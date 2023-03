„MQ-9 Reaper“: kas tai per dronas, kurį taranavo rusų naikintuvas?

Dronai karo zonose ir aplink jas naudojami jau dešimtmečius. Štai ką žinome apie bepilotį orlaivį „MQ-9 Reaper“ ir kaip jis tradiciškai naudojamas:

Kas yra „MQ-9 Reaper“?

„MQ-9 Reaper“ yra didelis bepilotis orlaivis, kurį gamina „General Atomics“. Jį nuotoliniu būdu valdo dviejų žmonių komanda, sudaryta iš piloto ir įgulos nario, kuris valdo jutiklius ir nukreipia ginklus.

Orlaivio ilgis – 11 metrų, o sparnų mojis – daugiau kaip 22 metrai. JAV karinės oro pajėgos teigia, kad pagrindinė jo paskirtis – „žvalgybos duomenų rinkimas“, taip pat pabrėžia jo „unikalų gebėjimą atlikti“ tikslius smūgius prieš „didelės vertės ir laiko požiūriu svarbius taikinius“. „Reaper“ gali gabenti 16 „Hellfire“ raketų – o tai prilygsta sraigtasparnio „Apache“ ginkluotei.

„Reaper“, kaip ir kiti bepiločiai orlaiviai, gali skristi 50 000 pėdų (15 km) aukštyje ir apie 24 valandas skrajoti virš taikinių, todėl gali būti naudingi stebėjimo misijoms. Svarbiausia, kad visa tai vyksta su įgula, kuri lieka Jungtinėse Valstijose – toli nuo pavojaus.

Per 2018 kalendorinius metus dronai „MQ-9 Reaper“ iš viso skraidė 325 000 valandų, iš kurių 91 proc. buvo skirta kovinėms operacijoms remti.

Kiek paplitę bepiločiai orlaiviai?

Bepiločiai orlaiviai reguliariai naudojami nuo 1995 m., kai „Reaper“ pirmtakas „Predator“ buvo dislokuotas NATO oro antskrydžiams Serbijoje paremti. „Predator“ išgarsėjo Irako ir Afganistano karų metu, kai įgijo prastą reputaciją dėl to, kad per vadinamuosius „tikslius smūgius“ nusinešė daug civilių gyvybių.

„Predator“ baigė tarnybą 2017 m., ir tada pagrindiniu JAV oro pajėgų bepiločiu orlaiviu tapo „Reaper“.

Dabar bepiločiai orlaiviai naudojami taip plačiai, kad 2017 m. JAV karinėse oro pajėgose buvo daugiau darbo vietų bepiločių orlaivių operatoriams nei bet kurios kitos rūšies pilotams. Tuo metu JAV tarnavo 1000 bepiločių orlaivių pilotų – palyginti su 889 lakūnais, pilotuojančiais transporto lėktuvus „C-17“, ir 803 lakūnais, skraidančiais naikintuvais „F-16“.

Kaip naudojami bepiločiai orlaiviai?

JAV Juodosios jūros regione dislokuoti bepiločiai orlaiviai „Reaper“ naudojami tik stebėjimui. Tačiau praėjusiais metais JAV žiniasklaida pranešė, kad JAV oro pajėgos svarsto galimybę parduoti Ukrainai senesnius „Reaper“. Susirūpinimas dėl slaptų technologijų perdavimo ir pavojaus, kad kai kurie iš jų bus numušti, privertė šiuos pokalbius įšaldyti.

Bepiločių orlaivių naudojimas už karo zonų ribų, kuris paspartėjo valdant buvusiam JAV prezidentui Barackui Obamai, buvo vertinamas prieštaringai. JAV Tiriamosios žurnalistikos biuro (BIJ) duomenimis, per dvi B.Obamos kadencijas Pakistane, Somalyje ir Jemene iš viso buvo surengti 563 smūgiai – daugiausia bepiločiais orlaiviais – palyginti su 57 smūgiais valdant George'ui W.Bushui. BIJ apskaičiavo, kad žuvo 384–807 civiliai gyventojai.

2019 m. tuometinis JAV prezidentas Donaldas Trumpas atšaukė B.Obamos laikų politiką, pagal kurią JAV žvalgyba privalėjo skelbti bepiločių orlaivių smūgių už karo zonų ribų skaičių – tačiau jo prezidentavimo laikotarpiu bepiločių orlaivių naudojimas dar labiau paspartėjo. BIJ atlikto tyrimo duomenimis, per pirmuosius dvejus D.Trumpo valdymo metus buvo surengti 2243 bepiločių orlaivių smūgiai, o per aštuonerius B.Obamos prezidentavimo metus – 1878.

Kurios šalys naudoja bepiločius orlaivius „Reaper“?

JAV yra didžiausia „Reaper“ bepiločių orlaivių pirkėja. JAV Kongreso tyrimų tarnybos duomenimis, nuo 2007 m. karinės oro pajėgos sudarė sutartis dėl 366 „Reaper“, kurių vidutinė kaina – apie 30 mln. dolerių.

Jungtinė Karalystė savo operacijų paramai taip pat jau kelerius metus naudoja „Reaper“ ir jo pirmtaką „Predator“. Šiuo metu Karališkasis oro laivynas (RAF) turi devynis „Reaper“, o dar keletas jų yra užsakyti.

Kaip ir JAV, Jungtinė Karalystė per pastarąjį dešimtmetį taip pat aktyviau naudojo dronus „Reaper“. Per ketverius karo su „Islamo valstybe“ Irake ir Sirijoje metus 2014–2018 m. JK „Reaper“ panaudojo daugiau kaip 2400 misijų – beveik po dvi per dieną.

Prancūzija, Italija, Ispanija, Indija, Japonija ir Nyderlandai taip pat naudoja „Reaper“ bepiločius orlaivius.

Parengta pagal „The Guardian“.