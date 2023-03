Susipažinkite su moterimis, užkariavusiomis technologijų pasaulį: 8 itin įkvepiančios industrijos žaidėjos

Šios įkvepiančios moterys ne tik pačios pasiekė karjeros aukštumų, bet ir buria bendruomenes, steigia organizacijas tam, kad įgalintų mergaites tobulėti technologijų srityje.

Gwynne Shotwell – kosmoso bendrovės „SpaceX“ vykdančioji direktorė. G. Shotwell susidomėjimas kosmosu atvėrė jai karjeros kelią „SpaceX“ dar 2002 metais. Šiuo metu ji vadovauja Elono Musko įkurtos kosmoso bendrovės veiklai ir rūpinasi jos klestėjimu.

Kate Maxwell – „Microsoft“ technologijų vadovė. Kasdieniame darbe K. Maxwell teikia rekomendacijas visiems įmonės technologiniams sprendimams, bendradarbiauja su klientais ir inžinieriais, yra atsakinga už „Microsoft“ lyderystės strategiją. Be to, K. Maxwell finansuoja technologijų sritimi besidominčių mergaičių studijas ir skatina jas siekti karjeros šiame sektoriuje.

Lorraine Twohill – „Google“ rinkodaros vadovė. Per visą savo 20 metų karjerą „Google“ L. Twohill pakeitė daugybę pozicijų įmonės viduje. Prieš pradėdama dabartines pareigas, L. Twohill buvo atsakinga už įmonės rinkodaros veiklą Europoje, Artimuosiuose Rytuose ir Afrikoje. Dabar jos rankose vieno didžiausių technologinių gigantų, „Google“, pasaulinis įvaizdis. Pati Lorraine tikina, kad jos svarbiausia kasdiene užduotimi yra įtrauktis – ji siekia, kad prekių ženklas būtų artimas visiems, nepriklausomai nuo rasės ar religinių įsitikinimų.

Natasha Sayce-Zelem – „Amazon Prime Video“ inžinerijos vadovė. Stringantis vaizdo įrašas, pikseliais nusėtas vaizdas – visi šie dalykai kelia tikrą susierzinimą. Tuo, kad „Amazon Prime Video“ techninių nesklandumų būtų kuo mažiau, rūpinasi Natasha. Kasdien ji, kartu su komanda, tobulina inžinerinius procesus, kad visi žiūrovai galėtų mėgautis pačia geriausia vaizdo kokybe. N. Sayce-Zelem taip pat yra įmonės „Empowering Women with Tech“ įkūrėja. Šią įmonę ji įkūrė siekdama pritraukti daugiau moterų rinktis karjerą technologijų srityje.

Dr. Lauren Goodwin – „NASA“ IT vadovė. Dr. Lauren Goodwin savo daktaro laipsnį apsigynė tyrinėdama dirbtinio intelekto galimybes. Profesinėje srityje jos pasiekimai taip pat įspūdingi – ji vadovauja „NASA“ sistemų inžinerijos ir IT skyriui. Dr. Lauren viena pirmųjų pradėjo taikyti automatizuotą duomenų rinkimą, kuris palengvina duomenų analizę.

Cynthia Stoddard – „Adobe“ viceprezidentė, IT vadovė. C. Stoddard yra didelę patirtį IT srityje sukaupusi ekspertė. Per 25 karjeros metus, ji yra vadovavusi tokių bendrovių, kaip „Netapp“, „Safeway“, „APL Limited“, plėtrai. Dabar C. Stoddard dirba visame pasaulyje itin gerai žinomoje įmonėje „Adobe“, kurioje rūpinasi bendrovės IT klausimais.

Jameeka Green Aaron – „Okta“ kibernetinio saugumo vadovė. J. Green Aaron yra kibernetinio saugumo ekspertė, šiame sektoriuje dirbanti apie 20 metų. Be to, ji remia kitas moteris, siekiančias karjeros technologijų srityje, todėl aktyviai įsitraukia į įvairių organizacijų veiklas ir yra laikoma pokyčių technologijų sektoriuje iniciatore.

Reshma Saujani –„Girls Who Code“ įmonės įkūrėja. R. Saujani yra pelno nesiekiančios organizacijos įkūrėja ir generalinė direktorė, siekianti panaikinti lyčių nelygybę technologijų pasaulyje ir pakeisti stereotipišką programuotojų įvaizdį.