėje parengtyje esančių raketų „Hwasong-17“ – o tai jau yra pakankamai grėsminga Jungtinėms Valstijoms. Taip Šiaurės Korėja baiginėja ICBM, varomos kietuoju kuru, kūrimą. Šią tarpžemyninę raketą, išoriškai panašią į rusiškąją „Topol“, Šiaurės korėja pristatytė 2023 m. vasario 8 d.

Net jei tai buvo tik demonstracinis modelis, neabejotinai aišku, kad Šiaurės Korėja jau atliko sėkmingus kietojo kuro variklio tarpžemyninei balistinei raketai bandymus ir yra sukūrusi elementų, skirtų gaminti kietąjį kurą naujos kartos balistinėms raketoms, tiekimo kanalus.

Svarbu tai, kad Šiaurės Korėja savo raketoms komponentų gauna iš Rusijos, Kinijos arba Baltarusijos. Kitaip tariant, esant maždaug panašioms sąlygoms ir esamam technologijų lygiui, Šiaurės Korėjos tarpžemyninių raketų kūrėjai demonstruoja daug geresnius rezultatus nei rusai.

Tai daug ką pasako apie dabartinę Rusijos karinės pramonės būklę.

Parengta pagal „Defense Express“.