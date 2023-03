Rusija turi rimtų problemų su tankais: skelbiama kas vyksta su vienintele gamykla

Kaip žurnalui sakė Vakarų pareigūnas, tankai Rusijoje gaminami 10 kartų lėčiau, nei kariuomenė juos praranda.

Dabar Rusijoje išliko tik viena tankų gamykla: „Uralvagonzavod“ – kompleksas, pastatytas 1930 m. „The Economist“ teigimu, finansinė netvarka ir didžiulės skolos pristabdė gamyklos modernizavimą, o jos darbuotojai juokauja, kad tankus surenka rankomis, per mėnesį pagaminama iki 20 kovinių mašinų.

Siekdama patenkinti paklausą, Rusija paspartino senų tankų, kurių Rusijoje dar yra tūkstančiai, atnaujinimo tempą. „Uralvagonzavod“ per mėnesį restauruoja aštuonis senus tankus, dar trys gamyklos per mėnesį prikelia 17 tankų.

Per artimiausius mėnesius veiklą turėtų pradėti dar dvi panašios įmonės, pranešė Rusijos žiniasklaida.

Tokiu atveju, pažymi „The Economist“, Rusija per mėnesį galės pagaminti 20 naujų tankų, taip pat restauruoti 90 senų. Tačiau net ir to gali nepakakti nuostoliams padengti: vien iš nuotraukų atvirųjų šaltinių žvalgybos grupė „Oryx“ suskaičiuoja, kad per mėnesį Rusija netenka apie 150 tankų.

Rusijos tankai nesuteikė jai pranašumo Ukrainoje ir agresorės pajėgoms bus sunku pradėti kitą didelį puolimą be stiprios šarvuotos technikos paramos.