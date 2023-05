Nerimą kelianti žinia: teigia, kad Rusijos orlaivis „Su-25“ gaus naują ginkluotę

Verta priminti, kad per „Su-25“ naudojimo metus šis lėktuvas buvo patobulintas iki „Su-25SM3“ versijos su geresne avionika, integruota tiksliai valdoma ginkluote ir sistema „Gefest“ – iš esmės skaitmenine bombų nukreipimo sistema. Be to, jis gavo taikiklį „SOLT-25“ su termovizoriumi ir apsaugos nuo raketų sistemą „Vitebsk-25“.

Šiuo metu visa turima informacija apie būsimą naują modernizaciją apsiriboja „Rostec“ pirmininko pavaduotojo Vladimiro Artiakovo pareiškimu, kad jo bendrovė „toliau tobulins orlaivį, įskaitant naujų ginklų integravimą, naudodamasi „SVO“ zonoje įgyta patirtimi“. („SVO“ reiškia „Specialiąją karinę operaciją“ (rus. „специальная военная операция„) – tai oficialus invazijos į Ukrainą pavadinimas, naudojamas Rusijoje).

Atsižvelgiant į oficialius rusų pareiškimus, kad „Su-25SM3“ jau gali gabenti valdomus ginklus, tokius kaip „KAB-500“, daroma prielaida, kad į naująją modernizaciją bus įtraukta galimybė gabenti ir paleisti skraidančias bombas, kurios Rusijoje jau tapo tendencija ir yra aktyviai naudojamos prieš Ukrainos karines pajėgas ir civilinę infrastruktūrą.

Parengta pagal „Defense Express“.