Paskutinės dienos įsigyti LOGIN bilietus pigiau: dvi dienos turinio, kurio neįmanoma pamiršti

Pranešimai ir ypatinga diskusija dėl Vilniaus likimo

„Pirmiausia, tai šių metų LOGIN konferencija išties išsiplėtė – į jau įprastas keturias dideles turinio sales visgi nepavyko sutalpinti visų futuristinių pranešėjų su neįtikėtinai įdomiu turiniu, tad dalyviai šįkart galės „siautėti“ net penkiose turinio salėse.

Antra – šiemet po keleto metų pertraukos grįžta hakatonas – tobulas formatas visiems, kurie nori pasiūlyti savo idėjas dar geresniam Vilniuo. Hakatonas bus orientuotas būtent į sostinės aktualijas ir su savo idėjomis, verslo planais, inovatyviais pasiūlymais čia rinksis daugybė entuziastų.

Trečia – Expo and Networking zona bus tikrai vau. Jei pernai žmonės fotogrofavosi su expo zonoje lakstančiais šunimis robotais, tai šiemet laukia tikrai ne mažiau įspūdingi vaizdai. Partneriai ruošia tokius inovatyvius stendus, kad patirtis šioje konferencijos erdvėje įsimins ilgam ir prilygs pasaulinių inovacijų parodų eksponatams“ , – prasitaria LOGIN vadovė Sandra Meškauskaitė-Stepšienė.

Likus savaitei iki LOGIN, bilieto kaina jau bus 160 Eur, tad iki gegužės 4 d. dar galima įsigyti Standard bilietą ČIA už 85 Eur. Su bilietu LOGIN dalyvis gauna galimybę dvi dienas lankytis 200 pranešėjų turinio praneimuose visose turinio salėse Litexpo parodų ir kongresų rūmuose Vilniuje, ankytis Expo and Networking zonoje ir nemokamai išmėginti čia organizuojamas pramogas – spa erdvė, sveikatos testai, fotobūdelės, inovacijų stendai, specialieji LOGIN kokteiliai, kava, kitos vaišės ir dovanos. Be to, LOGIN dalyviai galės nevaržomai naudotis ir specialia darbo erdve, jei konferencijos metu norėsis prisėsti prie neatidėliotinų darbinių reikalų.

Pranešimai, kurių negalima praleisti

Įsigijus Standard bilietą, dalyviui taip pat suteikiama galimybė stebėti pagrindinių turinio salių transliaciją nuotoliu, o po konferencijos matyti visų pranešimų įrašus. Perkant 10 Standard bilietų, taikoma papildoma nuolaida.

Jaunimo bilieto kaina – 25 Eur (būtina pateikti galiojantį asmens dokumentą, studento arba moksleivio pažymėjimą prie įėjimo į renginį, be galiojančio dokumento bilietas negalioja). Online dalyvio bilietas kainuoja 59 Eur. Su šiuo bilietu konferencijoje galima dalyvauti tik nuotoliniu būdu ir matyti pranešimų įrašus po konferencijos.

Tarp šių metų pranešėjų – australų mokslininkas, sukūręs mirties kapsulę, dr. Philip Nitschke, teroristinę putino valdžią aktyviai kritikuojantis Aleksejaus Navalno patarėjas Vladimir Milov, Blue/yellow įkūrėjas ir vadovas Jonas Öhman, vienas garsiausių biohakerių pasaulyje Teemu Arina, viena perspektyviausių mokslininkių pasaulyje pripažinta dr. Ieva Plikusienė, Warner Bros Discovery platinimo vadovė Slavena Dimova, pasaulinio garso modelis, iškeitusi podiumą į veiklą kontraversiškame tinklalapyje Lottie Moss ir daugybė kitų.

„Apie dirbtinį intelektą ir ar jis atims iš mūsų darbus, apie įrenginius, kuriais bus gydoma depresija, nuotaikų kaita ar menstruaciniai skausmai, apie FIFA ir FIBA užkulisius, apie priklausomybę nuo „influencerių“ ir kiek žmonės pasiryžę mokėti už išskirtinę nuotrauką nuo savo „dievuko“, apie ligas, kurioms medikai šiandien nėra pasiruošę ir inovacijas, prikaustančias akis – šiemet pranešimų temų spektras toks platus, kad sudėtinga sugalvoti, kam LOGIN turinys galėtų būti neįdomus ir neaktualus.

Pasirūpinome, kad čia savo vietą rastų ir inovacijų, mokslo, aktualijų, žmogiškųjų išteklių, sporto, futurizmo žinovai ir mėgėjai. Visiems jiems turime pranešėjus ir pranešimus. Susitinkame jau gegužės 11–12 dienomis Vilniuje, Litexpo“ , – pažada S. Meškauskaitė-Stepšienė.

Bilietus galite įsigyti ČIA.

Daugiau informacijos apie šių metų LOGIN festivalį ir pranešėjus ČIA. Nuo gegužės 4 dienos bilietai brangs.