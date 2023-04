Progos susitikti su tokiais žmonėmis kasdien nepasitaiko: į Vilnių atvyksta pasaulinio garso pranešėjai

Žmogus, matęs Rusijos valdžios užkulisius, ir daktaru mirtimi vadinamas australas

Svarbiausi, pasaulį drebinantys politiniai įvykiai mus dažniausiai pasiekia tik per naujienų portalų informaciją ir labai retai gyvenime pasitaiko galimybė apie viską išgirsti iš pirmų lūpų. Tokią išskirtinę progą šiemet turės didžiausio Baltijos šalyse inovacijų festivalio LOGIN dalyviai: į konferenciją atvyksta Rusijos opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno patarėjas, publicistas, ekonomistas, buvęs Rusijos energetikos ministro pavaduotojas Vladimir Milov, aktyviai kovojantis prieš teroristinę Putino valdžią.

Ne mažiau įspūdingas pranešimas laukia ir iš daktaru mirtimi praminto australo dr. Philip Nitschke lūpų. Vienas šio žmogaus išradimų saugomas Britanijos mokslo muziejuje, o kitas vis dar kelia audras Lietuvoje ir pasaulyje. Tai – eutanazijai skirti aparatai, kurių paskutinysis labiau primena futuristinį krėslą. Vilniaus universiteto profesorė, suicidologijos tyrimų VU pradininkė, psichologė Danutė Gailienė negailėjo kritikos šiai eutanazijos kapsulei ir net pavadino tokį išradimą nužmogėjimo simboliu. Tuo tarpu pats P. Nitschke yra ne kartą užsiminęs jautęs spaudimą bei persekiojimą už savo išradimus, o kažkada net buvo sulaikytas.

Nuogybės už apvalias sumeles ir neįtikėtina amerikiečio kelionė

Jei kaip iššūkis skamba kelionė dviračiu nuo Vilniaus iki pajūrio, galime tik įsivaizduoti, ką patyrė amerikietis Josh Stinton – dizaineris, TEDx pranešėjas, nuotykių ieškotojas ir filantropas dėl itin kilnaus tikslo dviračiu įveikė Japoniją per visą šalies ilgį, o tai – toli gražu ne vienintelis nutrūktgalviškas vyro poelgis, vedinas itin svarbių paskatų. Šiemet Josh, pats nepabijojęs kadaise mesti prestižinio darbo ir nerti į patyrimų kupiną kasdienybę, su LOGIN dalyviais kalbėsis tema „Give yourself permission to become who you're meant to be“.

Kiek žmonės pasiruošę mokėti už seksualias nuotraukas? Ašaros, narkotikai, paauglystė žinomos sesers šešėlyje ir nuolatinis spaudimas dėl svorio, aplinkinių patyčios merginai valgant – apie visa tai ne kartą atvirai kalbėjo Lottie Moss, profesionalaus modelio karjerą iškeitusi į veiklą visame pasaulyje žaibiškai populiarėjančioje „OnlyFans“ platformoje. Lottie tikina šiame kontraversiškų atgarsių sulaukiančiame puslapyje pagaliau atradusi vidinę laisvę, o kai prakalbsta apie veiklą lydinčius pinigus – pakyla antakiai. Su LOGIN dalyviais L. Moss atvirai dalinsis, kaip monetizuoti gerbėjų dėmesį ir ką šiais laikais gali vien dailūs vaizdai.

Solidi duoklė krepšinio ir futbolo fanams

Krepšinio aistruolių laukia tikra bomba – į konferenciją atvyksta pats Tarptautinės krepšinio federacijos FIBA komercijos vystymo vadovas Gustavo Arellano. Ekspertas į LOGIN sceną lipa su pranešimu „Around the World: The Journey of eFIBA“. Nepamiršti ir futbolo sirgaliai – Tarptautinės futfolo federacijos FIFA efutbolo varžybų ir renginių vadovas Mats Theie Bretvik pasakos apie esporto ir FIFA užkulisius. Ar esportas galėtų tapti Olimpinių žaidynių dalimi – apie visa tai kalbės FIBA ir FIFA atstovai.

Automobilis be vairuotojo – apie tokią naują realybę pasakos buvęs Estijos Ministras pirmininkas Taavi Rõivas. Šiuo metu Taavi yra autonominius automobilius kuriančios įmonės „Auve Tech“ valdybos pirmininkas, aktyviai dirbantis tam, kad kuo daugiau kelionių Baltijos šalyse vyktų autonominiais automobiliais. Pirmieji prototipai jau sėkmingai rieda gatvėse.

Įvairovės, lygybės ir įtraukties vadovė, kūrybos strategė, fasilitatorė ir mokymosi dizainerė ir TEDx pranešėja Degmo Daar dirbo tokiose šalyse kaip Somalis, Jemenas ir Irakas, kur ji įgyvendino ir vadovavo humanitarinės pagalbos projektams. Degmo susirinkusiems pasakos apie dizaino galios panaudojimą kuriant grandiozinius pokyčius. „How do apologies make a good designer?“, – su tokia tema į sceną lips „Jungle Design“ įkūrėjas, „empatiškasis dizaineris“, pedagogas Ashley Stephenson. Tai – vos keletas pranešėjų, kurių šiemet LOGIN konferencijoje bus net 200!

Šių metų LOGIN stebins ne tik pranešėjų gausa ir temų įvairove, bet ir Expo and Networking zonos naujienomis: įspūdingi, kupini inovacijų partnerių stendai, pramogos ir dovanos, vaišės ir naujos pažintys šioje turinio sales jungiančioje neformalioje erdvėje garantuoti. Be to, atsižvelgus į pernai metų dalyvių prašymą, Expo and Networking zonoje šiemet bus ir darbui pritaikytos erdvės, kad į dvi dienas trunkančią LOGIN konferenciją susirinkę dalyviai galėtų patogiai prisėsti prie skubių darbų.