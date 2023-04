LOGIN konferencijoje – apie Rusijos valdžios užkulisius: du žmonės, išdrįsę pasakyti Putinui nepatogią tiesą

Navalno bendražygis ir Savčenko advokatas sės išskirtinei diskusijai

2022-ųjų vasario 24-oji amžiams įsirėžė į pasaulio atmintį kaip žiauraus ir jokio pateisinimo neturinčio išpuolio prieš Ukrainos tautą pradžia. Gaila, tačiau praėjus daugiau nei metams nuo tos pragariškos nakties mes vis dar gyvename karo realybėje ir nė vienas neturi atsakymo, kada visa tai baigsis. Per šį laikotarpį buvo ne vienas retorinis klausimas, kada pačios Rusijos piliečiai ims priešintis ir viešai kritikuoti savo šalies vadovo veiksmus.

Masinio ir galingo pasipriešinimo teroristiniams Putino užmojams iš rusų tautos pasaulis vis dar laukia. Visgi, kai kurie rusai drįso garsiai, aiškiai ir dažnai kartoti nepatogią šalies valdžiai tiesą. Kartoti taip, kad išgirstų visas pasaulis. Du iš jų šiemet lankysis LOGIN konferencijoje ir pasakos, ką svarbiausia žinoti apie Rusijos karą Ukrainoje šiuo metu.

Šie du žmonės – žinomas Kremliaus kritikas, Aleksandro Navalno bendražygis Vladimiras Milovas ir Rusijos žmogaus teisių gynėjas Markas Feiginas. Didžiausiame Baltijos šalyse inovacijų festivalyje „LOGIN“ jau gegužės 11–12 dienomis Rusijos valdžios sprendimus aktyviai kritikuojantys V. Milovas ir M. Feiginas susės išskirtinei diskusijai.

Rusijos politikas, aktyvistas ir kovotojas už žodžio laisvę bei buvęs advokatas Markas Feiginas, gynęs Kremliaus kalintą Ukrainos lakūnę Nadeždą Savčenko, dar 2022-ųjų rugpjūtį išskirtiniame interviu „Ekspress Meedia“ sakė per daug gerai pažįstantis Rusiją ir žinantis, ko ji nori. Svarbu pasakyti, kad Markas Feiginas konferencijoje dalyvaus nuotoliniu būdų, nes tik taip gali užtikrinti savo saugumą.

Konferencija – didesnė nei bet kada iki šiol

Tuo tarpu Rusijos opozicionierius, Aleksėjaus Navalno patarėjas, žymus ekonomistas, energetikos ekspertas ir politinis veikėjas, aktyviai kovojantis prieš dabartinę teroristinę Putino valdžią Vladimiras Milovas dar 2014-aisiais parašė Putinui atvirą laišką, kuriame tiesiai šviesiai pasakė, jog toks prezidentas atrodo apgailėtinai.

„Karas Ukrainoje yra per svarbi ir per skausminga tema, kad bent svarstytume ją aplenkti LOGIN konferencijos formate. Mums didelė garbė sulaukti tokių pranešėjų, kurie be tarpininkų – žurnalistų, komunikacijos atstovų – iš pirmų lūpų LOGIN dalyviams galės papasakoti apie Rusijos valdžią iš vidaus, dalintis informacija, svarbia ne tik Lietuvai, bet ir pasauliui. „, – kalba LOGIN vadovė Sandra Meškauskaitė-Stepšienė.

LOGIN konferencijoje šiemet didesnė nei bet kada iki šiol – net 200 pranešėjų ir penkios turinio salės, o temos palies visas aktualiausias šių dienų sritis – nuo inovacijų, dirbtinio intelekto, technologinių, medicininių naujovių iki naujųjų laikų pavojų, žmogiškų ir visuomenės problemų. Kam šiandienos medicina nėra pasiruošusi? Kiek šiais laikais galima uždirbti iš nuogumo? Kada depresija bus gydoma mažu elektroniniu prietaisu? Kas yra biohakeris ir mirties kapsulė?