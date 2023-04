RRT įpareigojo tris operatorius užtikrinti universaliąsias elektroninių ryšių paslaugas

RRT atliktas tyrimas parodė, kad šiuo metu nustatytos kokybės universaliosios elektroninių ryšių paslaugos minėtose penkiose savivaldybėse nėra užtikrinamos.

„Vienas iš pagrindinių universaliųjų paslaugų reikalavimų – užtikrinti, kad visi vartotojai turėtų įperkamą pakankamą prieigą prie plačiajuosčio interneto ir kalbinio ryšio paslaugų fiksuotoje vietoje. Kaip kažkada elektra, taip dabar elektroniniai ryšiai yra vienas svarbiausių mūsų pažangos variklių. Nuosekliai judame link gigabitinės visuomenės, dėl to negalime nei vieno savo šalies gyventojo palikti be ryšio“, – sako Jūratė Šovienė, RRT tarybos pirmininkė.

RRT atlikto tyrimo metu paaiškėjo, kad Varėnos, Ignalinos, Šalčininkų ir Švenčionių rajono bei Pagėgių savivaldybėse operatorių valdomi tinklai dengia mažiau nei 95 proc. visų atitinkamoje savivaldybėje esančių gyvenamųjų patalpų.

Pagal numatytą tvarką, „Tele2“ turės teikti universaliųjų ryšių paslaugas Šalčininkų rajono ir Ignalinos rajono savivaldybių teritorijose, „Telia Lietuva“ – Švenčionių rajono ir Varėnos rajono savivaldybių teritorijose, o „Bitė Lietuva“ – Pagėgių savivaldybėje.

Universaliųjų elektroninių ryšio paslaugoms nustatytos tokios kainų ribos: nepasiturintiems ar socialines paslaugas gaunantiems gyventojams ne daugiau nei 8,92 Eur/mėn., kitiems gyventojams – ne daugiau nei 26,77 Eur/mėn. Operatorių paslaugos turi užtikrinti ne mažesnę nei 10 Mbps gaunamojo ir ne mažesnę nei 1 Mbps siunčiamojo ryšio duomenų perdavimo spartą, suteikti bent 1 GB duomenų per mėnesį ir bent 200 min. skambučiams.

„Tokiu būdu šių savivaldybių gyventojams bus užtikrinta pakankama prieiga prie interneto ir kalbinio ryšio paslaugų. Paslaugas operatoriai įpareigoti suteikti visiems universaliąsias elektroninių ryšių paslaugas pageidaujantiems gauti vartotojams“, – pabrėžia RRT tarybos pirmininkė.

95 proc. užsakymų teikti universaliąsias elektroninių ryšių paslaugas būtų įvykdyti per ne ilgesnį kaip 60 kalendorinių dienų terminą. Likusi dalis užsakymų teikti universaliąsias elektroninių ryšių paslaugas, kurių teikėjas negali įvykdyti per 60 kalendorinių dienų terminą, būtų įvykdyti per kitą, techniškai pagrįstą ir su vartotoju suderintą terminą.