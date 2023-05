Ministerija: nuo liepos centralizuotas IT paslaugas gaus 136 valstybės institucijos

„Toliau kuriame tvirtą pagrindą skaitmeniniam viešajam sektoriui. Konsolidavimo procesas ne tik stiprina institucijų skaitmenines galias ir sudaro sąlygas kokybiškesnėms elektroninėms paslaugoms, bet ir leidžia sumažinti sąnaudas. Institucijoms, kurių IT infrastruktūra konsoliduota, IT paslaugų kaina per šiuos metus sudarė apie 1 milijoną eurų, o užbaigus šią pertvarką kasmet planuojama sutaupyti iki 30 proc. IRT infrastruktūrai įsigyti ir jos veikimui palaikyti skiriamų lėšų“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.

„IT infrastruktūros konsolidavimas iš esmės keičia valstybės IRT infrastruktūros principus, nes visoms procese dalyvaujančioms institucijoms nebereikia pačioms investuoti į nuosavą IRT infrastruktūrą, t. y. pirkti serverių, duomenų saugyklų, duomenų perdavimo tinklų įrangos, įsirengti duomenų centro patalpų. Visus reikalingus IT infrastruktūros išteklius jos gauna centralizuotai. Tai reiškia didesnį teikiamų paslaugų efektyvumą, lankstumą ir saugumą“, – sako ekonomikos ir inovacijų viceministrė Eglė Markevičiūtė.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymu nuo liepos 1 d. bus konsoliduojama Finansų ministerijos ir Teisingumo ministerijos IT infrastruktūra, taip pat Kultūros, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijų valdymo sričių institucijos bei Vyriausybei atskaitingos institucijos. Vyriausybė trečiadienį pritarė institucijų sąrašui.

IT paslaugas valstybės institucijoms teikia Informacinės visuomenės plėtros komitetas, kuris paskirtas IT paslaugų teikėju. Šiuo metu centralizuotai teikiamos septynių grupių IT paslaugos, tokios kaip techninės įrangos laikymas duomenų centruose, techninės ir programinės įrangos teikimas ir priežiūra, konsultavimas, kompiuterinių darbo vietų priežiūra bei kt.

IT infrastruktūros konsolidavimo procesą tikimasi užbaigti 2026 metais.