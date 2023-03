„Telia“ jungia 5G ryšį Utenoje, Ignalinoje ir Molėtuose

„Iki vasaros pabaigos esame užsibrėžę 5G aprėptį padidinti iki 99 proc., o dar trijuose Lietuvos miestuose pradėjęs veikti 5G ryšys rodo, kad prie savo tikslo sėkmingai artėjame. Balandį 5G ryšys bus įjungtas Rokiškyje ir Kupiškyje, gegužę – Visagine ir Zarasuose, o rudenį galimai jau būsime pamiršę, kaip telefono ekrano ryšio stulpelyje atrodo kitoks ženkliukas, nei 5G“, – ambicingus plėtros planus atskleidžia įmonės“ technologijų vadovas Andrius Šemeškevičius.

Technologijų vadovas akcentuoja, jog visos šalies teritorijos padengimas 5G yra kritiškai svarbus dėl įvairių priežasčių. Visų pirma, jau per šias vasaros atostogas tai klientams leis mėgautis aukščiausios kokybės internetu išvykus į užmiestyje esančias sodybas ar prie nuošalaus vandens telkinio.

Be to, be visą šalį apimančios 5G aprėpties sunkiai įsivaizduojamas įvairių inovacijų diegimas. Prekių pristatymais dronais, savavaldės transporto priemonės, atokiausiose vietovėse statomų gamyklų automatizacija – visam tam būtinas pilkų dėmių žemėlapyje neturintis, didelės spartos ir mažu vėlinimu pasižymintis ryšys.

Bendrovė Lietuvoje pernai pastatė daugiau nei 1200 bazinių 5G stočių, jos veikia bendrovei priklausančiose 700 MHz ir 3,5 GHz dažnių juostose.

2022 m. Lietuvos keliuose ir geležinkeliuose atlikti RRT matavimai rodo, vidutinė įmonės mobiliojo interneto sparta per metus paaugo nuo 104,5 iki 159,9 megabito per sekundę (Mb/s).