Paskelbta LOGIN 2023 programa: Valujavičius, daktaras mirtis, aršiausi Putino kritikai ir skandalingoji gražuolė – vos keli iš 200 pranešėjų

LOGIN organizatoriai viešina programą tam, kad dalyviai iš anksto susiplanuotų, ką labiausiai norisi pamatyti ir nė vienas svarbus pranešimas neliktų nepamatytas.

Pirmoji LOGIN diena: nuo aršiausių Putino kritikų iki skandalingosios gražuolės

Jau pirmąją festivalio dieną turėsite galimybę klausytis pasaulinio garso pranešėjų ir savo sričių ekspertų: 9:00 „LOGIN Scaled by Httpool by Aleph“ turinio salėje pasitiks ilgametis LOGIN pranešėjas, kasmet patenkantis į geriausiųjų pranešėjų TOP Linas Šiautuklis. Kiek vėliau „Trailblazed by Salecforce“ salėje vyks diskusija tarp visame pasaulyje žinomų Rusijos valdžios kritikų A. Navalno bendražygio Vladimiro Milovo ir žmogaus teisių gynėjo Marko Feygino. Ant scenos lips ir tikrą revoliuciją klausos problemų turinčiųjų pasaulyje sukūręs Mitchell Feldman.

Gegužės 11 d. taip pat laukia pokalbis su penkis planetos rekordus pagerinusiu ir dar vienam milžiniškam iššūkiui besiruošiančiu Aleksandru Sorokinu, o apie FIBA ir FIFA užkulisius pasakos tiesiai iš ten atvykę ypatingi svečiai. Lauks ir pokalbis su Blue/yellow vadovu Jonu Öhmanu. „Užpuolė socialiniam tinkle? Pasinaudok proga“, „Ar Chat GPT paskandins Google laivą?“, „Ar moterys gali turėti viską?“, „Kaip sukurti verslą, vertą milijardo?“, „Ar esportas gali pakeisti profesorius universitete“ – šios ir galybė kitų temų lauks pirmąją konferencijos dieną.

Guoda Sakalauskienė, asmeninio prekės ženklo konsultantė, „Promefile“ įkūrėja „Charged by Inovacijų agentūra“ turinio salėje klaus, ar vis dar influencinate išnaudodami savo vaikus, o ketvirtojoje turinio salėje „Powered by Pigu.lt“ popiet pamatysite pasaulinio garso modelį, šiuo metu uždirbantį itin apvalias sumas skandalingajame OnlyFans socialiniame tikle Lottie Moss – mergina pasakos, kaip monetizuoti savo gerbėjų dėmesį.

Apie tai, kaip peržengti galimybių ribas, kaip vystyti prasmingas kompetencijas, pasiekti geresnį darbo ir gyvenimo balansą bei ar tikrai šiuo laiku kiekvienam reikalingas koučeris ir psichologas bei daug kitų temų bus galima išgirsti LOGIN scenose. Besilankantiems konferencijoje pirmą kartą ar norintiems atšviežinti žinias, skirtas specialus pranešimas tema „Išsinešk maksimalią naudą: kaip profesionaliai klausytis LOGIN pranešimų?“

Antroji diena: Aurimas Valujavičius, daktaras mirtis ir ligos, kurioms mokslas nepasiruošęs

Antra LOGIN diena – ne mažiau įspūdinga: laukia susitikimas su tokiais žmonėmis kaip daktaru mirtimi pramintas mokslininkas, išradęs eutanazijos kapsulę Dr Philip Nitschke, savo komunikaciniais gebėjimais pagarsėjusi Pija Ona Indriūnaitė, Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė, „Jungle Design“ įkūrėjas Ashley Stephenson, viena perspektyviausių mokslininkių pasaulyje pripažinta Dr. Ieva Plikusienė ir kiti.

Vienas laukiamiausių šių metų LOGIN momentas – pokalbis su ką tik Atlantą vien irkline valtimi įveikusiu Aurimu Valujavičiumi numatytas antrąją LOGIN konferencijos dieną 15:00 val.

„Kaip atrodys dizainerio darbas 2050?“, „Snickers“ – Jūsų sėkmės priešas? Mitybos įpročiai, išlaisvinantys Jūsų potencialą“, „Ko lyderiai gali išmokti iš virusų ir bakterijų?“, „Aštuonios ligos, kurioms mokslas nėra pasiruošęs“, „Kaip lietuviškam verslui sudominti „Forbes“, „Bloomberg“ ir „Washington Post“, „Karjeros galiojimo terminas: ar įmanoma paneigti jaunystės kultą ir dirbti iki gilios senatvės?“, „Kodėl „Chat GPT“ atims mano darbą?“ – vos keletas gegužės 12 d. LOGIN pranešimų temų.

Dvi dienas trunkančios konferencijos metu be 200 pasaulinio garso pranešėjų veiks ir „Expo and Networking zone powered by CodeAcademy“ su įspūdingais inovacijų stendais, neformalia erdve pokalbiams ir naudingoms pažintims užmegzti, darbo zona prisėsti prie kasdienių darbų konferencijos metu bei SPA ir sveikatos zona, kur dalyviai bus kviečiami ne tik atpalaiduojantiems masažams, bet ir moderniam sveikatos patikrinimui.

Svarbu tai, kad įsigijus bilietą į konferenciją, suteikiama galimybė ne tik dalyvauti LOGIN festivalyje „Litexpo“, bet ir norimus pranešimus tiesiogiai stebėti nuotoliu, o po konferencijos peržiūrėti pranešimų vaizdo įrašus. Bilietai į konferenciją brangs jau gegužės 4.

Pamatyti visus LOGIN pranešėjus ir tvarkaraštį galite ČIA, o įsigyti bilietus galite ČIA.